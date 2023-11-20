利用 FHIR + HL7 集成医疗保健应用程序和数据

当今的医疗保健提供方需要在一个由众多合作伙伴构成的广阔生态系统中，运用各式各样的应用程序和数据来管理日常工作流。集成这些应用程序与数据对其成功至关重要，能使医疗服务高效有序地开展。

尽管现代数据转换与集成能力使得应用程序间的数据交换更快捷、更简便，但由于所涉及数据的敏感性和复杂性，医疗行业的整合进程仍相对滞后。事实上，部分医疗数据仍以物理格式传输，这阻碍了服务提供商从集成与自动化中获益。