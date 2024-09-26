根据 IBM 2024年数据泄露成本报告，全球平均数据泄露成本今年达到 488 万美元，较 2023 年增长 10%。

对于医疗行业，该报告既带来了好消息，也带来了坏消息。好消息是，平均数据泄露成本今年下降了 10.6%。坏消息是，医疗行业连续第 14 年位居恢复成本最高的数据泄露榜单首位，平均成本达到 977 万美元。

勒索软件是造成这种成本差异的关键因素。美国国家情报总监办公室的数据显示，2022 年至 2023 年，勒索软件攻击的数量几乎翻了一番。最近发生的大规模攻击，例如针对 Change Healthcare 和 Ascension 的攻击，已经证明了黑客通过此类手段能够有效达成其目的。

结果如何？勒索软件正在抬头。以下是医疗机构需要了解的：为何勒索软件如此有效、攻击者想要什么以及过去的入侵如何驱动未来趋势。