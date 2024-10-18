战略合作伙伴关系如何改变企业采用和扩展 AI 的方式

人工智能 (AI) 已成为企业不可或缺的工具，但充分发挥其潜力的关键在于协作。根据 Deloitte 的数据，94% 的企业领导者认为 AI 对其未来成功至关重要。然而，许多组织在扩展 AI 时仍面临障碍，包括缺乏内部专业知识、管理人工智能风险以及确保符合道德的 AI 实践。
企业正越来越多地与外部 AI 创新者、云提供商和研究机构建立合作伙伴关系，而非仅仅依赖内部解决方案。这些合作使组织能够获取尖端技术和专业知识，同时降低成本和风险。
通过与云提供商、行业领导者和 AI 创新者合作，企业可以部署可扩展、符合道德且针对特定行业的 AI 解决方案。以下是战略合作伙伴关系帮助企业部署 AI 解决方案、实现可扩展性并应对行业特定挑战的五种方式。
传统上，只有财力雄厚的大型企业才有能力构建先进的 AI 基础设施。如今，战略合作正在使 AI 民主化，让各种规模的企业都能使用它。通过与云和 AI 提供商合作，组织可以更轻松地将 AI 集成到其运营中，而无需从头开始构建复杂系统。
例如，中型公司正越来越多地转向合作伙伴关系以快速扩展 AI。以一家中型金融服务公司为例，它可以与 AI 驱动的数据分析平台合作，基于海量数据集做出实时投资决策。通过借助外部提供商的专业知识，这家公司便能实现 AI 的可扩展，而无需自建专有系统。
这些合作伙伴关系使企业能够快速实施 AI 解决方案，降低基础设施开发成本并加速实现价值。
组织在采用 AI 时面临的最大挑战之一，是管理与其使用相关的道德风险——例如偏见、缺乏透明度以及数据隐私问题。根据麦肯锡的数据，围绕 AI 实施强有力的道德实践的企业往往能获得更高的客户信任和长期成功。然而，许多企业缺乏确保 AI 治理的内部能力。
与 AI 治理专家建立战略合作伙伴关系可以弥补这一差距。通过协作，企业可以实施透明、公平且符合道德标准的 AI 系统。通过合作，企业可以实施透明、公平且符合道德标准的 AI 系统。例如，依赖 AI 进行贷款决策的金融机构可以与治理专家合作，以确保其 AI 系统减少偏见并符合监管标准，从而增强信任并降低潜在风险。
这些合作伙伴关系帮助企业负责任地部署 AI 解决方案，使其免受声誉和法律风险的影响，同时增强消费者信心。
AI 系统的内部开发可能缓慢且成本高昂，从而限制创新。战略合作伙伴关系——特别是那些涉及开放协作平台的合作——通过与其他组织共享数据、研究和 AI 工具，使企业能够更快地进行创新。
例如，一家希望优化其供应链的制造公司可能会与专注于 AI 驱动物流的研究机构合作。通过汇集资源和数据，双方可以创建一个能更准确预测需求波动的机器学习模型。这种类型的合作加速了开发进程，使制造商能够比单独行动更快地实施 AI 解决方案。
开放协作倡议还使企业能够接入更广泛的 AI 创新生态系统，降低采用尖端技术的障碍。
个性化是客户互动参与策略的核心，而 AI 是其背后的驱动力。由于 AI 驱动的个性化技术的复杂性，许多企业难以大规模实施该技术。然而，与 AI 提供商建立合作伙伴关系，通过让企业获得强大的客户分析工具，有助于解决这一挑战。
例如，零售商可以与 AI 公司合作开发推荐引擎，实时分析客户行为和偏好，从而实现个性化营销。这提高了客户满意度，增加了销售额，并建立了长期忠诚度。在银行业，与 AI 公司的合作正帮助机构部署能提供个性化财务建议的聊天机器人，从而改善客户体验。
这些 AI 合作伙伴关系使企业能够通过大规模提供相关的个性化体验，来建立更牢固的客户关系。
战略 AI 合作伙伴关系的主要优势之一，是能够为特定行业量身定制解决方案。无论是医疗保健、制造业还是物流业，每个行业都面临着现成 AI 解决方案可能无法完全解决的独特挑战。通过与专注于 AI 的公司合作，企业可以部署旨在解决其最紧迫需求的定制解决方案。
例如，在医疗保健领域，专业人员使用 AI 预测患者治疗效果并优化治疗计划。然而，部署这些解决方案需要同时具备医学数据和机器学习的专业知识。通过与专门从事医疗保健的 AI 开发者建立合作伙伴关系，医院可以实施能改善诊断和患者护理的预测模型。
同样在物流领域，公司正与 AI 企业合作预测需求、优化路线并提高供应链效率。这些定制解决方案使企业能够提升运营效率，并在其行业中获得竞争优势。
通过与 AI 创新者、云提供商和行业专家合作，各组织不仅正在加速其 AI 的采用，而且确保以合乎道德、可扩展且针对特定行业的方式这样做。随着企业面临日益增长的创新压力，这些合作伙伴关系提供了释放 AI 全部潜力所需的专业知识和工具。
IBM 的 AI 方法以协作为中心。从零售业、金融业到医疗保健和物流业，IBM 以合作伙伴关系驱动的 AI 解决方案已经带来切实的业务成果，正在改变行业并重塑组织使用 AI 的方式。
您是否准备通过强大的合作伙伴关系在您的企业内扩展 AI？了解 IBM 与技术领导者的战略联盟如何加速您的 AI 驱动转型。深入了解集成尖端 AI 和混合云能力的定制解决方案，推动创新与增长。无论您是在优化当前工作流程还是构建新的人工智能驱动系统，现在都是采取行动的时候。深入了解实际应用案例，开始为您的企业释放新的可能性。