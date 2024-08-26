如何解决第三方风险管理中日益增长的监管问题

在过去 18 个月中，监管机构加大了对第三方风险管理的关注度，针对第三方风险管理发布了详细的指南和多项同意令。

2023 年 6 月，货币监理署 (OCC)、联邦储备委员会和联邦存款保险公司 (FDIC) 发布了关于金融机构第三方风险管理的机构间指南。该指南可作为路线图，为监管要求奠定基础。该指南旨在有效管理与第三方关系相关的风险及其最佳实践。

不到一年后，OCC 在发现一家南大西洋地区性银行的第三方风险管理计划存在缺陷后，发布了一项同意令。

FDIC 发现东北地区一家金融科技公司存在不安全、不健全的银行业务实践。随后发布了一项同意令，内容涉及银行未能建立与其规模相符的内部控制措施和信息系统等事项。该同意令还提及其第三方关系的性质、范围、复杂性和风险。

FDIC 还发布了一项同意令，指示一家中西部地区性银行制定适当的第三方风险管理政策和程序。其中还呼吁对完成反洗钱 (AML) 和反恐怖融资 (CFT) 职责的第三方加强尽职调查和监测。