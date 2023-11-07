通过智能自动化发掘生成式 AI 的强大功能

对于探索如何在公司内应用生成式 AI 的企业领导者来说，他们可能很难辨别从何处着手、哪些内容可以轻松扩展以及哪些内容可以带来最大的投资回报率。但答案可能比看起来要简单得多：自动化。将 AI 与自动化技术进行整合后就变成了“智能自动化”，对于企业来说，这是一种让生成式 AI 充分发挥作用的高效方式。
IBM 商业价值研究院最近发布了其最新的全球研究“抓住 AI 和自动化带来的机遇”，这项分析对来自各个行业的 2,000 名高管进行了采访，其中揭示了高级管理层领导者正在认识到智能自动化带来的运营收益以及最终的财务优势。报告显示，92% 的受访高管预计，到 2026 年，将实现组织工作流数字化并充分利用 AI 驱动的自动化。
随着企业进行数字化转型，并将数据和技术整合到其运营和流程中，他们为自动实施业务计划（无论规模大小）创造了机会，例如管理任务、工作流、监控和跨平台整合。与此同时，数字化转型也极大增加了企业运行所在的技术系统、平台和基础设施的复杂性，因此 IT 组织走在自动化的前沿也就不足为奇了。研究显示，高管们预计未来三年 IT 服务管理、DevSecOps 和 IT 运营管理的自动化率将翻倍，甚至更高。
例如，当一家公司的数字化转型推进到一定程度时，其系统可能变得极其复杂，海量数据以极高速率流转，以至于工程师几乎无法自行监控。在这个领域，自动化不仅仅是锦上添花，而是成为企业发展的必然选择。一款合适的自动化工具能够以超越任何人脑的速度监控海量信息，并围绕能耗、存储容量、成本及其他业务关键因素，根据预设规则向工程师发出问题预警。
现在，将生成式 AI 应用于已经很有影响力的自动化技术。生成式 AI 不仅用于监控；而是识别和学习模式。而且，它不仅仅是提醒工程师注意问题；还起草有关可能原因的报告并提出解决方案，所有这些都是在问题发生之前完成的。
鉴于 IT 系统产生的数据规模和速度已远超人脑的实时处理能力，IT 组织或许是观测智能自动化投资回报最直观的途径。但正如 IT 系统变得越来越复杂，各个组织中的业务部门也变得越来越复杂。
那么，生成式 AI 和自动化技术的结合还能在哪些方面发挥强大作用呢？所有部门和员工现在都需要更快地处理更多信息，并在更多（有时互不兼容的）工具与平台间管理更庞杂的数据。自动化在简化流程、为这些团队消除重复性枯燥工作方面，其效用与对 IT 部门一样显著；但始终存在一个重要障碍，非技术团队缺乏对自动化流程进行编程所需的工程技术能力。
现在，将生成式 AI 应用于自动化工具，这样非技术员工就可以使用自然语言对他们想要自动化的内容进行编程，由此，这一障碍得以消除。许多企业领导者正在思考如何在工作场所实施科技，赋能员工并解锁生产力。事实上，54% 的受访高管表示，他们正在评估自动化和 AI 在提供新工作方式方面的作用。
在当今竞争激烈、瞬息万变的全球经济中，数字化转型已成为任何企业求生存的必然之选。它可能会带来复杂性，但也为自动化和生成式 AI 的应用创造了机会。寻求各种方法来应用生成式 AI 方法的企业领导者应该先研究自动化可以在其组织中产生（或已经产生）哪些显著影响。
该研究发现，10 位高级管理层中有 8 位认为，生成式 AI 带来的优势值得承担潜在的风险。当您发现生成式 AI 和自动化的强大功能时，就不难理解其中的原因了。
IBM Granite 是我们开放式、性能优异、值得信赖的 AI 模型系列，专门为企业量身定制，并经过优化，可以帮助您扩展 AI 应用。深入了解语言、代码、时间序列和防护措施选项。