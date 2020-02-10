区块链如何改善数字游戏体验

区块链为许多缺乏问责制的行业带来了福音。这项技术的核心在于能够创建一个无需信任的环境，从而促进两个陌生人在互联网上进行不可篡改的交易。

区块链本质上提供了一个去中心化的透明账本，该账本以加密方式存储在遍布世界各地的各个节点上。没有单一实体控制网络，没有单一数据库可供攻击或入侵，交易一旦发生就无法撤销。低交易成本使得全球范围内转移资金或其他代币化资产变得更容易。这些交易不通过任何中间商，因此可以近乎实时地完成交易。

区块链解决了当今游戏行业的一些主要问题。让我们来看看其中一些问题以及区块链如何解决这些问题：

可验证性和透明度

现代游戏的发展趋势之一是使用资产来完成任务。你需要枪支、工具、环境、汽车、飞机、角色和艺术品。现代游戏依赖于这些供应稀缺的资产，这些资产可以用现实货币在游戏中购买，玩家也可以通过在游戏中不断进阶来获得。

游戏需要保持中立，玩家才能通过努力或花钱来获取这些资产。但目前还缺乏问责制和透明度。由于这些资产是虚拟的，游戏开发者可以无限量地生产，或者通过向某些玩家提供这些资产来操纵市场。因此，必须保证透明度和可验证性。

区块链可以实现这些资产的代币化，创建去中心化游戏资产市场。由于账本是公开的，所有人都可以查看和验证，因此提高了信任度。此外，玩家还可以访问去中心化市场，根据公开的订单簿以公平的价格购买虚拟资产。

可验证的稀缺性

这些资产之所以有价值，其中一个原因就是稀缺性。然而，在当前的设置下，玩家不可能知道某件特定的 Kevlar 盔甲有多稀缺。如果这些资产是在区块链上发行的，玩家可以在区块账本上轻松验证总数量。这可以增加信任度，从而提高市场本身的价值。

安全性

游戏平台托管在集中式服务器上，交易通常在手机或台式电脑上进行，缺乏足够的安全措施。此外，游戏账户中的资产也容易被盗。无论游戏账户有多值钱，其安全性都不如我们的银行账户。

众所周知，区块链是最安全的价值存储方式。区块链的设计初衷是确保其无法破解。将数字游戏资产存储在区块链上，可以提高玩家辛苦收集到的资产的安全性。

收藏品

区块链还可以以非同质化代币（ibm.com 外部链接）(NFT) 的形式存储价值。这些代币代表的是独一无二的价值。游戏资产具有唯一性和收藏价值。这些资产价值极高。可使用 NFT 来表示这些物品，使其易于存储在钱包上，还可以降低物品在公开市场上的销售和交易成本。

数字资产交易

目前，数字资产可在游戏内或 Wax、OpenSea 和 RareBits 等交易所进行交易。以代币化的形式在去中心化交易所进行交易会更加透明。支付此类交易费用始终会带来风险，例如遭遇诈骗或买到虚假资产。基于区块链的去中心化交易所解决了这一问题。

交易时间和成本

游戏是一个全球性领域。来自不同国家或地区的玩家经常一起玩《反恐精英》等游戏。他们如何在不花费数天时间处理付款和繁琐的法律程序的情况下转移资产？

区块链将在全球范围内实现即时支付。这意味着不会有任何限制。