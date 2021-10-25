IBM 如何变革自身全球数据隐私框架

IBM 国际业务的庞大规模是构建全球解决方案的核心挑战：
建立 IBM 统一隐私框架所需的隐私相关角色、流程与策略需要一套全面的技术体系作为支撑。因此，CPO 和 GCDO 共同打造了一套定制化工具、IBM 软件解决方案和第三方服务，旨在实现整个企业的隐私合规性。
CPO 与 IBM 全球法律团队及 GCDO 历时逾十二个月，共同创建了全面的个人信息分类体系。这项工作需要对行业和监管合规义务进行详细评估，建立可重复使用的业务术语库。该分类体系被用来制定企业隐私基准，将全球隐私要求整合为一组控制点，从而支撑整体合规流程。
CPO 还新设了业务部门隐私主管 (BPL) 岗位，负责在业务部门内实施流程并追踪修复措施。CPO 通过开发通用隐私服务、标准化流程和员工教育项目来为业务部门的合规活动提供支持。
三个关键技术支持解决方案示例如下：
借助统一隐私框架，IBM 只需投入远低于 GDPR 的时间和精力，即可为新法规做好准备。该框架还帮助继续要求提高监管合规透明度的客户缩短了复杂请求的响应时间。
实时报告和供应商风险管理流程使企业能够以更明智、更一致的方式履行职责，进一步巩固 IBM 作为负责任数据管理者的声誉。
作为 IBM 统一隐私框架组成部分开发的若干资产和方法，现正被用于强化 IBM 的产品服务，助力 IBM 客户加速构建自身的全球隐私框架。遵循 IBM 实践的企业可以收获以下体验：
IBM 个人信息分类体系作为 Knowledge Accelerator 包含在 IBM Cloud Pak for Data 中。它提供了包含个人信息、敏感个人信息、员工和客户数据在内的 150 多种数据类型的结构化列表。借助 IBM 个人信息分类体系，客户可以通过自动化和规模化数据分类实现“开箱即用”的加速部署。
IBM Watson Knowledge Catalog 是一款数据目录工具，可帮助企业采取智能自助的方式发现数据、模型等，用于对业务数据资产进行自动分类，丰富底层核心业务术语库。此外，它还支持安全、高效地摄取海量新数据资产。
集中式业务知识存储库对于数据运营来说是必不可少的，它为数据管理员和数据消费者提供了一个基础，使他们能够协同开发并部署智能工作流中的先进人工智能与机器学习模型。
数据监管力度有增无减，因此，请充分利用 IBM 全球隐私框架，包括我们为人员、组织和流程变革制定的蓝图，以及行业领先的先进隐私自动化工具。
通过整合 IBM Cloud Pak for Data 中的个人信息分类体系 Knowledge Accelerator、IBM OpenPages with Watson 提供的统一治理、风险与合规功能，以及 IBM Watson Knowledge Catalog 的编目与主动管理功能，企业能够高效构建值得信赖的全面解决方案。
请阅读 IBM CPO 成功案例，了解 IBM 的全球数据隐私合规方法，联系我们的数据隐私专家探讨 IBM 帮助您加速构建全面数据隐私框架的方案。
注意：所有数字均为近似值，可能会随时间推移发生变化
