我们如何通过对伦理、信任和透明度的坚持，使 IBM 实现差异化

新兴技术与创新的快速发展在当今市场中带来了诸多挑战和问题。一个多世纪以来，IBM 始终以负责任且明确的使命将新技术推向世界。我们深知，单靠任何人无法独自应对这些挑战。我们与政策制定者、研究人员、客户及其他利益相关方紧密合作，主动理解变化情境，并制定技术与政策保障措施。
正如 IBM 影响力报告所示，我们正努力成为行业同仁、合作伙伴及全球领导者的榜样，通过实施技术伦理，并在实践与产品中坚持信任与透明，创造积极的全球影响力。以下是 IBM 致力于产生持久积极伦理影响的几种方式。
对 IBM 来说，这始于在全公司范围内营造伦理文化。无论是 AI 伦理委员会、信任与透明原则与支柱，还是数据隐私与安全工作，我们始终将伦理与透明实践置于首位。
IBM 值得信赖的科技工作的核心是AI 伦理委员会，由来自公司各部门的多元利益相关者组成，他们根据公司原则做出决策并付诸实践。该委员会将公司的原则融入业务与产品决策之中。
此外，IBM 通过将“信任与透明原则”及值得信赖 AI 的支柱应用于所设计、开发和使用的产品，进一步体现对技术责任的重视。作为 Data & Trust Alliance 的成员，IBM 还致力于建立行业最佳实践，并提供实用工具与资源，如员工队伍算法偏见防护措施及并购中的负责任数据与 AI 尽职调查。此外，我们还开发了工具，确保 AI 系统符合伦理原则。例如，我们开发了诸如 IBM可持续发展设计、 IBM OpenPagesTM With Watson®、 IBM WatsonTM Knowledge Catalog 和 IBM AI FactSheets等框架和产品。
我们的工作同样涵盖数据隐私与安全领域。例如，IBM 采取多层次风险管理方法，识别并协助应对网络安全风险。这涵盖 IBM 管理基础设施和数据的政策与流程，以及对技术控制措施和新兴风险识别方法的评估。例如，我们的 IBM 数据安全与隐私原则是一套全面承诺，面向客户，兼顾行业标准、IBM 常规做法及监管要求。
没有人能单靠自身为下一代创造更美好的未来。因此，IBM 不仅着眼于自身，还支持生态系统合作伙伴，并倡导政策，为科技伦理树立积极先例，助力社会与社区繁荣发展。
2022 年，我们超额完成了对 1,000 名生态系统合作伙伴进行科技伦理培训的目标。目前，IBM 承诺至 2025 年，将为 1,000 家科技供应商提供科技伦理培训。此外，IBM 致力于推动供应商践行良好实践，包括社会与环境责任、伦理规范及风险规划与管理。
IBM 致力于进一步扩大这一伦理影响力。我们与全球政策制定者和领导者合作，倡导理念，以借助新技术推动增长与创新，或应对社会挑战。例如，2022 年，我们的倡导亮点包括支持《2022 年 CHIPS 与科学法案》和《2022 年关键基础设施网络安全事件报告法案》的通过，该法案促使政府整体协调，应对网络威胁更高效。以上仅是 IBM 努力实现伦理影响的部分实例。欲了解更多详情及其他举措，请参阅《2022 年 IBM 影响力报告》。