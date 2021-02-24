当前医疗供应链主要面临四大风险因素与深层挑战：

弹性缺失 ——COVID-19 疫情暴露了提升供应链弹性的迫切需求。IDC 强调，医疗组织必须增强对疫情形势变化的适应能力，同时为“后疫情新常态”做好布局。显然，缓解医疗供应链中断对保障企业盈利与患者护理具有重大意义。这或许能解释为何 最新调查 显示，供应链中断已成为医疗机构 CEO 们仅次于患者安全的第二优先事项。

并购活动进一步加剧了集成挑战——而 COVID-19 疫情后续影响预计将加速医疗行业的并购进程。并购虽能带来增长与降本的重大机遇，但也导致医院系统需要管理分散的团队、技术与流程。提升集成度与互操作性将助力更优决策，使组织能够加强协作并提前应对中断风险。

尽管挑战重重，先进技术解决方案为转型与弹性提升提供了快速通道。医疗与供应链领导者已积极采取行动，在应对这些挑战的过程中推动组织升级。据 IDC 数据显示，62% 的医院增加了供应链应用投入，64% 的高管将其基于云的供应链管理应用视为“业务关键型”。

AI 赋能的供应链控制塔正受到特别关注。事实上，88% 的医疗高管认为 AI 是未来三年其供应链的“关键”技术。AI 驱动的控制塔可帮助组织实现全网动态可视化，提升需求变化与中断风险的感知能力，并通过优化库存管理与决策来改善患者护理。

AI 赋能供应链控制塔通过五大核心能力助力应对疫情带来的挑战：

端到端可视性

智能预测与需求感知

无人干预规划与效能提升

进阶规划与自动化

构建协同生态系统

部署控制塔不仅是为了应对疫情暴露的挑战。它们也是向更数字化、数据驱动环境转型，以及应对未来挑战与机遇的关键组成部分。通过控制塔实现供应链全链条的可视化、自动化与集成，将开启全新境界：构建一个通过供应链互联协作能更好应对甚至超前应对甚至避免未来危机与医疗挑战的医疗生态系统。