生成式 AI 不仅关乎科技，更关乎业务转型

我们现在正处于企业生成式 AI 发展的关键阶段。虽然面向消费者的生成式 AI 已激发数百万人的想象力，但企业高管们正在制定实践方案，以提供有效且负责任的企业生成式 AI 战略。
根据我们的 CEO 调查，60% 的组织尚未开发出一致的企业范围内的生成式 AI 方法。IBM® 拥有独特的优势能够提供帮助。该公司拥有悠久的创新历史，并且对组织的需求有着深入的理解。该公司在开发强大的技术和帮助客户可靠地实现业务转型方面拥有辉煌的记录。这使它成为我为塑造我们行业的未来做出贡献的理想平台。
在从事数据、AI 和分析工作的 25 年里，我亲眼目睹了科技如何重塑企业、行业，甚至我们的生活方式。我有幸与业内一些最具创新精神的团队合作：四家初创公司、几家“规模化”公司和超大规模公司（微软、Oracle 和谷歌），以及各种规模的客户和合作伙伴。我很高兴能够加入 IBM，帮助推动公司的数据、AI 和分析战略及其执行。
我最近与 Sanjeev Mohan 和 Ritika Gunnar 一起参加了一期播客节目，分享了我选择 IBM 的原因，以及我认为该公司如何凭借其独特的优势，通过生成式 AI 引领下一波转型浪潮。
IBM 对生成式 AI 的愿景有所不同。这不仅仅关乎创造尖端工具；更重要的是确保这项技术值得信赖、可以扩展，并能用于解决现实世界的商业挑战。
IBM 在金融服务和医疗保健等高度监管的行业提供关键业务解决方案方面享有盛誉。在构建值得信赖、安全的系统方面拥有如此深厚的经验，正是企业在采用生成式 AI 时所需要的。我们并非为了 AI 而开发 AI——我们致力于帮助组织利用 AI 进行转型，并确保这一过程可靠、合乎道德且可扩展。
那么，我们的战略是什么样的？在 IBM，我们秉持三个核心原则来推进生成式 AI 的发展，即信任、创新和企业可扩展性。
信任是 IBM AI 理念的核心。我们正在开发的系统不仅能够产生结果，还能解释这些结果是如何实现的。例如，IBM 与法国农业信贷银行合作，该银行是银行业和保险业的巨头，拥有 5,300 万客户和 147,000 名员工。该公司已为 2022-2025 年期间分配了 200 亿欧元的 IT 系统预算。作为这项工作的一部分，法国农业信贷银行正在启动两个由 IBM 软件提供支持的数据、AI 和分析解决方案，以支持其整体 IT 战略。这些解决方案旨在提高员工和客户的生产力。同样重要的是，监管机构要注重可审计性。每个 AI 辅助的决策都是可审计的，这有助于增强合规性和对业务流程的信心。
我还看到 IBM 如何帮助美国航空等公司实现转型。得益于 IBM 的方法（软件 + 咨询 + IBM Garage），该公司得以加快其开发和发布周期，在飓风肆虐期间推出一款全球应用程序，同时保持对关键决策点的人工监督。
这些客户在描述这些应用程序时使用的词语并不是“很酷的实验”。它们“强大”且“可靠”。
IBM 是世界上最具创新性的组织之一。从发明 SQL 到利用 Watson 等 AI 系统和大型语言模型不断突破界限，一个多世纪以来，IBM 一直在引领科技的未来。随着 AI、混合云和开源平台的发展，我们的创新历史持续至今。关键不在于成为最新入局者，而在于成为最可靠、最值得信赖且最具道德操守的企业，而 IBM 正在引领这场变革。
生成式 AI 不是 IBM 的一项研究实验。这是我们帮助推动现实世界业务转型的一种方式。我们正在构建可扩展、安全且随时能够满足最复杂企业环境需求的 AI 系统。无论您从事金融服务、医疗保健还是制造业，IBM 拥有帮助您规模化部署 AI 的经验和基础设施。我们的混合云和 AI 功能可支持各行业的企业在不牺牲安全性或合规性的情况下进行创新。
我相信我们即将迎来一场真正的变革。IBM 在利用 AI 实现真正的商业价值方面处于领先地位。我们的使命是以有效且负责任的方式帮助企业扩展 AI。
AI 将改变我们的运营方式、决策方式和发展方式。在接下来的几个月中，我们将推出新的生成式 AI 功能
旨在彻底改变企业使用数据的方式，解锁更智能的洞察分析，改善决策并以前所未有的规模提高运营效率。
我非常激动能够参与到这段旅程中，并帮助 IBM 塑造 AI 的未来。我们才刚刚起步，最好的还在后头。敬请期待更多更新，我们将继续突破生成式 AI 的可能性边界。
如果您想了解更多信息，请参加 IBM TechXchange，我们将在会上展示如何将愿景变为现实。让我们共同打造 AI 的未来。