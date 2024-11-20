如何利用情感分析来改善客户体验？

Artificial Intelligence Compute and servers IT automation Business automation Business operations

2024 年 11 月 20 日

 

 

作者

Teaganne Finn

Content Writer, IBM Consulting

Amanda Downie

Editorial Content Strategist, IBM

客户体验中的情感分析是什么？

情感分析客户体验领域，是指了解和衡量客户对特定产品、服务或品牌的感受的数据分析过程。这些数据既可以是书面记录，也可以是从口头语言中收集的信息。企业可以利用情感分析方法来了解一些客户指标，如 CSAT 和 NPS 分数。这些信息可以帮助企业调整经营策略、改进客户服务和优化业务流程，从而提升客户体验。

情感分析是一种数据科学，它使用人工智能 (AI)、机器学习和自然语言处理 (NLP) 来分析来自整个组织的实时客户反馈和客户评论。客户体验中的情感分析专门从各种类型的互动中提取信息，例如支持工单、调查问卷、产品评论、电话沟通等。

利用这些互动数据，企业可以识别客户关心的主要问题，并实时洞察每个问题背后的情绪。此外，通过分析这些数据点，组织可以找出导致客户产生负面和正面情绪的原因，并以可视化方式展现客户情绪的任何波动。

客户体验中的情感分析的主要目标是了解客户对品牌的感受和情绪。情感分析过程可能会促使企业采用一些工具，例如聊天机器人，或调整营销策略，开展有针对性的营销活动。情感分析只是更大的客户体验 (CX) 战略的一部分，该战略通常包含多个方面，其最终目标是留住现有客户，并与新客户建立持久的关系。

如何借助情感分析改善客户体验？

虽然具体步骤因组织而异，但对于大多数希望更好地了解客户并基于数据改进品牌的组织而言，该过程的基本框架是通用的。

步骤 1：收集客户数据

情感分析的第一步是收集用于驱动分析的数据。根据具体组织的情况，这些数据可以从各种不同的渠道获取。

  • 客户访谈或焦点小组：可以通过在线或电话形式的客户访谈来获取这些洞察。或者通过专门组织的小型焦点小组来了解客户对产品的态度。

  • 电子邮件或在线评论：情感分析工具可帮助收集与客户的电子邮件往来，并将其归类到适当的位置。

  • 社交媒体监测：情感分析可用来了解和监测客户在社交媒体平台上发表的评论。

  • 评论网站上的反馈：有些用户可能会在特定的产品评论网站上提供他们的经验和反馈。

  • 客户支持工单：情感分析可用来区分和分析客户服务人员提交的客户支持工单，并判断问题是已解决还是未解决。

  • 与面向客户的团队（如销售或支持团队）的互动：情感分析还可以辨别客户是直接联系客户支持团队人员，还是通过自动化渠道寻求帮助。

凭借来自多个渠道的数据，情感分析能够更加全面地展现客户的情绪，帮助组织更广泛地了解客户的感受。在此阶段收集的数据非常重要，因为它是情感分析流程的基础，也是组织未来决策的基础。

第 2 步：识别积极和消极的情绪模式

收集数据后，下一步就是确定客户对产品或服务的积极和消极情绪。这可以通过几种方式来实现，最常见的是查看定量调查的回复，如净推荐值 (NPS)客户满意度得分 (CSAT) 调查。

定性回复的处理难度较高，需要组织手动逐条审阅，但随着科技的发展，这一过程已实现自动化。能够自动捕捉客户情绪的人工智能驱动反馈分析也越来越受欢迎。

步骤 3：获得可操作的见解

组织明确了正面和负面的客户情绪之后，就应该着手收集可操作的洞察来改善整体客户体验。例如，客户反馈分析显示，客户对引导阶段感到不满意，认为其“过于繁琐复杂”。

这意味着要对入职流程进行彻底改革，并对现有系统进行详细分析。其他领域的分析也能为客户问题和负面体验提供有价值的洞察分析。

第 4 步：获取洞察并做出改进

现在是时候实施战略来解决这些需要改进的地方了。让我们以“不堪重负”的引导流程为例。该组织将从分析用户行为和支持票据分析入手，找出造成混乱的根本原因。

一种可能的情况是，许多用户没有完成新用户引导流程中的检查清单。但在情感分析的帮助下，组织发现客户主要是在某个特定步骤放弃的。为了改进这一流程，一个方法是创建交互式指引，逐步带领用户完成该任务。另一个选择是制作包含分步指导的视频教程，以提供更有效的支持和互动。

第 5 步：分析和衡量影响

在这最后一步，企业要看所实施的战略是否对客户产生了想要的影响。最好的方法是衡量绩效并继续分析情感洞察分析。企业可能需要将情感分析与进一步的分析数据相结合，以确保准确性。

一旦对这些战略进行了衡量，企业就可以通过监控关键绩效指标 (KPI) 和持续监控客户情绪分析来评估这些战略的影响。

利用情感分析改善客户体验的优点

情感分析以各种不同的方式帮助客户体验。以下是情感分析最大、最受欢迎的一些优势。

个性化客户体验

通过开展情感分析，企业可以更好地了解客户的期望，并得出可用于实际操作的情感评分。情感分析使企业能够了解客户及其情绪，创造更具个性化的体验。组织可以利用分析结果，打造能引起个人用户共鸣的个性化体验，最终提升品牌声誉和客户忠诚度。

提高客户满意度

除了更具个性化的客户体验，情感分析的另一个优点是能提高客户满意度。通过分析客户情绪，组织可以打造符合其特定需求的个性化体验。满足客户的需求有助于提升品牌忠诚度，并赢得更多积极的客户评价。

尽量减少客户流失

在情感分析等关键绩效指标的帮助下，企业可以监控客户保留率或面临流失风险的客户。分析还能揭示客户倾向于转向其他产品或服务的原因，企业就能以此为支点制定新的营销策略，如在社交媒体上发布信息或改变定价。

改进产品开发

组织在关注客户体验时，不容忽视的一部分是所提供产品或服务的实际表现如何。情感分析可以帮助组织识别客户需要和喜爱的功能，以及那些不太受欢迎或存在问题的功能，从而提升产品的品质。

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利用情感分析改善客户体验的挑战

情感分析对于企业理解客户洞察极有帮助，但文本分析可能颇具挑战性。因此，数据分析过程无法捕捉到讽刺、语气或拼写错误等情况，它并非完全精准的科学。

在不同的语境中，客户使用的同一个词可能有不同的含义，这可能会导致混淆和歧义。为了解决这一问题，一种方法是使用基于 AI 的情感分析工具，而且这些工具可以通过训练来捕捉到语义的细微差别。对于软件而言，定期更新并由人工而非仅仅通过算法进行训练非常重要。

利用情感分析改善客户体验的用例

情感分析（也称为情感人工智能或观点挖掘）的应用，旨在帮助企业发现客户旅程中有待改进的地方，从而为客户提供更好的体验。

以下是一些情感分析用例：

  • 提高产品易用性：利用从情感分析获得的数据进行深入分析，简化所提供产品或服务中的复杂功能。

  • 个性化用户互动：根据每位用户的情绪，通过不同渠道提供定制化内容，从而提供更加贴切的体验

  • 优化用户引导流程：找出新用户在使用初期遇到的困难和痛点，通过提供新手引导清单或产品功能演示，简化用户的初始体验。

  • 指导产品开发在开发新产品和功能时，考虑客户的积极情绪和偏好。

  • 改善客户支持培训：帮助客户支持团队，使用情感数据培训他们处理负面反馈和改善客户互动。

  • 发现客户旅程中的障碍：使用情感数据识别反馈中的负面情绪，精准定位反复出现的问题和摩擦点。

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