如何成为 AI+ 企业

我们都在见证生成式人工智能 (AI) 的变革力量，它承诺重塑人类社会和商业的各个方面，同时各公司也在努力应对严峻的业务要务。2024 年，企业面临重大颠覆，需要重新定义劳动生产率以防止收入无法实现，保护软件供应链免受攻击，并将可持续性嵌入运营以保持竞争力。
AI 正处在一个转折点，推动组织的繁荣和增长呈指数级发展。生成式 AI (gen AI) 为业务的各个方面带来变革性创新；从前台到后台，通过持续的技术现代化，并延伸到新产品和服务的开发。
尽管许多组织已经实施了 AI，但保持竞争优势和促进业务增长的需求要求新的方法：同时演进 AI 战略、展示其价值、增强风险态势并采用新的工程能力。这需要整体的企业转型。我们将这种转型称为成为 AI+ 企业。
AI+ 企业以 AI 为主要焦点进行创新，深知 AI 是整个业务的基础，并认识到 AI 影响业务的各个方面：产品创新、业务运营、技术运营以及人员与文化。
AI+ 企业将 AI 作为一等职能集成到整个业务中。他们明白，如果业务的一个领域采用 AI 而其他领域落后或抵制（出于合理的顾虑），这会加剧如影人工智能等问题，使得实施整体战略具有挑战性。
Gartner 预测，AI 带来的巨大商业机会将为全球各行业经济带来 3 至 4 万亿美元的经济效益，这促使公司认识到有效使用 AI 所需的投资，并在投资 AI 用例前要求显著的投资回报率 (ROI)。
通过成为 AI+ 企业，客户不仅能实现 AI 用例的投资回报率，还能提升将 AI 用例大规模投入生产所需的相关业务和技术能力。
将 AI+ 转型模式嵌入企业架构和文化且具有高数据成熟度的组织，可以获得高达 2.6 倍的投资回报率。
IBM 已开发出 AI+ 企业转型方案，为客户提供成为 AI+ 企业所需的业务和技术战略、架构、路线图及实践经验。
依托 IBM 在 AI 和混合云领域的深厚积淀，我们发现企业通过成为 AI+ 企业能够更快实现业务成果。令人振奋的是，许多与我们合作的客户已在 AI 领域表现出色，通过采用 AI+ 企业转型方案，他们发掘出通过大规模生产环境运行 AI 来加速业务增长的机遇。
图 3 总结了 AI+ 企业转型方案，重点阐述了 AI+ 企业为实现 AI 大规模投产需要解决的组织内多个领域：
AI+ 企业最重要的步骤是确定变革性用例。经过多种方案试验后，企业选择能展现更快投资回报率的高价值用例。随后将其部署到整个 IT 环境的生产中，为更多用例打下了基础并推动持续创新。
图 4 展示了 AI+ 企业采用的 AI+ 用例漏斗图，该漏斗图系统且严格地将用例转化为具有广泛影响力的 AI 企业解决方案，这些方案能提供高投资回报率，并在交付、运营、安全与治理方面保持协调一致。
确定用例后，AI+ 企业的下一步是选择合适的 AI 技术和架构。这个决定往往做得过于仓促。应经过深思熟虑，以帮助确保其适用性。
请考虑以下事项：
在确定 AI 技术时，您的决策会影响 AI+ 企业转型的其他领域。为了获得更多洞察，请继续阅读。
AI 从根本上依赖数据。AI+ 企业确保用于 AI 的数据是可信、透明的，并具有清晰的溯源和实效性。否则，风险会变得过于重大。我们都曾见过企业基于薄弱数据基础交付 AI 而导致不良结果的案例。这些结果通常属于以下三类之一，无一可取：
AI+ 企业赋能架构师自信地将数据获取、准备、转换、保护并交付至 AI 所需的各个位置。
通过基于 AI 的新型应用程序进行创新以提供卓越体验至关重要。对与 AI 交互的现有应用程序进行现代化改造也同样关键。若 AI 驱动的人力资源助手承诺为员工执行操作，则必须确保被调用的应用程序能够承受激增的流量。这些操作往往涉及调用在架构上不适合处理 AI 助手突发需求的旧版应用程序 API。这常因响应迟缓导致体验不佳。
AI+ 企业擅长向客户交付创新型 AI 应用程序，并对现有应用程序进行现代化改造以满足 AI 带来的新需求。
当了解 AI、数据和应用程序后，讨论自然转向“我们在何处运行该解决方案？”根据我们的经验，答案取决于诸多因素，且这些因素可能随时间变化，因此需要灵活的平台。
采用基于开放技术的混合云平台，使 AI+ 企业能够在不受业务限制的情况下做出明智决策。
图 5：AI+ 企业混合云架构
如图 5 所示，混合云架构通过多种方式增强整个业务：
当 AI、数据和应用程序在精心设计的混合云平台上运行时，AI+ 企业会构建管道和工具链，通过全自动化持续增强和交付。例如：
AI+ 企业懂得如何在整个生命周期中持续增强应用程序、数据和 AI 模型，帮助确保只有受信任且经批准的 AI 功能才能上线。
事故仍会发生，即使在 AI 优先的世界中也不例外。然而，AI+ 企业不仅利用 AI 取悦客户，还借此解决 IT 问题。借助合适的工具，AI+ 企业能显著提升员工生产力。例如：
AI+ 企业同样认识到，除了必要的工具，培养拥抱 AI 的文化并培训相关人才也至关重要。这种文化能鼓励探索并促进专业能力的成长。这需要培养能够利用、评估并加速应用 AI 的人才，而非惧怕 AI。
为在生产环境中大规模部署 AI（尤其是生成式 AI），组织必须建立安全且受治理的环境。下一代 AI 的规模与影响凸显了治理与风险控制的重要性。AI+ 企业通过实施稳健措施来保护、监控和解释 AI 模型，并监控混合云环境中的治理、风险与合规控制，从而减轻潜在危害。
将现有云治理与新的 AI 治理控制相结合至关重要，这需要持续关注以符合不断演变的法规变化，例如 NIST AI 风险管理框架、欧盟《人工智能法案》、ISO/IEC 42001 AI 管理和 ISO/IEC 23894 AI 风险管理。
IBM 希望与您合作成为 AI+ 企业，提供具有影响力的用例、战略、架构及实践经验，以：
后续文章将深入探讨每个 AI+ 领域，通过架构、演示和策略展示 IBM 的观点。