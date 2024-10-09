生成式 AI 不仅关乎科技，更关乎业务转型

我们现在正处于企业生成式 AI 发展的关键阶段。虽然面向消费者的生成式 AI 已激发数百万人的想象力，但企业高管们正在制定实践方案，以提供有效且负责任的企业生成式 AI 战略。

根据我们的 CEO 调查，60% 的组织尚未开发出一致的企业范围内的生成式 AI 方法。IBM® 拥有独特的优势能够提供帮助。该公司拥有悠久的创新历史，并且对组织的需求有着深入的理解。该公司在开发强大的技术和帮助客户可靠地实现业务转型方面拥有辉煌的记录。这使它成为我为塑造我们行业的未来做出贡献的理想平台。

在从事数据、AI 和分析工作的 25 年里，我亲眼目睹了科技如何重塑企业、行业，甚至我们的生活方式。我有幸与业内一些最具创新精神的团队合作：四家初创公司、几家“规模化”公司和超大规模公司（微软、Oracle 和谷歌），以及各种规模的客户和合作伙伴。我很高兴能够加入 IBM，帮助推动公司的数据、AI 和分析战略及其执行。

我最近与 Sanjeev Mohan 和 Ritika Gunnar 一起参加了一期播客节目，分享了我选择 IBM 的原因，以及我认为该公司如何凭借其独特的优势，通过生成式 AI 引领下一波转型浪潮。