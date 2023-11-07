通过智能自动化发掘生成式 AI 的强大功能

随着企业进行数字化转型，并将数据和技术整合到其运营和流程中，他们为自动实施业务计划（无论规模大小）创造了机会，例如管理任务、工作流、监控和跨平台整合。与此同时，数字化转型也极大增加了企业运行所在的技术系统、平台和基础设施的复杂性，因此 IT 组织走在自动化的前沿也就不足为奇了。研究显示，高管们预计未来三年 IT 服务管理、DevSecOps 和 IT 运营管理的自动化率将翻倍，甚至更高。

例如，当一家公司的数字化转型推进到一定程度时，其系统可能变得极其复杂，海量数据以极高速率流转，以至于工程师几乎无法自行监控。在这个领域，自动化不仅仅是锦上添花，而是成为企业发展的必然选择。一款合适的自动化工具能够以超越任何人脑的速度监控海量信息，并围绕能耗、存储容量、成本及其他业务关键因素，根据预设规则向工程师发出问题预警。

现在，将生成式 AI 应用于已经很有影响力的自动化技术。生成式 AI 不仅用于监控；而是识别和学习模式。而且，它不仅仅是提醒工程师注意问题；还起草有关可能原因的报告并提出解决方案，所有这些都是在问题发生之前完成的。

鉴于 IT 系统产生的数据规模和速度已远超人脑的实时处理能力，IT 组织或许是观测智能自动化投资回报最直观的途径。但正如 IT 系统变得越来越复杂，各个组织中的业务部门也变得越来越复杂。