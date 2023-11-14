数据变现是一种业务功能，组织可以利用数据和人工智能 (AI) 资产创造并实现价值。基于数据产品的价值交换系统能够推动组织业务增长并获得竞争优势。这种增长可能是通过提高内部成本效益、加强风险合规性、增加合作伙伴生态系统的经济价值或通过新的收入来源实现的。高级数据管理软件和生成式 AI 可以加速创建平台功能，以实现企业就绪数据和 AI 产品的可扩展交付。
根据麦肯锡在《哈佛商业评论》（ibm.com 外部链接）中的报道，美国一家全国性银行的单个数据产品可以为业务应用程序中的 60 个用例提供信息，避免了 4,000 万美元的损失，每年可产生 6,000 万美元的增量收入。在公共部门，伦敦交通局（ibm.com 外部链接）通过 80 个数据订阅源提供免费开放的数据，为 600 多个应用程序提供支持，为伦敦经济做出了高达 1.3 亿英镑的贡献。
数据变现并非狭义的“销售数据集”（ibm.com 外部链接），而是要通过更好地利用数据来改进工作并提高业务绩效。内部数据变现举措衡量的是流程设计改进、任务指导以及组织对产品或服务中所用数据的优化。外部变现机会能够将不同类型、不同格式的数据变成信息资产，可以出售或在使用时记录其价值。
从数据中创造价值需要对数据采取一些行动。实现价值是指确保从创造的价值中获取经济利益，从而提高组织的利润 （ibm.com 外部链接）。
每个组织都有潜力实现数据变现；对于许多组织来说，这是一项尚未充分利用且能够带来新能力的资源。。数据即服务和数据市场已经成熟（ibm.com 外部链接），可通过基于数据分析、大数据和商业智能的举措创造数据价值。但很少有组织进行战略转型，将“数据作为产品”进行管理。这种数据管理是指将产品开发实践应用于数据。业绩优异的数据驱动型企业通过数据变现创造了新的业务模式、建立了公用事业合作伙伴关系并提升了现有产品和服务，为公司的盈利贡献超过 20%（链接位于 ibm.com 以外）。
关键在于将数据视为战略资产，采用以用户为中心的产品方法，使新产品能够被多样化的应用程序所使用。组织可通过展现透明度和道德操守、重视数据隐私、遵守法规以及确保数据安全可靠来建立对其数据和人工智能的信任。
数据产品是由可满足一系列功能需求的数据源汇集而成的数据，可打包成一个消耗品单元。每种数据产品都有自己的生命周期环境，其数据和 AI 资产在其产品特定的湖仓一体中进行管理。当产品湖仓一体能够采用多种不同的技术协议连接多个数据来源并从中采集数据时，数据收集就会变得非常灵活。此外，通过将数据产品作为独立单元进行管理，可以根据已建立的数据敏感性和隐私控制，实现位置灵活性和可移植性——私有云或公有云。IBM® watsonx.data 提供灵活的连接，以及基于 Red Hat OpenShift 构建的数据产品湖仓一体托管服务，适用于开放式混合云部署。
数据网格架构如今已成为一种经济高效的方式，可以向各种端点提供数据产品，具备详细且稳健的使用跟踪、风险与合规评估以及安全性。通过网格提供一个或多个数据产品，最终用户应用程序会将其作为可审计交易来使用。
例如，一家金融市场企业可能会提供两款产品，一款产品提供实时市场数据馈送，另一款提供金融相关新闻资讯。消费者可以构建一个利用这两款产品的决策应用程序，并根据价格和政治或环境新闻提供交易选项。
推动数据变现的原始数据有三大来源：企业系统、外部数据和个人数据。数据产品由公司和客户数据的运营和分析视图组合而成，这些视图可以与公共数据集（不一定免费）结合使用。个人数据是企业和公共数据中的一个重要组成部分，需要由组织妥善管理。当调用“被遗忘权”请求（ibm.com 外部链接）时，其范围会从原始数据延伸到数据产品目标。
数据产品有多种形式，包括数据集、程序和 AI 模型。这些产品以服务的形式打包和部署，以供用户使用，任何一款产品都可以有多种服务类型。常见的服务消费类型包括下载、API 和流式传输。
以一个客户为例，该客户将一组不同的公司 ESG 数据整合到一个新的数据集中。他们的数据服务包括完整数据集下载以及围绕数据的 API 封装，可通过该服务根据公司股票代码查询 ESG 数据。
数据变现就是从数据中实现价值。数据产品服务的消费者需要能够找到并评估产品，为其付费，然后调用一个或多个服务端点来使用该产品。根据用户的业务模式，他们可以在自身能力范围内利用该服务满足自身需求，还可以根据适当的许可条款，利用数据产品创建下游产品或客户体验，从而为自身创造收入。
用户可选择的消费方式多种多样。传统的做法可能是数据产品供应商将其庞大的通用数据集直接分发给客户，或投放到多个数据市场。对于 API，他们可能已经把 API 内置在每个超大规模云目录的目录生态系统中。对于 AI 模型和相关数据集，他们可以利用像 Hugging Face 这样的市场（ibm.com 外部链接）。现在，这些消费规定开始变得复杂化、联合化且成本效益较低，无法从交易和订阅收入中获取最大利润。
借助数据变现解决方案框架，数据产品提供商转型为数据 SaaS 企业，即可实现最大价值回报。该框架定义了一个参考架构，集成了一系列技术和产品，包括 IBM 数据和 AI 产品。
贯穿整个生命周期的实施过程涵盖：
该 SaaS 功能的进一步扩展方向是：数据产品提供商还提供多租户、多用户创建环境。多方在各自的开发空间协同合作，将平台上的数据产品服务纳入其产品或服务中，然后托管供客户使用。
许多组织已经构建了成熟的软件系统，具备机器学习和深度学习功能，可为业务流程和客户产品或服务提供支持。生成式 AI 只是加速了数据产品设计、生命周期交付和运营管理的实现路径。
平台构建者和运营者可以利用 AI 模型来构建工具。创建者可以使用这些工具来发现或了解企业系统和公共领域中的数据。代码生成“辅助”工具（例如 watsonx Code Assistant）可构建并维护自动化流程，并为运营或客户服务创建自然语言驱动的体验。这些都进一步完善了财务和风险职能领域使用 AIOps 和高级分析功能的既有实践。
数据产品所有者和服务所有者可以使用生成式 AI 工具进行创新。他们可以利用生成的合成数据来扩充数据集，并创建新的数据源分析，从而消除异常值和异常情况。这样做可以提高集成到数据产品中的数据质量。可用于开发特定数据产品的分类和数据集知识库，还可以用来构建特定组织和领域的 AI 模型，并将其作为产品提供。
企业级生成式 AI 正逐步聚焦于探索合适的模型类型和训练方法。更重要的是，这些工具还关注用于训练模型的数据集的可信度和透明度，以及使用这些模型时的法律赔偿保障情况。
构建或集成此类模型的数据产品所有者在设计价值交换时必须考虑可信度和透明度。借助 watsonx.ai，组织的数据变现路线图可以利用 IBM® Granite 等模型来确保其透明度和赔偿保障。
可用于构建该平台的基础产品包括 IBM Cloud Pak for Data 和 IBM Cloud Pak for Integration。其组件支持开发数据产品和服务，以供最终用户在规模化生产时使用。watsonx.data 增加了数据产品湖仓一体功能，watsonx.ai 则增加了高级生成式 AI 模型开发功能。
使用这些产品和预先设计的自动化工作流，可以构建连贯的数据变现服务体验。这种体验专为在 Red Hat OpenShift 上运行而构建，具有可扩展平台的优势：只需构建一次，即可在多个本地私有云和公有云基础架构中部署，并作为连贯的单一服务运行。
借助 IBM 解决方案框架，组织可以转向将数据用作战略资产，并通过企业级 AI 技术为业务模式注入创新。
将业务转型和技术转型融为一体，重塑工作方式，从而增强企业敏捷性。
以 AI 为核心，重塑人力资源并对其进行现代化改造，以实现更好的业务成果并释放员工的全部潜能。
通过端到端服务将数据分析、AI 和自动化技术融入核心流程，提升财务绩效并实现业务价值。