数据产品是由可满足一系列功能需求的数据源汇集而成的数据，可打包成一个消耗品单元。每种数据产品都有自己的生命周期环境，其数据和 AI 资产在其产品特定的湖仓一体中进行管理。当产品湖仓一体能够采用多种不同的技术协议连接多个数据来源并从中采集数据时，数据收集就会变得非常灵活。此外，通过将数据产品作为独立单元进行管理，可以根据已建立的数据敏感性和隐私控制，实现位置灵活性和可移植性——私有云或公有云。IBM® watsonx.data 提供灵活的连接，以及基于 Red Hat OpenShift 构建的数据产品湖仓一体托管服务，适用于开放式混合云部署。

数据网格架构如今已成为一种经济高效的方式，可以向各种端点提供数据产品，具备详细且稳健的使用跟踪、风险与合规评估以及安全性。通过网格提供一个或多个数据产品，最终用户应用程序会将其作为可审计交易来使用。

例如，一家金融市场企业可能会提供两款产品，一款产品提供实时市场数据馈送，另一款提供金融相关新闻资讯。消费者可以构建一个利用这两款产品的决策应用程序，并根据价格和政治或环境新闻提供交易选项。