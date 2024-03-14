Kafka 客户端指标入门

Apache Kafka 是受到广泛认可的开源事件存储和流处理平台。它已发展成为数据流事实上的标准，超过 80% 的财富 500 强公司都在使用它。所有主要云供应商都提供托管数据流服务，以满足这一日益增长的需求。

选择托管 Kafka 服务的一个主要优势是将代理和运营指标的责任委托出去，使用户可以只关注应用程序特定的指标。在本文中，产品经理 Uche Nwankwo 提供了关于一系列生产者和消费者指标的指导，客户应监控这些指标以实现最佳性能。

使用 Kafka 时，监控通常涉及与主题、分区、代理和消费者组相关的各种指标。标准的 Kafka 指标包括吞吐量、延迟、复制和磁盘使用情况的信息。请参阅 Kafka 文档和相关的监控工具，了解适用于您的 Kafka 版本的具体指标以及如何有效地解读这些指标。