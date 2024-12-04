假日季期间的零售订单履行面临若干挑战，尤其是考虑到海量的订单、紧张的时间安排以及客户更高的期望。准备不足的零售商可能因三大风险而蒙受损失：
客户现在对其购物体验抱有更高的期望，尤其是节日热销商品和礼物。事实上，在一项针对庆祝冬季假日的美国成年人的在线调查中，86% 的受访者表示礼物的准时送达是重中之重。
满足这些期望并非易事——尤其是在配送承运商面临运力瓶颈，导致延误和错过截止日期时。由于众多购物者争抢相同的限时优惠，即使是轻微的延迟或欠佳的体验也可能导致沮丧和失望。
当零售商未能满足高期望时，不仅意味着客户满意度受损，还意味着品牌声誉、销售额和长期客户忠诚度受损。同一调查显示，85% 的受访者表示在经历糟糕的配送体验后不会再与该零售商购物。在客户拥有众多选择的当今零售环境中，零售商承担不起这种风险。
客户期望获得实时库存可见性和准确的库存水平。如果您的公司过度承诺并随后因缺货而取消订单，就会造成严重的信任鸿沟。当某商品缺货时，客户会因漫长的延期交货等待或订单无法履行而感到沮丧，从而导致满意度低下和潜在的销售损失。2022 年，美国和加拿大的零售商因库存过剩和缺货问题错失了 3490 亿美元的销售额。
假日购物潮结束后，汹涌的退货浪潮可能让零售商不堪重负。事实上，31% 的购物者正通过“预留式购物”为不可避免的退货做准备——他们放心地进行多次礼品采购，并确信之后可以退货。零售商应力求通过更精准的库存承诺来减少退货。通过确保库存水平得到准确反映，您可以为购物者设定正确的期望，从而减少订单取消和退货的可能性。
在假日季期间，零售商常常面临诸多阻碍订单履行效率的挑战。传统的订单捕获系统可能难以扩展，从而导致速度减慢和错误频发。这些过时的系统通常缺乏处理高订单量所需的灵活性和自动化能力。这使得零售商难以满足快速、准确订单履行的期望，最终影响假日高峰期的销售额和客户忠诚度。消费者如今要求无缝、高效且透明的交易，并需要明确知晓其订单已被接收并将准时送达。高流量活动期间的网站崩溃，或未能及时收到订单确认，都会让客户不确定其购买能否得到履行。
面对客户期望的飙升和订单量的不可预测激增，一个强大的现代化订单管理系统 (OMS) 对您企业在此假日季的成功至关重要。合适的 OMS 能够简化订单处理、优化库存管理并改善客户沟通，同时最大限度地减少繁忙购物期间的错误和延误。
按时处理并推送至仓库的订单量对于避免扰乱购物者体验的延误至关重要。零售商依赖准确的 API 调用来显示实时库存可用性，使购物者能够准确了解他们可以购买的商品，从而增强对零售商的信任。
现代化 OMS 将显示关键 KPI，帮助您跟踪订单量，尤其是在感恩节后购物者涌向黑色星期五促销活动的高峰期。它将实时捕获这些数据，并提供跨各种 KPI 的即时洞察，例如：
让我们看看 IBM Sterling OMS 如何凭借我们系统的实时订单量数据，以及由 Instana 可观测性平台提供的应用程序性能和基础设施运行状况洞察，在本购物季为零售商提供支持。
屏幕截图中显示，黑色星期五的订单量出现巨大峰值，达到每日正常订单量的 4.5 倍。
OMS 能够无缝扩展以支持订单峰值，在 7 天内（11 月 27 日至 12 月 3 日） 处理了超过 4200 万订单行和 60 亿次 API 调用负载，并达到了 180 订单/秒的处理速度。
API 调用的规模说明了 IBM Sterling OMS 如何能够扩展以确保零售商为客户提供做出假日购买决策所需的准确、实时信息。
在库存方面，我们的微服务在过去 7 天（11 月 26 日至 12 月 3 日）内支撑了 160 亿笔 交易， 峰值速率达到每秒 62000 笔交易 (TPS)。 此外，AI 的影响通过正在由我们的 AI 引擎优化的 2500 万 订单行得以体现， 这意味着这些订单很可能为 零售商带来更高的盈利能力。
您可以看到，合适的 OMS 可以无缝处理季节性峰值，同时确保对零售商成功至关重要的盈利能力。它通过优化库存、减少错误和提高订单履行速度来帮助维持利润率。将灵活、可组合和可扩展的平台置于您架构的核心，使您的业务能够保持敏捷和响应能力，从而推动增长并快速适应不断变化的市场需求和季节性波动。
