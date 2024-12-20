黑客可以利用 AI 来显示不同 MFT 产品的漏洞，并让 AI 编写代码来利用这些漏洞。旧式 MFT 系统的最大弱点之一是依赖预设规则来识别风险。如果黑客找到了绕过这些规则的方法，系统可能不会察觉，直到为时已晚。

AI 采取了不同的方法：它可以实时解析事件，了解文件传输中的“正常”行为，并标记任何不相符的行为。它还可以检测被标记为黑客攻击的事件代码，例如来自黑名单的 IP 地址尝试登录、被吊销的证书或拒绝服务 (DoS) 攻击。AI 还可以检测不受限制的文件上传，例如最近某个文件传输软件发生的事件。

再举个例子，假设您的系统通常在工作时间进行文件传输，但半夜突然有大量数据被传输到某个未知位置。AI 增强型 MFT 系统是不会等您去察觉的。它会停止数据传输，调查异常情况，并致电您的 IT 团队，以防止可能出现的数据泄露。这种积极主动的防御方式能够改变游戏规则。这意味着企业可以立即对威胁做出反应，而不是在损失造成之后才采取行动。