利用 FHIR + HL7 集成医疗保健应用程序和数据

当今的医疗保健提供方需要在一个由众多合作伙伴构成的广阔生态系统中，运用各式各样的应用程序和数据来管理日常工作流。集成这些应用程序与数据对其成功至关重要，能使医疗服务高效有序地开展。
尽管现代数据转换与集成能力使得应用程序间的数据交换更快捷、更简便，但由于所涉及数据的敏感性和复杂性，医疗行业的整合进程仍相对滞后。事实上，部分医疗数据仍以物理格式传输，这阻碍了服务提供商从集成与自动化中获益。
卫生信息交换标准 (HL7) 正是一系列旨在应对这一挑战的国际标准。该标准由 HL7 国际组织于 1989 年首次推出，这个由技术及医疗行业领袖组成的团体，其目标是提供更优的医院工作流支持。HL7 提供了一套标准的患者属性和临床事件定义，以改善医疗领域的互操作性。
快速医疗互操作性资源 (FHIR) 是 HL7 标准的最新版本。
FHIR 规范定义了医疗数据交换的标准，包括如何在不同的计算机系统之间共享医疗信息，而无需考虑其存储方式。FHIR 标准描述了数据元素、消息传递和文档格式，以及用于交换电子健康记录 (EHR) 和电子病历 (EMR) 的应用程序编程接口 (API)。FHIR 是开源的，它提供开放的 API，支持持续、实时的数据交换。
即使患者在不同医疗机构接受多位服务提供者的诊疗，并且涉及多家支付方使用不同电子健康记录系统的情况，FHIR 也能让患者轻松管理自己的医疗保健。通过创建统一、单一的个人患者健康记录，集成不同格式的数据，FHIR 标准提供了患者信息的完整视图，从而改善整体医疗协调和临床决策支持。所有人都能受益于更有效、个性化、一体化且成本效益更高的医疗解决方案。
FHIR 借鉴了 HL7 第 2 版 (V2) 和第 3 版 (V3) 等先前标准，并采用 RESTful API、XML、JSON 和 HTTP 等常见网络标准。使用 REST API 使 FHIR 效率更高，因为它允许数据消费者按需请求信息，而不是订阅一个共享所有数据的订阅源（无论是否立即需要这些数据），这在 HL7 早期版本中正是采用后一种方式。
HL7 FHIR REST API 可用于移动应用程序、基于云端的通信、基于电子健康记录的数据共享、实时服务器通信等。使用 FHIR，软件开发人员可以开发标准化的基于浏览器的医疗应用程序，允许用户从任何医疗系统访问临床数据，无论使用何种操作系统和设备。
与早期版本相比，FHIR 更易于学习和实施，并提供开箱即用的互操作性。FHIR 标准还允许采用不同的架构方法，这些方法可用于从现代系统或旧版系统中收集信息。
尽管 FHIR 与 HL7 V2 和 CDA 标准兼容，但各组织应迁移至 FHIR 以充分利用健康信息数据交换的新方向。然而，许多供应商仍依赖 HL7 标准的旧版本，这使得部分 IT 团队不确定是否应针对 HL7 V2 重写现有应用程序或直接替换它们。
我们的应用程序集成解决方案——IBM App Connect，能够双向地将 HL7 转换为 FHIR，且无需重写现有应用程序。它可以在系统间迁移医疗数据，包括传输至充当 FHIR 服务器的 EHR 系统。
IBM App Connect for Healthcare 是 IBM App Connect 面向医疗行业的专用版本。它提供能实现智能 FHIR 转换与路由的预构建模式。这些模式可将 FHIR 转换为任何其他格式，为医疗机构创造机会，使其能够实现 FHIR 的优势并探索包括事件驱动架构在内的最新集成方法。医疗 IT 供应商可使用 IBM API Connect 扩展这些 FHIR 资源的覆盖范围，以支持多种用例，并具备创建、管理、保护及推广 FHIR API 的能力。
深入了解 UHCW NHS Trust 为何与 IBM Consulting 以及 IBM 合作伙伴 Celonis SE 合作使用 IBM watsonx.ai 技术来帮助提高患者护理效率。
借助 IBM 的先进解决方案、安全平台和由 AI 提供支持的强大自动化技术，实现医疗保健转型。
IBM 提供医疗保健咨询服务，帮助客户应对挑战，改善患者预后。
借助利用 IBM® watsonx Assistant 构建的智能医疗保健聊天机器人为患者的问题提供一致的答案，并增强患者体验。