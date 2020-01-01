季节变换可能对零售市场造成重大影响。当气温骤升或骤降时，消费者的购买习惯会随之改变，因此，提前为可能出现的情况做好准备至关重要。实现这一点的最佳方式之一，是理解季节性预测及其对零售销售的潜在影响。
在充分理解季节性预测后，你可以学会如何将其转化为业务优势。接下来，我们将深入分析天气对零售行业的影响，以及如何借助季节性预测最大限度降低天气风险，同时提升销售表现。
天气可能以你未曾预料的方式影响业务，因此，提前准备至关重要。无论是突发还是预期的预测变化，都可能冲击你的销售业绩。
例如，气温升高可能影响部分产品的销量，同时，瓶装水、防晒霜或驱虫剂的需求可能上升。提前规划天气因素，将让你更有优势：保证货架充足供应、适时调整价格，并及时告知客户。
即便你已充分准备迎接本季度挑战，也无法确保万事如意。异常的高温或低温预测，可能打乱你既定的计划。
同样需要关注的是，天气对运输流程可能造成的影响。雨、雨夹雪或降雪可能导致配送延迟，请提前防范。
提前掌握天气数据，可最大限度降低天气对业务造成的风险。
掌握预测信息，并据此做好应对准备，可助你规避常见的经营痛点，例如：
在零售业，客户满意度至关重要。负面客户体验会损害品牌声誉，因此应优先防范此类情况。致力于提供积极、令人满意的客户体验，不仅能提升业务表现，还能吸引客户持续回访。
借助天气数据制定应对潜在流程障碍的计划，是提升客户满意度的有效方式。由于未知变量的存在，降低天气相关风险始终是一大挑战，但必须为每种潜在情况制定应对方案。
仅依靠每周预测并非最佳方式，但还有更先进的选择可供参考。以季节性预测为例说明。通过季节性预测，您可以深入了解如何为接下来的几周或几个月做好准备。
The Weather Company 提供的季节性与次季节性预测（ibm.com 外部链接），可助你规划未来 3-5 周、1-4 个月及 5-7 个月可能影响盈利的市场变化。掌握这些信息，你可以主动推动销售，而非被动目睹下滑。
季节性预报可基于未来三个月的预期天气提供预测，而次季节预报则可每周更新。两种方案均可在零售领域得到应用。
查看并了解季节性预报，将让你有机会根据预测上架最契合的产品。这同样意味着你可以下架部分产品，或通过降价处理库存。
若任由自然变化，天气可能对销售造成负面影响。然而，一旦能够预测风险，就可期待取得积极成果。深入分析预测，无论季节如何，都能带来竞争优势并推动销售。
如想深入了解季节性与次季节性预测如何助力零售业务，请即刻联系我们。（链接位于 ibm.com 以外）。