针对杂货店的网络攻击如何威胁食品安全

随着农食品行业日益数字化，网络安全在食品供应链中的重要性持续提升。智能农业的兴起意味着网络安全攻击甚至可能影响种植和收获。除了生产和分销流程外，网络攻击甚至还可能影响食品安全。例如，网络攻击可能干扰生产期间用于监控食品温度的技术，从而导致污染。

网络安全在此行业中显得尤为关键，因为一个领域的安全问题可能会迅速在全球范围内蔓延。由于食品从农场到餐桌的整个过程十分复杂，一家小公司的任何薄弱环节均可能会对食品供应链产生重大影响。此外，很多农产品公司严重依赖第三方供应商。

“勒索软件攻击带来的一项挑战在于，除对受害公司本身造成直接影响外，还可能会对受害公司的供应商或合作伙伴造成不良后果。考虑到食品与农业行业的整合性和互联性，一家公司的中断很可能会产生连锁反应”（根据 Food Ag ISAC 的《从农场到餐桌的勒索软件报告》）。

例如，很多杂货连锁店雇用供应商将产品从仓库运输到商店。对运输公司的网络攻击可能会导致严重系统瘫痪，而这意味着食品无法按时送达，从而导致货架空空如也。

“针对供应商、分销商或物流提供商的攻击可能会导致产品交付延迟、短缺或引入假冒产品。供应链中断会产生深远的后果，从而不仅会影响公司的盈利能力，还会影响食品供应和针对消费者的价格”（源自《食品安全》杂志的报道）。

据《福布斯》报道，FBI 特工 Gene Kowell 8 月在内布拉斯加州举行的 FBI 农业威胁研讨会上发言称：“农场、牧场和食品加工设施面临的网络风险和国家安全威胁正呈指数级增长。这些威胁在不断演变，且变得更加复杂和严重。”他还表示，农业部门面临的四个主要威胁分别是勒索软件攻击、国外恶意软件、数据与知识产权盗窃以及影响粮食生产和供水的生物恐怖主义。此外，他警告说：外国实体正积极尝试破坏美国农业行业的稳定。