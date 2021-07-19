如何为存储需求选择合适的 IT 使用量模式

不断演进的商业模式与 IT 战略正快速改变企业使用和支付数据存储的方式。混合云的采用催生了日益增长的按使用量付费的 IT 服务需求，逐渐替代传统的现金采购与租赁模式。
为此，许多供应商推出灵活使用量或“按使用量付费”的定价模式及订阅服务，将云经济模式引入数据中心和混合云环境。“Gartner 预测，到 2024年，超过半数新部署的企业存储容量将通过服务化交付或订阅模式销售，较 2020 年的不足 15% 大幅增长1。”
多种部署类型与 IT 使用量模式并存，如何为自身存储策略做出正确选择可能成为难题。本篇博文将概述主要类型，助您做出明智的投资决策。
本文将涵盖以下内容：
当前众多供应商提供存储使用量模式与融资方案的多元选择。这种灵活的选择自由度将助力您实现工作负载现代化，并面向未来业务需求进行扩展。常见的存储部署与 IT 使用量模式包括：
了解常见部署类型与 IT 使用量模式后，让我们探讨按使用量付费的模式日益流行的若干原因。按使用量付费的存储定价优势包括：
以下是 IBM® Storage 提供的按使用量付费的定价模式示例，以及传统部署与混合模式的解决方案：
IBM Storage as a Service 与 IBM® Storage Utility Storage Utility 按使用量付费的定价
通过 IBM 全球融资服务获取传统本地存储的灵活定价：提供符合您 IT 与业务战略的灵活财务方案，简化混合云存储部署。您可以找到多元融资选项以减少前期支付，并通过 IBM 服务器与存储解决方案的付款方案优化现金流。
混合方案——通过 IBM® Spectrum Virtualize for Public Cloud将 IBM 存储即服务扩展至云端：IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud 支持与本地软件协同工作，从超过 500 种受支持的存储系统中复制或迁移数据，使您无需重大新增投资即可获得混合云能力。仅需为在公有云上管理的存储容量付费，并提供灵活的月度软件计价方式。
* 具体会计处理需遵循客户所在机构的会计准则
若想深入了解存储灵活使用量模式及其如何助力您的运营，可参考以下后续步骤：