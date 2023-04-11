我们如何通过对伦理、信任和透明度的坚持，使 IBM 实现差异化

新兴技术与创新的快速发展在当今市场中带来了诸多挑战和问题。一个多世纪以来，IBM 始终以负责任且明确的使命将新技术推向世界。我们深知，单靠任何人无法独自应对这些挑战。我们与政策制定者、研究人员、客户及其他利益相关方紧密合作，主动理解变化情境，并制定技术与政策保障措施。

正如 IBM 影响力报告所示，我们正努力成为行业同仁、合作伙伴及全球领导者的榜样，通过实施技术伦理，并在实践与产品中坚持信任与透明，创造积极的全球影响力。以下是 IBM 致力于产生持久积极伦理影响的几种方式。