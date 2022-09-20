如何通过合适的数据结构解决方案实现可信 AI

在您信任 AI 模型及其洞察之前，必须先能够信任所使用的数据。合适的数据结构解决方案自然能够支持这些支柱，并帮助您构建可信的 AI 模型。

在构建您的下一个 AI 或机器学习模型，或改进当前模型的生命周期中，请考虑以下三个关键步骤：