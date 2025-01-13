现代企业如何使用 IoT 数据来刺激创新

很少有现代技术能够像物联网 (IoT) 的最新发展一样引发集体想象。此术语由创新者 Kevin Ashton 在 1999 年首次提出，用于描述一个巨大、互联的物体世界，这些物体通过互联网分享信息，支持联网设备自主执行任务。1

如今，得益于 5G 技术的普及，IoT 设备已随处可见。从汽车和家用电器到无人机、卫星，乃至整个制造工厂，嵌入式传感器都能通过快如闪电的网络收集和分享数据，使人工智能 (AI) 和云计算等尖端科技得以蓬勃发展。据《福布斯》报道，近年来 IoT 设备数量增长超过一倍，从 2018 年的 10.3 亿台增至 2025 年的 25 亿台。2

然而，海量大数据维系着众多 IoT 应用程序的性能，企业需要安全地收集和存储大数据，才能使应用程序正常运行。从全自动制造设施到更智能的城市和能源网，IoT 设备生成的数据之多，让企业难以“招架”，

而边缘计算技术则提高了企业处理 IoT 生成数据的灵活性。边缘计算是一种分布式计算框架，它使数据能够在更靠近其来源的地方进行处理，即高速网络数据传输的“边缘”。这减少了在集中式数据中心处理 IoT 数据时常见的延迟和带宽问题。