IBM 如何变革自身全球数据隐私框架

建立 IBM 统一隐私框架所需的隐私相关角色、流程与策略需要一套全面的技术体系作为支撑。因此，CPO 和 GCDO 共同打造了一套定制化工具、IBM 软件解决方案和第三方服务，旨在实现整个企业的隐私合规性。

CPO 与 IBM 全球法律团队及 GCDO 历时逾十二个月，共同创建了全面的个人信息分类体系。这项工作需要对行业和监管合规义务进行详细评估，建立可重复使用的业务术语库。该分类体系被用来制定企业隐私基准，将全球隐私要求整合为一组控制点，从而支撑整体合规流程。

CPO 还新设了业务部门隐私主管 (BPL) 岗位，负责在业务部门内实施流程并追踪修复措施。CPO 通过开发通用隐私服务、标准化流程和员工教育项目来为业务部门的合规活动提供支持。

三个关键技术支持解决方案示例如下：