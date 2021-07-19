标签
如何为存储需求选择合适的 IT 使用量模式

不断演进的商业模式与 IT 战略正快速改变企业使用和支付数据存储的方式。混合云的采用催生了日益增长的按使用量付费的 IT 服务需求，逐渐替代传统的现金采购与租赁模式。

为此，许多供应商推出灵活使用量或“按使用量付费”的定价模式及订阅服务，将云经济模式引入数据中心和混合云环境。“Gartner 预测，到 2024年，超过半数新部署的企业存储容量将通过服务化交付或订阅模式销售，较 2020 年的不足 15% 大幅增长1。”

多种部署类型与 IT 使用量模式并存，如何为自身存储策略做出正确选择可能成为难题。本篇博文将概述主要类型，助您做出明智的投资决策。

本文将涵盖以下内容：

什么是按使用量付费的定价？

按使用量付费的定价指根据实际使用量计费的产品与服务，意味着您只需为实际使用的容量付费。这类模式通过将高昂的前期资本支出转换为可预测的季度费用（直接匹配业务需求变化），帮助企业实现成本节约。其核心在于能够即时调用存储容量，按需弹性扩展或收缩资源，实现快速扩容。市场存在多种变体方案，多数项目设有最低使用期限和/或容量要求。

部署类型与 IT 使用量模式

当前众多供应商提供存储使用量模式与融资方案的多元选择。这种灵活的选择自由度将助力您实现工作负载现代化，并面向未来业务需求进行扩展。常见的存储部署与 IT 使用量模式包括：

  • 传统采购模式。大多数组织仍将部分工作负载保留在本地，以满足安全、合规及性能要求。本地基础设施（如存储）传统上属于前期采购或租赁的资本支出，即购买部署于数据中心并能满足最大容量需求的基础设施。但本地基础设施的预算规划往往具有挑战性——需求难以预测，且由于新存储系统的采购周期可能较长，大多数组织会过度配置本地存储资源。
  • 本地存储的按使用量付费的（“按使用量付费”）模式。在此类模式中，供应商根据您的需求提供存储系统，其“扩展”容量比即时需求高出 25% 至 200%（具体比例因供应商差异较大）。您通过购买、租赁或租借方式获得与即时需求相当的“基础容量”承诺额度，超出部分则按实际使用量及使用时间计费。这类模式允许您根据业务需求弹性增减容量使用。通常合约期限为 3 至 5 年。
  • 基于订阅的存储即服务模式。与上述按使用量付费的模式一样，这些模式也有基本承诺和高于基本承诺水平的使用付费。核心区别在于存储即服务 (STaaS) 是类云服务的产品形态。STaaS 在数据中心内提供快速按需扩容能力。您可享受按用付费的灵活性，而供应商负责全生命周期管理（部署、维护、扩容、更新与废弃处理）。该服务将基于服务水平描述体系运作，明确性能与可用性等级等指标，不直接关联具体技术型号与配置细节。基础设施仍物理部署于您的数据中心或托管中心，但您不拥有其所有权，也无需负责安装或维护。此外，您无需担忧扩容采购周期或技术更新问题。通过采用 OPEX 定价模式，您既能享受云经济优势，又可兼备本地存储的安全性及更低的管理开销。
  • 纯云端方案。云服务具备即时可扩展性，能灵活适应不断变化的工作负载需求。采用公有云部署可降低硬件与本地基础设施支出，因其同样采用按使用量付费模式。在理想的效用化模型中，您可享受按用付费的灵活性，同时享有服务等级保障、固定价格以及与业务需求直接挂钩的可预测季度费用。当然，当前多数云服务尚未完全达到此标准。除按使用容量计费外，部分云存储提供商还会针对访问次数及从云端流出的数据量（称为“数据流出”）收取额外费用。
  • 混合方案。存储混合方案将整合公有云、私有云及本地基础设施的多类服务，通过软件定义管理实现跨三者的协同编排、管理与应用可移植性。该方案也可包含本地存储按使用量付费的定价与订阅服务模式。

灵活使用量模式为存储带来的优势

了解常见部署类型与 IT 使用量模式后，让我们探讨按使用量付费的模式日益流行的若干原因。按使用量付费的存储定价优势包括：

  • 云经济效益——从 CAPEX 转向 OPEX。在 IT 预算紧缩时期，按使用量付费的定价模式通过可预测的月度 OPEX 降低资本开支，实现按用付费的灵活性。
  • 对齐 IT 资源与使用量。借助内置监控功能，您能清晰掌握并更精准预测容量使用情况，从而提升运营成本效益。这意味着既可避免过度配置，也不会面临容量耗尽风险，而是使支出更紧密贴合业务需求。
  • 获得敏捷性。采用按使用量付费的 IT 模式时，您几乎可即时调配备用容量以满足变化的业务需求。无需再因冗长的采购与供应商议价周期而延误进程。您将获得类云体验。
  • 降低 IT 复杂度。供应商承担存储生命周期管理职责，这意味着您的管理员团队可专注于更高价值任务。通过在本地与云端提供一致的数据服务，您既能提升可用性、避免高昂的停机损失，同时有效降低运营开销。
  • 获取最新技术创新。服务化模式使组织能够运用具备企业级特性的领先存储技术，实现卓越性能、高可用性与可扩展性。

IBM 提供的服务

以下是 IBM® Storage 提供的按使用量付费的定价模式示例，以及传统部署与混合模式的解决方案：

IBM Storage as a Service 与 IBM® Storage Utility Storage Utility 按使用量付费的定价

  • IBM® Storage as a Service一种灵活的使用量模式，为您的本地及混合云基础设施需求提供统一的数据服务支持。IBM Storage as a Service 基于 IBM® FlashSystem 的企业级能力构建，包含满足当前需求的基础容量、预装 50% 的额外扩容空间，并提供 100% 可用性保障选项。从首日起即可规划存储需求，按单一透明费率仅为按用付费，无隐藏附加费用，账单设计适用于 OPEX* 处理。与大多数供应商对按需或扩容容量收取溢价不同，IBM 对基础容量与扩容容量实行统一定价。此外，当其他供应商常对压缩效果不佳的数据收取附加费用时，IBM 独特地按可用（物理）容量计费，使您既能享受数据压缩带来的优势，又无需为非压缩数据支付惩罚性费率。本方案包含 IBM 提供的全生命周期管理服务（安装、维护、物理扩容、技术更新、旧设备退役与回收）。
  • IBM Storage Utility这款灵活的存储订阅服务提供基于使用量的计费采购选择，您只需为所选存储的实际使用容量付费。IBM 会在初始部署时即计算并配置未来扩展所需容量（最高可达您基础需求的 200%），从而避免后续增量更新的需求。您可选择最契合需求的存储方案，并通过近乎即时配置/调用额外容量实现快速扩展。使用量可根据需求灵活增减。IBM Storage Insights 提供 AI 驱动的云端监控，助力在不影响业务的情况下精准预测与控制容量需求。与 IBM STaaS 相同，此方案对扩展容量及压缩效果不佳的数据均不收取溢价。

通过 IBM 全球融资服务获取传统本地存储的灵活定价提供符合您 IT 与业务战略的灵活财务方案，简化混合云存储部署。您可以找到多元融资选项以减少前期支付，并通过 IBM 服务器与存储解决方案的付款方案优化现金流。

混合方案——通过 IBM® Spectrum Virtualize for Public Cloud将 IBM 存储即服务扩展至云端IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud 支持与本地软件协同工作，从超过 500 种受支持的存储系统中复制或迁移数据，使您无需重大新增投资即可获得混合云能力。仅需为在公有云上管理的存储容量付费，并提供灵活的月度软件计价方式。

* 具体会计处理需遵循客户所在机构的会计准则

后续步骤

若想深入了解存储灵活使用量模式及其如何助力您的运营，可参考以下后续步骤：

