人工智能驱动的自动化如何赋予人类超凡能力

Jerry Cuomo 是 IBM 院士兼自动化首席技术官。他被公认为 IBM 软件业务的多产贡献者，其开发的产品与技术深刻影响了全球商业通过互联网的运作方式。Jerry 在混合云、区块链、交易处理和人工智能领域拥有超过 100 项美国专利。Jerry 目前主持探索 AI 与自动化在企业中应用的播客节目《自动化的艺术》。
答：运用技术改善人们的生活。能够回馈社会很重要。说实话，单纯为技术而技术会变得乏味。当你真正能改变人们工作与家庭的日常生活时，那才令人振奋。
答：人工智能驱动的自动化正在改变我们的工作方式，它日益解放人力，使人们能将才华与精力投入到高价值工作中。企业每年仍需花费数十亿小时处理枯燥的重复性工作，而 AI 可以消除这种负担，让员工专注于真正重要的事务。我们将其称作“省时增效，成就卓越”。我们可以利用 AI 将人类转变为超凡能力者。
答：以医疗领域为例。我主持的新播客 《自动化的艺术》最近采访了纪念斯隆凯特琳癌症中心负责人。我们探讨了医生和执业护士花费多少时间处理文书工作，而非进行确诊等关键任务。现代 AI 不仅能处理他们的文书任务，还能极大提升诊断能力——例如帮助判断扫描图像上的模糊斑点是否为癌症。这种结合极具威力。实质上赋予了他们超凡能力。
信息技术领域同样如此。IT 管理者希望减少处理低层次问题的时间，并加快关键问题的解决速度。他们也希望在实施变更前预测其影响，以避免衍生问题。AI 能帮助他们实现所有这些目标。
因此，当我谈及成为“超凡能力者”时，其实是指通过两个步骤实现：首先让 AI 处理日常工作以解放人力提升效率，继而利用人工智能赋予员工非凡的新能力——这两步如同和谐的双人舞。
2020 年后，企业都意识到必须迈出第一步。新冠疫情极大加速了对效率提升的需求。但若止步于此，则将错失重大机遇。当企业迈出第二步，为获得解放的员工提供 AI 能力以从事更高价值的工作时，自动化带来的价值将实现量级式增长。
答：确实存在。无论在 IT 还是业务层面，最大的误解是认为 AI 驱动的自动化仅适用于数据科学家。事实并非如此。我们认为它适用于所有人。AI 使普通业务用户也能运用先进的自动化技术。
答：我认为 IBM 具备四项必备优势。
其一，我们擅于处理非结构化数据。若缺乏先进 AI，自动化通常仅限于结构化流程和数据。但企业拥有大量嘈杂混乱的非结构化数据。通过运用 AI 及神经网络嵌入等技术，我们能识别规律并理解这些非结构化数据。IBM 专利组合中包含专门针对此领域的专利，我们精于融合结构化与非结构化数据。这意味着相比缺乏这些先进能力的供应商，我们能自动化企业内更多流程。
其次，我们提供统一的业务与信息技术自动化平台，而市场上多数方案将这两个领域孤立分割。实现高效自动化必须同时覆盖这两个方面。我们的平台采用共享的 Watson Machine Learning 与自然语言处理框架，通过尖端混合云技术在全企业范围部署。简而言之，这能促进人员与网络间深度协作及洞察共享，从而持续优化自动化体系。
第三，我们的系统从独特广博的多元生态系统中提取数据，使企业能够升级至具备预测与问题 预防 能力的智能自动化。我们从 Red Hat、ServiceNow、PagerDuty、GitHub 等众多来源提取事件记录、历史变更日志与机器学习模型。这彻底改变了风险管理模式。若缺乏如此多元的数据生态，便无法获得这种主动预防能力。
最后，我们无需您更换云平台。许多组织正使用五六种不同云服务且不愿变更。无论客户数据存储在 IBM Cloud、谷歌云还是亚马逊云，我们都将在相应环境完整或部分部署 AI 与自动化技术。这正是 IBM 的核心差异化优势。
答：我们常帮助机构将处理时间缩短 90%。大众银行是典型范例：他们运用 IBM Robotic Process Automation 处理百余项人工流程，其中多数流程相当复杂。过去需要 10 分钟的任务现在仅需 10 秒即可完成。该银行员工也迅速认识到，他们无需成为技术专家，只需学会使用工具即可。
答：不是。这是另一个不适用于智能自动化的误解。通过“两步法”——先利用 AI 将员工从低阶任务中解放，再培训他们从事更高阶的工作——企业能够在提升效能与利润的同时保留人才。在整个自动化进程中，清晰公开地向员工传达这一点至关重要。
IBM 始终将自动化对人类的影响置于所有战略的核心。目标始终是帮助员工省时增效，成就卓越——人，才是卓越的 唯一 本源。当今 AI 本身能产出良好成果。但我们的经验证明：只有当人工智能与人类协作时，才能产生卓越成果——那种让你超越竞争对手所需的成果。我认为这种模式不会改变。
答：是的，我发明了用三个点表示对方正在输入短信的显示方式。那是很多年前的事了，至今仍会因此收到抱怨邮件。