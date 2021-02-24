COVID-19 疫情揭示了医疗体系的结构性薄弱环节，尤其凸显出医疗供应链在应对能力与韧性方面长期存在的问题。自疫情暴发以来，59% 至 83% 的医疗机构报告在获取物资时遭遇延误或交货期延长。为此，81% 的机构通过调整库存（多数选择增加库存量）来应对需求波动与供应链中断。
当前医疗供应链主要面临四大风险因素与深层挑战：
并购活动进一步加剧了集成挑战——而 COVID-19 疫情后续影响预计将加速医疗行业的并购进程。并购虽能带来增长与降本的重大机遇，但也导致医院系统需要管理分散的团队、技术与流程。提升集成度与互操作性将助力更优决策，使组织能够加强协作并提前应对中断风险。
尽管挑战重重，先进技术解决方案为转型与弹性提升提供了快速通道。医疗与供应链领导者已积极采取行动，在应对这些挑战的过程中推动组织升级。据 IDC 数据显示，62% 的医院增加了供应链应用投入，64% 的高管将其基于云的供应链管理应用视为“业务关键型”。
AI 赋能的供应链控制塔正受到特别关注。事实上，88% 的医疗高管认为 AI 是未来三年其供应链的“关键”技术。AI 驱动的控制塔可帮助组织实现全网动态可视化，提升需求变化与中断风险的感知能力，并通过优化库存管理与决策来改善患者护理。
AI 赋能供应链控制塔通过五大核心能力助力应对疫情带来的挑战：
部署控制塔不仅是为了应对疫情暴露的挑战。它们也是向更数字化、数据驱动环境转型，以及应对未来挑战与机遇的关键组成部分。通过控制塔实现供应链全链条的可视化、自动化与集成，将开启全新境界：构建一个通过供应链互联协作能更好应对甚至超前应对甚至避免未来危机与医疗挑战的医疗生态系统。
深入了解 UHCW NHS Trust 为何与 IBM Consulting 以及 IBM 合作伙伴 Celonis SE 合作使用 IBM watsonx.ai 技术来帮助提高患者护理效率。