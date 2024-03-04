如何成为 AI+ 企业

Gartner 预测，AI 带来的巨大商业机会将为全球各行业经济带来 3 至 4 万亿美元的经济效益，这促使公司认识到有效使用 AI 所需的投资，并在投资 AI 用例前要求显著的投资回报率 (ROI)。

通过成为 AI+ 企业，客户不仅能实现 AI 用例的投资回报率，还能提升将 AI 用例大规模投入生产所需的相关业务和技术能力。