截至撰写本文时，经合组织政策观察站列出了来自 69 个国家/地区和欧盟的 668 项国家人工智能治理举措。其中包括国家战略、议程和计划；AI 协调或监测机构；利益相关者或专家的公众咨询；以及公共部门的 AI 应用倡议。此外，经合组织将具有法律约束力的 AI 法规和标准单独列为一类并与上述举措相区分，其中包括 337 项举措。
治理一词可能很难定义。在 AI 领域，治理可以指 AI 工具和系统的安全和伦理措施、有关数据访问和模型使用的政策或政府强制执行的法规本身。因此，我们看到国家和国际指南对这些相互交叉重叠的定义进行了多种不同的阐述。出于所有这些原因，人工智能治理应从概念阶段开始，并贯穿 AI 解决方案的整个生命周期。
总体而言，政府机构力求实现能够支持并平衡经济繁荣、国家安全和政治动态等社会问题的治理，从最近白宫下令设立美国联邦机构人工智能治理委员会中可以看出这一点。与此同时，许多私营企业似乎优先考虑经济繁荣，注重能推动业务成功并提升股东价值的效率和生产力，而像 IBM 这类公司则强调将防护措施整合到 AI 工作流中。
非政府机构、学者和其他专家也发布了对公共部门机构有用的指南。今年，世界经济论坛的 AI 治理联盟发布了《Presidio AI Framework》(PDF)。其“……为生成式 AI 的安全开发、部署和使用提供了一种结构化方法。因此，该框架从四个主要参与者的角度强调了在解决安全问题方面存在的不足和机遇：AI 模型创建者、AI 模型适配器、AI 模型用户和 AI 应用程序用户。”
在各个行业和领域中，一些共同的监管主题正在浮现。例如，我们越来越多地建议对最终用户在以下方面保持透明：他们正在与之交互的任何 AI 的存在性和使用情况。领导者必须确保性能的可靠性和抵御攻击的能力，以及切实可行的社会责任承诺。其中包括优先考虑训练数据和输出的公平性和无偏见性，最大限度地减少环境影响，以及通过指定责任人和全组织范围的教育来加强问责制。
无论治理政策是依靠软法还是正式执法，也无论写得多么全面或博学，它们都只是原则。组织如何将这些政策付诸实践才是关键。
例如，纽约市于 2023 年 10 月发布了自己的 AI 行动计划，并于 2024 年 3 月正式确定了其 AI 原则。尽管这些原则与上述主题一致（包括指出 AI 工具“在部署之前应进行测试”），但该市推出的用于回答有关创办和经营企业问题的 AI 聊天机器人却给出了鼓励用户违法的回答。实施过程中哪个环节出了问题？
实施治理需要以人为本、可问责、广泛参与的方法。我们来看看各机构必须采取的三项关键行动：
没有责任，就谈不上信任。为了落实治理框架，政府机构需要指定负责的领导者，其要具备明确职责且有资金支持的来完成工作。仅举一个知识缺口的例子：我们接触过的几位高级科技领导者根本不了解数据为何会存在偏倚。
数据是人类经验的产物，容易受到固化的世界观和不平等的影响。AI 可以被视为一面镜子，它能将我们的偏见反映出来。我们必须找到能够理解这一点的负责领导者，这些领导者既要在财务上获得授权，又要负责确保他们的 AI 以合乎道德的方式运营，并符合其所服务社区的价值观。
我们观察到，许多机构会举办 AI“创新日”和编程马拉松，这些活动旨在提高运营效率（例如降低成本、让公民或员工参与进来，以及实现其他关键绩效指标）。我们建议通过以下步骤扩大这些编程马拉松的范围，以应对人工智能治理的挑战：
这些时间表是根据我们的培训经验制定的，我们为从业人员提供了针对非常具体用例的应用培训。让有志成为领导者的人有机会在教练的指导下完成治理的实际工作，同时让团队成员扮演有辨识力的治理评委的角色。
但仅有编程马拉松还不够。一个人不可能在三个月内学会所有事情。各机构应投资建设促进持续学习的人工智能素养文化，必要时摒弃旧有假设。
开发许多 AI 模型的组织通常依赖算法影响评估表作为主要机制来收集有关库存的重要元数据，在部署之前会评估并降低 AI 模型的风险。这些表格仅调查 AI 模型的所有者或采购者，了解 AI 模型的用途、模型的训练数据和方法、责任方以及对差异性影响的担忧。
在缺乏严格的教育、沟通和文化考量的情况下，单独使用这些表格会引发诸多担忧。其中包括：
我们发现有些人的表格输入信息令人担忧，包括来自不同地域和不同教育水平的 AI 从业者，以及那些声称自己阅读过发布的政策并理解原则的人。此类输入包括“如果我不收集 PII，我的 AI 模型怎么可能会不公平？”和“由于我完全出于好意，因此不存在差异性影响的风险。”这些都表明，迫切需要开展应用培训，并建立一种组织文化，根据明确定义的伦理准则来持续衡量模型行为。
当组织努力治理具有如此深远影响的技术时，营造一种参与式且包容的文化至关重要。正如我们之前讨论的，多样性不是政治因素，而是数学因素。多学科卓越中心对于帮助确保员工成为受过良好教育、负责任且了解风险和差异性影响的 AI 用户至关重要。组织必须将治理融入到协作创新工作中，并强调责任属于每个人，而不仅仅是模型所有者。他们必须找到真正负责任的领导者，这些领导者要能从社会技术视角来思考治理问题，并且愿意采用新的方法来降低 AI 风险，无论这些方法来自政府、非政府组织还是学术界。
有关此主题的更多信息，请阅读最近举行的 IBM Center for Business in Government 圆桌会议摘要，期间与政府领导人和利益相关者共同探讨了负责任的人工智能应用如何通过改善机构服务水平来造福公众。
政府 IT 解决方案，提升敏捷性和弹性。
提高政府的应急应变能力，无惧日益增多的不确定性。
借助人工智能驱动的政府部门聊天机器人，通过 IBM® watsonx Assistant 提供 24x7 全天候的市民支持。