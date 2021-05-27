我们将介绍 Hadoop 与 Spark 的各自架构、两种大数据框架在多类场景下的对比，以及二者分别适配的最佳应用情境。
Hadoop 与 Spark 均由阿帕奇软件基金会开发，是大数据架构领域应用广泛的开源框架。两种框架各自具备一套功能完备的开源技术生态系统，可实现大数据集的预处理、加工、管理与分析全流程操作。
Apache Hadoop 是一款开源软件工具，它能够搭建计算机集群（或称“节点”网络），助力用户处理规模从千兆字节到千万亿字节的大数据集，高效解决复杂的大规模数据问题。该工具具备高可扩展性与高成本效益，可存储并处理结构化、半结构化及非结构化数据（例如互联网点击流记录、Web 服务器日志、物联网传感器数据等）。
Hadoop 框架的优势：
Apache Spark 同样是一款开源工具，是专门用于处理大数据集的数据处理引擎。与 Hadoop 类似，Spark 会将大型任务拆分到不同节点上并行执行。但相比之下，Spark 的运行速度通常更快，它采用随机存取存储器 (RAM) 缓存并处理数据，而非通过文件系统完成这项操作。这一特性让 Spark 能够应对诸多 Hadoop 无法处理的用例。
Spark 框架的优势：
Hadoop 支持对已存储数据开展高级分析工作（例如预测分析、数据挖掘、机器学习等）。它能够将大数据分析处理任务拆分为多个子任务，借助 MapReduce 等算法实现子任务的并行执行，随后将这些子任务分发至 Hadoop 集群（即对大数据集执行并行计算的节点组）中进行处理。
Hadoop 生态系统由四个主要模块组成：
Apache Spark 作为数据处理领域规模最大的开源项目，是唯一一款兼具数据处理与人工智能 (AI) 能力的计算框架。这一特性支持用户先开展大规模的数据转换与分析工作，再运行前沿的机器学习及 AI 算法。
Spark 生态系统由五个主要模块组成：
Spark 是对 Hadoop MapReduce 功能的增强版本。二者的核心差异在于：Spark 会将数据在内存中完成处理并留存，以供后续计算步骤调用；而 MapReduce 则是基于磁盘完成数据处理。这一特性使得在处理小规模工作负载时，Spark 的数据处理速度最高可比 MapReduce 快 100 倍（ibm.com 外部链接）。
此外，不同于 MapReduce 采用的两阶段执行流程，Spark 会构建有向无环图 (DAG) 来调度任务，并协调 Hadoop 集群内各节点的协同工作。这种任务追踪机制可实现容错功能，当出现故障时，系统会基于数据的历史状态，重新执行已记录的操作流程。
我们从六个核心维度详细剖析 Hadoop 与 Spark 的关键差异：
基于上述对比分析与事实信息，以下应用场景可充分体现 Hadoop 与 Spark 的整体适用性差异。
Hadoop 最适用于以下业务场景：
Spark 最适用于以下业务场景：
