冬季假日季是零售销售一年中最美好的时光，通常占零售总额的五分之一。今年，从黑色星期五到网络星期一，美国零售额可能达到破纪录的 750 亿美元。计划在延长的感恩节周末期间在线下门店和线上购物的人数创下纪录，达 1.834 亿。

假日期间，客户对闪电般快速的免费配送以及无缝、可靠的体验抱有很高期望。满足这些期望对于维持客户忠诚度和满意度至关重要。

您的企业如何确保有能力处理这种需求的突然激增，同时仍能提供激发客户忠诚度的无缝购物体验？