战略合作伙伴关系如何改变企业采用和扩展 AI 的方式

人工智能 (AI) 已成为企业不可或缺的工具，但充分发挥其潜力的关键在于协作。根据 Deloitte 的数据，94% 的企业领导者认为 AI 对其未来成功至关重要。然而，许多组织在扩展 AI 时仍面临障碍，包括缺乏内部专业知识、管理人工智能风险以及确保符合道德的 AI 实践。

企业正越来越多地与外部 AI 创新者、云提供商和研究机构建立合作伙伴关系，而非仅仅依赖内部解决方案。这些合作使组织能够获取尖端技术和专业知识，同时降低成本和风险。

通过与云提供商、行业领导者和 AI 创新者合作，企业可以部署可扩展、符合道德且针对特定行业的 AI 解决方案。以下是战略合作伙伴关系帮助企业部署 AI 解决方案、实现可扩展性并应对行业特定挑战的五种方式。