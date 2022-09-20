如何通过合适的数据结构解决方案实现可信 AI

组织越来越依赖人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 来协助人类进行决策。这就是顶级组织提升客户互动并加快商品和服务上市速度的方式。但是，这些组织需要能够信任其 AI/ML 模型，然后才能在关键业务流程中有效运行和使用。值得信赖的 AI 已成为各行业成功采用 AI 的必要条件。
如今，如果 AI 模型做出涉及人类健康、财富或福祉的偏颇、不公平决策，相关组织可能因负面原因登上新闻。除了重大的品牌声誉风险外，全球及各行业还出现了越来越多的数据与 AI 监管法规，例如 欧盟 AI 法案，公司必须要遵守。
在您信任 AI 模型及其洞察之前，必须先能够信任所使用的数据。合适的数据结构解决方案自然能够支持这些支柱，并帮助您构建可信的 AI 模型。
在构建您的下一个 AI 或机器学习模型，或改进当前模型的生命周期中，请考虑以下三个关键步骤：
首先要做的是：您需要访问并获得洞察分析所有相关数据。
研究表明，在大多数组织中，多达 68％ 的数据没有经过分析。但成功的 AI 实施需要连接到高质量、准确的数据，并确保适当的利益相关者能够自助使用这些数据。如果无法从不同的内部和外部来源（本地、公有云或私有云）汇总数据，您的 AI 模型将表现不佳，因为您无法获得所需的全部信息。
其次，必须确保数据本身是可信的。可信数据集中有两个因素：
根据 Gartner 的数据，53% 的 AI 和 ML 项目停滞在预生产阶段。您可以通过查看 AI 生命周期的所有阶段来实施 AI。自动化、集成的数据科学工具可帮助构建、部署和监控 AI 模型。这种方法有助于确保模型生命周期每个阶段的透明度和问责制。但要实现这一点，您还需要确保公平性、稳健性、事实收集等方面的防护措施。
数据科学家通常对生成满足伦理和监管标准所需的所有文档不太感兴趣。这就是 IBM FactSheets 等技术的作用所在，它可以减少在 AI 生命周期各阶段捕获模型元数据和其他信息所需的手工工作量。借助人工智能治理解决方案，使用标准、开放的 Python 库和框架的数据科学家可以自动收集有关模型构建和训练的事实。
同样，可以在模型处于测试和验证阶段时收集事实。所有这些信息都纳入端到端工作流中，以确保团队符合道德和监管标准。
大多数组织中都存在许多数据科学工具，这使得信息管理和治理变得困难，更不用说遵守日益严格的安全、合规和治理法规了。您可以利用自动化、可扩展的人工智能治理来推动一致、可重复的流程，旨在提高模型透明度，并确保可追溯性和问责制。您可以改进协作、比较模型预测，量化模型风险、优化模型性能、识别并缓解偏差、降低漂移等风险，并减少模型重新训练的需求。
归根结底，数据管理以及在合适的时间向用户提供合适的数据，是成功 AI 和 AI 治理的核心。数据结构架构通过减少数据集成的复杂性并简化组织内的数据访问，从而帮助实现这一目标，促进自助式数据使用。
通过 IBM® Cloud Pak for Data，您可以建立一个工作流程，使不同团队能够在模型的各个阶段进行交互。这不仅仅是向数据科学团队授予适当的访问权限。模型风险管理团队、IT 运营团队和业务线员工也需要适当的访问权限。
您还可以处理不同的数据集和来源，从训练数据到有效负载数据，再到真实数据，并为其设置适当的隐私和治理级别。关键是，您可以自动捕获每个数据集和模型的元数据，并将其保存在中央目录中。利用 IBM Cloud Pak for Data，您可以规模化地以一致的方式完成此操作，并将其应用于使用开源或第三方工具构建的模型。
AI 的潜在优势反映在行业领导者的战略趋势中。根据 IBM 商业价值研究院 (IBV) 的 2025 年 CEO 研究，68% 的 CEO 表示 AI 改变了其核心业务的某些方面，61% 的 CEO 表示竞争优势取决于谁拥有最先进的生成式 AI。但要赢得客户信任，确保 AI 生命周期中实施适当的控制至关重要，尤其是在 AI 用于关键场景时。
通过直观的图形界面创建和管理智能流数据管道，促进跨混合和多云环境的无缝数据集成。
发现 IBM Databand，用于数据管道的可观测性软件。该软件会自动收集元数据来构建历史基线、检测异常并创建工作流程，以修复数据质量问题。
利用 IBM 数据集成解决方案，创建弹性、高性能和成本优化的数据管道，以满足您的生成式 AI 计划、实时分析、仓库现代化和运营需求。
了解 IBM DataStage，这是一款 ETL（提取、转换、加载）工具，为设计、开发和部署数据管道提供可视化界面。它可作为 IBM Cloud 上的托管 SaaS、自托管以及 IBM Cloud Pak for Data 的附加组件提供。