针对杂货店的网络攻击如何威胁食品安全

最近，多家连锁超市的顾客都遇到了一个令人不快的意外情况：货架空空如也，而处方药也迟迟无法取到。11 月初，Ahold Delhaize USA 遭受网络攻击，而包括 Hannaford、Food Lion 和 Stop and Shop 在内的 2,000 多家商店的运营均受到严重破坏。有关此次攻击的性质的具体细节尚未公开。
由于此次攻击影响到多个数字系统，部分商店无法接受信用卡/借记卡，而另一些商店则不得不关闭在线订购。此外，Hannaford 的网站也被迫下线数天。在某些案例中，食品供应问题已持续数个星期，尤其是在新英格兰地区，由此说明网络攻击对人们日常生活的影响之大。
随着农食品行业日益数字化，网络安全在食品供应链中的重要性持续提升。智能农业的兴起意味着网络安全攻击甚至可能影响种植和收获。除了生产和分销流程外，网络攻击甚至还可能影响食品安全。例如，网络攻击可能干扰生产期间用于监控食品温度的技术，从而导致污染。
网络安全在此行业中显得尤为关键，因为一个领域的安全问题可能会迅速在全球范围内蔓延。由于食品从农场到餐桌的整个过程十分复杂，一家小公司的任何薄弱环节均可能会对食品供应链产生重大影响。此外，很多农产品公司严重依赖第三方供应商。
“勒索软件攻击带来的一项挑战在于，除对受害公司本身造成直接影响外，还可能会对受害公司的供应商或合作伙伴造成不良后果。考虑到食品与农业行业的整合性和互联性，一家公司的中断很可能会产生连锁反应”（根据 Food Ag ISAC 的《从农场到餐桌的勒索软件报告》）。
例如，很多杂货连锁店雇用供应商将产品从仓库运输到商店。对运输公司的网络攻击可能会导致严重系统瘫痪，而这意味着食品无法按时送达，从而导致货架空空如也。
“针对供应商、分销商或物流提供商的攻击可能会导致产品交付延迟、短缺或引入假冒产品。供应链中断会产生深远的后果，从而不仅会影响公司的盈利能力，还会影响食品供应和针对消费者的价格”（源自《食品安全》杂志的报道）。
据《福布斯》报道，FBI 特工 Gene Kowell 8 月在内布拉斯加州举行的 FBI 农业威胁研讨会上发言称：“农场、牧场和食品加工设施面临的网络风险和国家安全威胁正呈指数级增长。这些威胁在不断演变，且变得更加复杂和严重。”他还表示，农业部门面临的四个主要威胁分别是勒索软件攻击、国外恶意软件、数据与知识产权盗窃以及影响粮食生产和供水的生物恐怖主义。此外，他警告说：外国实体正积极尝试破坏美国农业行业的稳定。
虽然最近杂货店在农产品相关网络攻击中占据头条，但近年来其他公司也面临网络安全攻击。
2021 年 10 月，牛奶加工公司 Schreiber Foods 遭遇勒索软件攻击。据 ZDNET 称，此次攻击因牛奶加工数字化流程的变化而中断了整个牛奶供应。《Wisconsin State Farmer》报道称，牛奶配送在袭击发生五天后才恢复。此外，牛奶运输公司无法进入该建筑，而该公司也面临 250 万美元的勒索软件要求。
全球最大的肉类包装公司 JBS 备受关注的攻击也发生于 2021 年。俄罗斯黑客组织 Revil 对该组织的系统进行加密后，位于澳大利亚 47 个地点和美国 9 个地点的业务中断了 5 天。据报道，攻击发生后 JBS 向勒索软件支付了 1,100 万美元的赎金。此次攻击还导致某些肉类出现短缺，以及肉类价格的临时上涨。
为了加强农业食品行业的网络安全，《农场与食品网络安全法案》目前已在美国众议院和参议院的委员会中进行审议。该法案的一个关键组成部分是：农业部长每两年将对农业与食品领域的网络安全威胁和漏洞开展研究。
此外，农业部长还将与其他机构合作，每年开展一次跨行业的危机模拟演习，以应对与食品相关的网络紧急情况或中断问题。
密歇根州民主党众议员 Elissa Slotkin 表示：“粮食安全就是国家安全，因此保护美国农业免受网络威胁十分关键。”“网络攻击已不再只是一个技术问题，它有可能颠覆人们的日常生活并威胁我们的食品供应，而这正如几年前肉类包装公司 JBS 因勒索软件攻击而下线时所看到的那样。该立法将要求农业部与我们的国家安全机构开展密切合作，从而确保像中国这样的对手无法威胁到我们自给自足的能力。”
由于其服务与食品供应密切相关，所有参与农食品行业的公司都应将网络安全作为首要任务。为帮助改善该行业的网络安全，网络安全和基础设施安全局 (CISA) 最近发布了粮食和农业网络安全清单。
该表中的安全提示包括：
虽然杂货店里最近空空如也的货架严厉提醒我们网络安全的重要性，但农业食品行业也须全年积极主动地应对网络安全风险。