组织面临一个两难困境：接触候选人的工具成倍增加，但快速做出良好招聘决策的能力似乎仍难以捉摸。 职位空缺时间超过必要时长，合格候选人在流程中途退出。这些低效率消耗招聘人员的精力，损害雇主品牌，并增加企业成本。

据 IBM Consulting AI 优先人力资源负责人 Kim Morick 称， 顶尖人才在市场上平均仅 10 天就会被抢走。 糟糕的招聘流程后果恶化极快，尤其在当今工作环境瞬息万变的背景下。

IBM 商业价值研究院对 750 名高管的调查发现，87% 的企业领导者认为：要充分释放 AI 驱动未来的潜力，必须将合适的人放在合适的岗位上。

Deloitte 发现，该机构调查的 93% 的员工认为，超越传统岗位结构对组织成功至关重要。此刻，适应能力可能与以往习得的技能同等重要，而敏捷性——对招聘经理和人才管道而言——至关重要。

有效的招聘策略并不仅仅关乎速度。它关乎减少无效努力，并在过程中提高决策质量。“招聘效率并非以更快速度执行相同流程，”IBM Consulting 全球人才招聘负责人 Rob Enright 表示。“而是借助更清晰的证据和更少的干扰做出更优判断。”