多年来，托管文件传输 (MFT) 系统已成为财务记录、客户信息和供应链信息等敏感数据交换过程的支柱，有助于确保在组织间安全传输信息。但是，随着网络威胁变得日益先进，即使是传统的 MFT 系统也需要加强。
这就是人工智能的用武之地。凭借其分析大量数据、识别模式和快速适应的能力，AI 正在改变公司实现 MFT 安全性的方式。让我们深入了解一下 AI 提高标准的 5 种方式及其对企业的重要性。
黑客可以利用 AI 来显示不同 MFT 产品的漏洞，并让 AI 编写代码来利用这些漏洞。旧式 MFT 系统的最大弱点之一是依赖预设规则来识别风险。如果黑客找到了绕过这些规则的方法，系统可能不会察觉，直到为时已晚。
AI 采取了不同的方法：它可以实时解析事件，了解文件传输中的“正常”行为，并标记任何不相符的行为。它还可以检测被标记为黑客攻击的事件代码，例如来自黑名单的 IP 地址尝试登录、被吊销的证书或拒绝服务 (DoS) 攻击。AI 还可以检测不受限制的文件上传，例如最近某个文件传输软件发生的事件。
再举个例子，假设您的系统通常在工作时间进行文件传输，但半夜突然有大量数据被传输到某个未知位置。AI 增强型 MFT 系统是不会等您去察觉的。它会停止数据传输，调查异常情况，并致电您的 IT 团队，以防止可能出现的数据泄露。这种积极主动的防御方式能够改变游戏规则。这意味着企业可以立即对威胁做出反应，而不是在损失造成之后才采取行动。
加密对于传输中数据的安全性至关重要，但其有效性取决于其背后的系统。密钥管理不善或过时的加密方法可能会使您的文件容易受到攻击。AI 通过主动密钥管理增强了安全性。
当实时监控加密密钥并发现 1 个密钥泄露时，AI 可以检测到该问题并自动更换密钥，使泄露的 1 个密钥失效。它还会分析加密协议的强度，确保它们始终保持最新状态并能够防御最新的黑客技术。
随着我们走向量子计算可能挑战加密标准的未来，AI 在开发和维护后量子加密方面发挥着至关重要的作用。
大多数数据泄露都是由于拥有有效凭据的人（员工或外部人员）不当使用访问权限造成的。静态的访问控制方法（例如密码或预设权限）都存在不足之处。AI 通过学习用户如何与系统交互提供了一种更智能的访问权限管理方式。
假设一名通常传输小文件的员工突然尝试下载其通常不需要的大量敏感数据。AI 会识别这种异常情况并采取行动——无论是触发额外的身份验证步骤、标记该活动以供审查，甚至是完全阻止访问。
AI 还能识别长期风险。如果某人的行为随着时间的推移而发生巨大变化（例如反复访问他们通常不使用的文件），则可能表明存在内部威胁。越早解决这些危险信号越好，有助于避免企业在未来出现更大的问题。
我们往往关注黑客的威胁，但安全的系统也必须可靠。如果您的 MFT 系统因技术问题而瘫痪，就会给不法分子可乘之机。AI 也在这方面发挥作用，它可以预测并防止故障发生。
AI 可以监控 MFT 系统的性能，注意到可能出现问题的模式（例如错误率上升或传输速度变慢的趋势），然后提醒您的团队采取主动的纠正措施并避免意外的停机时间。
把它想象成 MFT 系统的故障指示灯，只不过它要智能得多。AI 会在问题出现之前就发现它们，并确保您的运营不受干扰地进行。
无论是在医疗、金融还是零售领域，大多数企业都熟悉有关信息处理和存储的法规，例如《通用数据保护条例》(GDPR)、《健康保险流通和责任法案》(HIPAA) 或《支付卡行业数据安全标准》(PCI DSS)。不合规不仅违法，还会破坏客户对企业的信心。但是，跟踪一个移动的目标会让人精疲力竭。
AI 和数字化损失预防 (DLP) 通过自动监控所有数据传输是否违反法规简化合规流程。它可以识别敏感的个人数据是否被发送到未经授权的地点。它还有助于确保文件在传输前经过适当加密。此外，它还记录每次传输的详细日志，便于在审计期间证明合规性。
AI 不仅能应对合规问题，还能帮助您防患于未然。通过分析监管变化的趋势，它可能会建议您在违反合规要求之前调整流程。
安全的文件传输不仅仅是技术问题，更是信任问题。您的合作伙伴和客户需要知道，他们的数据在您这里是安全的。将 AI 集成到 MFT 系统中，可让您及时了解当今的威胁，并为应对未来的威胁做好准备。
AI 不仅增加了一层保护，还能使整个系统更智能、更快速、更具弹性。从实时阻止威胁到确保遵守不断变化的法规，AI 正在帮助企业构建在互联世界中蓬勃发展所需的强大、安全的系统。
如果您还没有开始深入了解人工智能驱动的 MFT，现在正是时候。借助正确的工具和策略，您可以将文件传输系统转化为竞争优势。
