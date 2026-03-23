组织面临一个两难困境：接触候选人的工具成倍增加，但快速做出良好招聘决策的能力似乎仍难以捉摸。 职位空缺时间超过必要时长，合格候选人在流程中途退出。这些低效率消耗招聘人员的精力，损害雇主品牌，并增加企业成本。
据 IBM Consulting AI 优先人力资源负责人 Kim Morick 称， 顶尖人才在市场上平均仅 10 天就会被抢走。 糟糕的招聘流程后果恶化极快，尤其在当今工作环境瞬息万变的背景下。
IBM 商业价值研究院对 750 名高管的调查发现，87% 的企业领导者认为：要充分释放 AI 驱动未来的潜力，必须将合适的人放在合适的岗位上。
Deloitte 发现，该机构调查的 93% 的员工认为，超越传统岗位结构对组织成功至关重要。此刻，适应能力可能与以往习得的技能同等重要，而敏捷性——对招聘经理和人才管道而言——至关重要。
有效的招聘策略并不仅仅关乎速度。它关乎减少无效努力，并在过程中提高决策质量。“招聘效率并非以更快速度执行相同流程，”IBM Consulting 全球人才招聘负责人 Rob Enright 表示。“而是借助更清晰的证据和更少的干扰做出更优判断。”
在持续扩张、平台密集的招聘环境中，这一动态尤为真切。由于技术使潜在求职者能够通过各类寻源渠道向组织大量投递简历，招聘团队也转而借助同类技术来帮助过滤干扰信息。但出于招聘效率目的的技术部署，始终应有明确的成功标准。Enright 表示，关键在于“先设计工作，再应用技术”。
Enright 表示，组织若能做到以下几点，便能通过技术创造最大价值：
提升招聘效率需要 强化几个相互关联的流程，但没有任何单一干预措施可以取代清晰度。“最重要的做法是明确岗位真正重要的方面，”Enright 表示，“大多数低效源于过度膨胀的要求以及寻找并不存在的‘完全成型’候选人。”
低效同样源于招聘团队的负荷过重。 许多公司收到数万——甚至数百万——份申请。 AI 正日益帮助组织过滤干扰信息、简化招聘流程，并生成关于招聘趋势的数据驱动洞察。
提升招聘效率的关键策略包括：
现代申请人追踪系统 (ATS)、AI 辅助寻源工具以及视频面试平台可大幅减少花在手动任务上的时间。然而，技术只有在被有意识地运用时才能创造价值。对组织当前的技术栈加以评估，确保招聘人员不必再与蹩脚的工具较劲，并通过部署与现有流程无缝集成的系统，即可提升效能。
AI 工具日益通过筛选简历、寻找候选人及个性化跟进等方式优化招聘流程，使招聘人员能够专注于更多基于关系的工作。
对组织而言，梳理当前流程以识别时间流失或步骤冗余之处可能很有帮助。例如，许多组织进行多轮面试或要求冗长的申请，而较简短的接触或许能产生类似结果。招聘团队的审议过程同样如此，通常涉及多名利益相关方。“构建更简单、快速的决策路径，并明确其归属人，”Enright 表示。
通过运用 AI 等技术干预手段在流程早期评估候选人资质，组织可以减少人力密集型环节，并将花在初步筛选上的时间降至最低。
仅凭直觉并不构成招聘策略。结构化面试、标准化指标及界定清晰的评估标准有助于团队做出更一致的决策。随着时间推移，追踪哪些录用者获得成功可帮助组织完善其流程。借助 AI 驱动的分析工具，企业能够获得关于招聘趋势的细粒度洞察，并识别预测特定岗位成功的标准。
糟糕的沟通——无论是对内还是对外——是导致招聘延迟的主要原因之一。在每次搜索开始时建立清晰的接收流程，并界定所有利益相关方的角色与职责。确保候选人收到及时、诚实的更新。目标不一致及与候选人沟通不畅会导致面试徒劳无功及寻源工作重复。
AI 工具可以主动识别并提示沟通断层。例如，当候选人在设定的天数内未收到任何沟通时，它们可以向招聘团队发出提醒，或大规模草拟个性化的状态更新。
以牺牲优质候选人为代价换取的效率提升并非真正的收益。目标是建立一个既快速又周到的流程。这种方法需要预先投入时间来明确定义岗位角色，并设计能够浮现组织所需信息的面试环节。 候选池规模虽小但筛选更精、文化契合度更高，其效率几乎总优于庞大而过滤不佳的池子。
AI 通过筛选最可能与成功相关的指标，帮助团队更早、更快地就最高质量的候选人采取行动。它还能减少不必要的面试轮次，同时不损及最终候选池的质量。
招聘人员将过多时间投入到不需要人为判断的任务上——安排面试、发送状态更新、收集反馈以及发布职位描述。自动执行这些任务可使招聘人员腾出手来从事需要其专业能力的工作。
AI 非常适合行政事务自动化，能够处理大批量、基于规则的任务并立即节省时间。然而，过度自动化招聘流程可能导致互动脱节、低效或信号遗漏。成功的组织利用 AI 和自动化来简化招聘体验——而不仅仅是加速它。
许多组织倾向于直接进行外部招聘，而非先认真考虑内部人选。这种倾向可能代价高昂：外部聘用的入职时间通常更长，且需要更多培训。“首先着眼于内部候选人，”Enright 说，“最快的路径往往就在内部。”内部候选人通常已经了解组织的文化和系统。健全的内部流动计划还能在更广泛层面提升员工体验，从而在紧张的人才市场中提供显著的竞争优势。
AI 有助于系统性地扫描内部人才库，以识别那些技能或经验使其成为空缺职位可行候选人的员工。 即便某位员工的当前头衔在传统搜索中无法使其被找到，这一功能同样适用。
流程复杂性会日益累积，这或许看似周密，实则可能掩盖对关键事项的认知模糊。 新增的每一轮面试阶段或审批步骤都有其原因，但累积效应可能是一个耗时数月的招聘流程。
简化——无论是在初始申请还是面试轮次中——都能在速度和更积极的候选人体验方面带来回报。 通过战略性部署人工智能，组织能够统一招聘数据并自动化关键流程，从而实现更简单、更快速的招聘流程。
作为招聘人员、招聘经理、面试官、人力资源部门及其他部门之间的协作，招聘本质上是跨职能的。然而，当这些利益相关方各自为政时，流程 不可避免地会放缓。为招聘流程中的每一环节明确负责人是一项基础工作，同样重要的是在各部门之间建立无缝的沟通渠道。
AI 可以通过跟踪反馈截止日期、上报遗漏的审批以及让每位利益相关方都能了解招聘流程的每一步来协助协调工作。
为一个理解不清的岗位——或者以局限的视角看待岗位——进行招聘，会拖慢流程并造成灾难性后果。Enright 表示，理解实际工作内容很重要。“组织很少深究在该岗位上取得成功究竟是何种表现，因此要求会随着并非真正必需的事项而膨胀。”他指出，为做到这一点，组织必须“避免将技能与特质、接触经历或偏好混为一谈。”
在寻源前进行深入的岗位需求沟通，并结合对潜在候选人画像的广泛视角，是一项物有所值的投入。使用 AI 来绘制整个组织内的技能与岗位图谱，可以帮助招聘经理引导结构化且信息充分的对话，从而及早防止目标不一致的情况。
“将必须从第一天就具备的条件与可教授的内容区分开来，”Enright 说。职位描述往往是一份愿望清单，而非对各项要求的真正优先级排序，而且一些招聘经理在评估软技能时难以发挥创造性。
“团队往往只因候选人欠缺某项狭隘且可后天习得的技能，便将优秀人才拒之门外，却忽略了其适应性、成长轨迹与潜力，”他说。“他们还忽视了内部流动、反馈循环以及岗位角色演变速度快于用以定义它们的任职要求这一现实。”
AI 可以分析职位描述和历史招聘数据，以区分哪些列出的要求是在成功录用者身上确实存在的。这种 分析提供了证据基础，使团队能够依据真正重要的因素来拟定职位要求。
“如今有意义的指标关注的是决策质量、角色清晰度以及长期契合度，而不仅仅是速度，”Enright 说道。“传统指标关注活动量，现代指标关注的是你招聘工作的智能程度和可持续性。”他表示，评估现代职场招聘效率最有用的可衡量变量是：
决策时间比填补时间或录用时间更具指导意义，它衡量的是从收到申请——或完成某一面试阶段——到做出招聘决策所花费的时间。各阶段之间间隔过长可能表明协调失败或决策权责不清。
如果在寻源开始后，某个职位的要求发生显著变化，这表明该职位从一开始就未被充分理解。追踪职位要求变动的频率有助于组织识别哪些职能部门可能需要更多支持。
内部填补职位的百分比具有双重目的：既能衡量招聘效率，又是员工敬业度的领先指标。从内部填补职位的组织行动更快，并能保留宝贵的机构知识，同时从长远来看维护公司文化。
当候选人在获得录用通知或拒信前退出流程时， 其退出原因是一项值得追踪的关键指标。因期望不一致导致的退出本是可避免的失误。系统性地追踪并对候选人放弃流程的原因进行分类——无论是薪酬不匹配还是对角色的误解——都可能成为潜在改进数据的关键来源。在识别招聘流程瓶颈方面，这一指标可能比录用接受率更有用。
新员工入职数月后的绩效表现，相较于候选人在面试期间的初始印象，可能是衡量招聘质量更为诚实的指标。对照招聘标准追踪新员工绩效的组织，能够识别流程中的哪些环节可预测成功，而哪些环节则相对次要。
在完成录用后，对照实际录用的候选人回顾原始职位描述，可以揭示所列要求的现实程度。这一指标直接衡量了要求反映岗位真实需求的程度。
在招聘、简历筛选和面试安排等各个环节，人工智能已变得日益普及。“但有效实施的关键在于理解该技术真正适合做什么：当 AI 帮助组织更清晰地看待岗位和人才时，它最具价值，”Enright 表示，“而不是当它强化不切实际的匹配时。”总体而言，AI 在以下方面能创造最大价值：
人工智能驱动的工具可分析职位描述，并标记可能模糊或不一致的语言。它还能帮助招聘经理和招聘人员思考哪些要求是真正必要的，或分析以往岗位的成功指标。其结果是形成更聚焦、更坦诚的职位描述，从而吸引合适的候选人。
AI 较有前景的应用之一是识别那些技能与所述要求相邻——尽管并非完全匹配——的候选人。 这一功能对内部流动颇具价值，AI 可以发现那些通过基本资历搜索可能无法显现、但已通过某种方式培养了相关技能的员工。
同样的模式也适用于那些原本可能并非某个单一职位最佳人选的外部候选人。在一个实例中，一家媒体公司请求那些最初未被录用的候选人允许将他们的信息保留在数据库中。利用生成式 AI，该公司在新机会出现时将这些申请人与之匹配。
AI 可以帮助招聘团队区分哪些要求必须在入职第一天就具备，哪些技能是可以在岗位上合理培养的。 通过借鉴相似职位和行业的模式，AI 可以促使团队就岗位的日常要求展开更切合实际的讨论，并有助于防止过度规定要求，从而不必要地淘汰优秀候选人。
状态更新和日程安排是耗时任务，AI 与工作流程自动化无需人工介入即可合理处理。 这一转变让招聘人员得以专注于更高价值的工作，从而将时间投入到关键之处——关系建立、候选人评估以及战略合作伙伴关系。
AI 驱动的分析能够呈现招聘数据中的模式，而这些模式对于只专注于单次搜索的人员而言可能是不可见的。 哪些阶段持续停滞？哪些岗位反复开放？这些洞察使组织能够在恰当时机采取恰当的干预措施。
归根结底，Enright 表示：“AI 通过减少干扰并智能地拓宽候选人池来提升效率——而非通过筛选神秘'完美匹配'来达成。”
职位空缺存在实际成本：生产力损失、团队超负荷工作以及关键绩效指标 (KPI) 未能达成。 构建真正高效招聘流程的组织认识到，速度是副产品，而非目标。
“经常被忽视的一点是，提升招聘效率并不仅仅是加快工作流程——而是要改善流程内部的决策质量，”Enright 说道。他表示，当今的大多数工具可以让流程变得更快，却并未改变招聘流程核心的根本挑战：即根据他所谓的“未来背景下的人类绩效”来评判一个人的态度和技能。
“仅仅加快步骤并不能让预测变得更准确，”Enright 说。
为了重新设计招聘流程以更好地支持这一艰难判断并提高招聘中的决策质量，Enright 建议重点关注以下动态因素：
Enright 补充道：“当组织不再试图完善招聘漏斗，而是转而专注于强化漏斗内部的判断力时，效率提升最为显著。”
以 AI 为核心，重塑人力资源并对其进行现代化改造，以实现更好的业务成果并释放员工的全部潜能。
使用 IBM watsonx Orchestrate 加速人力资源流程并自动执行繁琐的任务。
利用生成式 AI 解决方案简化 HR 流程、增强决策能力并推动业务成果。