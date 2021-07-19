如何为存储需求选择合适的 IT 使用量模式

不断演进的商业模式与 IT 战略正快速改变企业使用和支付数据存储的方式。混合云的采用催生了日益增长的按使用量付费的 IT 服务需求，逐渐替代传统的现金采购与租赁模式。

为此，许多供应商推出灵活使用量或“按使用量付费”的定价模式及订阅服务，将云经济模式引入数据中心和混合云环境。“Gartner 预测，到 2024年，超过半数新部署的企业存储容量将通过服务化交付或订阅模式销售，较 2020 年的不足 15% 大幅增长1。”

多种部署类型与 IT 使用量模式并存，如何为自身存储策略做出正确选择可能成为难题。本篇博文将概述主要类型，助您做出明智的投资决策。

本文将涵盖以下内容：