首先，以某大型警察局（我最推崇的客户之一）为例：该机构的文化特质与既往合作对象截然不同。当我们与警察局 AI 治理委员会合作时，多数成员起初不理解其参与缘由。
原因在于他们均具备深厚的警务领域专长。这些专家表示：“我们对人工智能 (AI) 或机器学习 (ML) 并非内行”。他们会质疑：“为何需要我加入治理委员会？”
因此，我们的首要工作是阐明其参与价值：凝聚智慧与领域专长对当前议题的重要性。但工作并未止步于此，必须实证其不可或缺性。他们需要认识到，他们在这些 AI 解决方案中贡献的专业知识对于正确实施 AI 至关重要。AI 实施成功的核心前提是： 以人为本。
我们通过积极地向他们证明，真正用好 AI 的难点根本不在于技术层面。 领域专家——尤其是警务领域的权威专家——至关重要。 他们深度理解数据内涵、采集背景及关联逻辑，从而确保 AI 系统实现负责任的建设、维护与治理。
我们采用的部分方法源自 IBM AI 设计联盟的设计思维实践。这些设计思维实践解决以下问题：
人员配置是否完备？
要解决的核心问题是什么？
是否具备领域专家认可的数据及数据认知，以激活 AI 计划？
为赢取公众信任，AI 系统需体现哪些关键 AI 伦理原则？实现这些原则所需的功能性与非功能性需求如何定义？
这些 AI 模型可能产生哪些非预期影响？
应如何实施针对性风险缓释策略？
需要为哪些用户建立角色？
关于 AI 设计用途与非预期用途需要传达哪些信息？
此项反思性工作须在优先保障谦逊包容、心理安全的环境中开展，并纳入多元实际经验者。 其成果是：团队终获亟需的统一话语体系。可明确告知开发团队或采购方为负责任构建 AI 解决方案所需开发或获取的核心要素。
同样，您可以获得所衡量的人类行为。 因此核心问题是：需要衡量哪些人类行为以判定治理项目成效？
常见的问题是：
当前衡量哪些人类行为？在沟通工作中强调的人类行为有哪些，它们是否与正在衡量的治理相关行为相同？
员工常被强制要求使用 AI（否则可能面临解雇），同时需要对 AI 产生的结果负责。 但实际仅严格衡量其工作效率与生产力，结果责任却未被纳入评估。
已有数起记录在案的案例表明，领域专家明知人工智能系统存在错误，却被明确要求根据自身判断做出决策。然而，他们并未反驳人工智能系统，而是选择袖手旁观——因为，又一次，他们的绩效评估标准与人工智能系统的评估标准完全不同。事实上，确实有人因在工作中反驳人工智能系统而受到惩罚。
回归核心问题——应衡量哪些行为——需深入了解 AI 是否实质提升人类智能的衡量方法。还应考虑个体是否积极参与作为 AI 的批判性使用者。 应建立可量化激励机制，驱动其参与 AI 训练或风险预警，从而促生负责任结果。
为实现此目标，必须衡量使用 AI 的员工是否真正了解 AI 风险本质、数据真实属性、偏见成因、差别性影响。他们是否明晰责任内涵？ 现行衡量机制是否促进责任落实？
上述领导力行为仅是构建良性组织文化时需要关注的若干范例。
衡量 AI 治理项目成效的核心标尺在于是否赢得人们的信任。需重申：构建可信 AI 体系绝非易事。 我推崇的领导者的工作成果均具备可验证性。
本文核心启示：无论自我认知如何，您均应参与 AI 治理讨论。无需数据科学学位或 AI 博士学位。 您拥有不同的生活经历，这意味着您能够参与这场关于人工智能的讨论。
这次讨论之所以重要，不仅仅是因为 AI 普及化及职场渗透。 而需要关注，关键在于确保所用 AI 模型（含儿童接触场景）：抵御恶意攻击并基于事实构建。应保持公平性、杜绝突发性有害言论、防范行为失控，并通过严格隐私保护机制保障个人数据安全。
坦率而言：此次 AI 转型充满挑战。AI 时代的领导力意味着适应决策模糊性。这意味着选择践行正确之事，而非短期易行或盈利之举。需深度理解 AI 技术原理、能力边界及潜在风险。 需向全员传导此类认知。这意味着需持续投入 AI 素养建设、AI 治理体系和胜任的 AI 治理领导者。
当下勇于担当的领导者——提出关键质疑、配置适配系统以及坚守人类价值——不仅规避风险，更主动塑造负责任的 AI 未来。这样的领导者赢得的信任会成为一种持久的竞争优势。此刻正是您发挥领导力的时刻。请善用此契机。请善用此契机。
