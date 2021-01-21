人工智能驱动的自动化如何赋予人类超凡能力

答：以医疗领域为例。我主持的新播客 《自动化的艺术》最近采访了纪念斯隆凯特琳癌症中心负责人。我们探讨了医生和执业护士花费多少时间处理文书工作，而非进行确诊等关键任务。现代 AI 不仅能处理他们的文书任务，还能极大提升诊断能力——例如帮助判断扫描图像上的模糊斑点是否为癌症。这种结合极具威力。实质上赋予了他们超凡能力。

信息技术领域同样如此。IT 管理者希望减少处理低层次问题的时间，并加快关键问题的解决速度。他们也希望在实施变更前预测其影响，以避免衍生问题。AI 能帮助他们实现所有这些目标。

因此，当我谈及成为“超凡能力者”时，其实是指通过两个步骤实现：首先让 AI 处理日常工作以解放人力提升效率，继而利用人工智能赋予员工非凡的新能力——这两步如同和谐的双人舞。

2020 年后，企业都意识到必须迈出第一步。新冠疫情极大加速了对效率提升的需求。但若止步于此，则将错失重大机遇。当企业迈出第二步，为获得解放的员工提供 AI 能力以从事更高价值的工作时，自动化带来的价值将实现量级式增长。