中小型企业如何进行大数据分析

IBM 设计了一款微型设备来缓解中小型企业面临的这些挑战。您可能已经熟悉 IBM 的 Netezza 技术，该技术在过去 20 年中不断得到改进。您可能也熟悉基于 Netezza 的 IBM Integrated Analytics System (IAS) 系列设备，这些设备结合了高性能硬件和专为大规模并行处理、数据仓库和分析而设计的数据库查询引擎。

但现在有了 IAS 的迷你版，对于银行、金融服务、运输和航运等各个行业中的成长型中小企业来说，这是一个完美的起点。与 IAS 系列的其他设备一样，这款迷你型设备非常适合执行各种查询（尤其是中等和复杂的查询），并能快速提供结果。中小企业无需等待性能不佳的系统提供洞察分析，而是可以利用 IAS mini 内置的 Spark，并在新信息最有可能产生影响时采取行动。

IAS mini 的简洁性和最低的管理要求也非常适合需要分析数据仓库（链接位于 ibm.com 外部）且没有大量专门人员负责管理其 IT 环境的中小型企业。它将数据库管理系统、服务器、存储和高级分析功能集成到一个系统中。它还经过预先调整，只需要极少的持续维护，因此中小型企业可以立即开始使用其全面优化的功能，不会因未来的更新而负担过重。而且 IAS mini 不使用索引，与大多数传统的数据仓库相比，进一步简化了配置和实施。

希望节省空间的中小型企业也会欣喜地发现，IAS mini 采用了可机架安装的设计。如果您有兴趣将工作量迁移到云端，请注意，由于采用了 IBM 通用 SQL 引擎 (CSE)，该设备已做好云部署准备。CSE 包括内置的数据虚拟化服务，具有强大的应用程序兼容性和数据集成能力，从而帮助您的应用程序在云端或通过事务、仓库或数据湖存储库在本地运行。除了主要的数据移动功能之外，CSE 还可以提供安全、治理和管理服务。



IAS mini 为希望在竞争日益激烈的行业中利用大数据优势的中小型企业提供速度、简便性和卓越的价值。要了解更多信息并了解设备如何融入您的架构，请安排与我们的数据仓库设备专家进行免费的一对一交流。