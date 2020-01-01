天气可能以你未曾预料的方式影响业务，因此，提前准备至关重要。无论是突发还是预期的预测变化，都可能冲击你的销售业绩。

例如，气温升高可能影响部分产品的销量，同时，瓶装水、防晒霜或驱虫剂的需求可能上升。提前规划天气因素，将让你更有优势：保证货架充足供应、适时调整价格，并及时告知客户。

即便你已充分准备迎接本季度挑战，也无法确保万事如意。异常的高温或低温预测，可能打乱你既定的计划。

同样需要关注的是，天气对运输流程可能造成的影响。雨、雨夹雪或降雪可能导致配送延迟，请提前防范。