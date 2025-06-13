首先，以某大型警察局（我最推崇的客户之一）为例：该机构的文化特质与既往合作对象截然不同。当我们与警察局 AI 治理委员会合作时，多数成员起初不理解其参与缘由。

原因在于他们均具备深厚的警务领域专长。这些专家表示：“我们对人工智能 (AI) 或机器学习 (ML) 并非内行”。他们会质疑：“为何需要我加入治理委员会？”

因此，我们的首要工作是阐明其参与价值：凝聚智慧与领域专长对当前议题的重要性。但工作并未止步于此，必须实证其不可或缺性。他们需要认识到，他们在这些 AI 解决方案中贡献的专业知识对于正确实施 AI 至关重要。AI 实施成功的核心前提是： 以人为本。

我们通过积极地向他们证明，真正用好 AI 的难点根本不在于技术层面。 领域专家——尤其是警务领域的权威专家——至关重要。 他们深度理解数据内涵、采集背景及关联逻辑，从而确保 AI 系统实现负责任的建设、维护与治理。

我们采用的部分方法源自 IBM AI 设计联盟的设计思维实践。这些设计思维实践解决以下问题：

人员配置是否完备？

要解决的核心问题是什么？

是否具备领域专家认可的数据及数据认知，以激活 AI 计划？

为赢取公众信任，AI 系统需体现哪些关键 AI 伦理原则？实现这些原则所需的功能性与非功能性需求如何定义？

这些 AI 模型可能产生哪些非预期影响？

应如何实施针对性风险缓释策略？

需要为哪些用户建立角色？

关于 AI 设计用途与非预期用途需要传达哪些信息？

此项反思性工作须在优先保障谦逊包容、心理安全的环境中开展，并纳入多元实际经验者。 其成果是：团队终获亟需的统一话语体系。可明确告知开发团队或采购方为负责任构建 AI 解决方案所需开发或获取的核心要素。