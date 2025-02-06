破解思维：为什么心理学对网络安全很重要

在网络安全中，人们往往过于注重旨在保护数字基础设施免受外部威胁的技术。然而，所有数字交互的核心还有一个同样重要且被低估的因素：人的思想。每一次数据泄露的背后都是精心策划的操纵，而每一次防御的背后也都是战略性的回应。网络犯罪的心理学、安全专业人员的弹性以及日常用户的行为共同构成了网络安全的人文元素。可以说，这是我们的数字防御中最不可预测、最具影响力的变化因素。

要真正了解网络安全，就要了解人的思想—它既是武器，也是盾牌。