曼谷银行高级执行副总裁 Ian Gillard 表示：“银行业正面临来自全方位的变革冲击。”事实上，过去几年间，受技术革新、消费者偏好转变及监管政策演进的影响，银行业已经历了重大变革。IBM® Consulting 合作伙伴 Shanker Ramamurthy 表示，银行同时面临三个挑战：如何实现增长和竞争优势差，如何降低居高不下的成本/收入比率，如何管理风险和监管风险。

应对这些挑战，需要采取多维度的现代化转型举措。Gillard 和 Ramamurthy 均为银行业架构网络 (BIAN) 董事会成员，二人在 2024 年 BIAN 银行业峰会上提出了相应解决方案。

当前银行业面临的核心挑战之一，是技术测试环节耗费的大量时间与资金成本。BIAN 主席兼前汇丰集团首席信息官 Steve Van Wyk 表示，其根本原因之一是银行“测试单体代码库，而不是能够在组件或微服务的基础上进行处理”。

金融组织的核心业务现代化或许是释放创新潜力的关键——通过中后台数字化转型，机构得以将重心转向开发创新性解决方案及面向客户的体验优化举措。对此，IBM 咨询团队正协助客户在中后台领域推行深度数字化转型，以消除流程复杂性与工作冗余，将投资重新配置到旨在创造卓越价值的客户服务、平台建设及生态体系构建中。这一举措能否将银行现代化项目的投资回报率从低个位数提升至接近 20% 的水平？

增长型市场中银行现代化进程加速推进

新兴市场的银行业现代化进程正在以成熟市场前所未有的规模进行，其中通过移动设备完成的交易比例令人难以置信。IBM 已与印度国家银行、新加坡星展银行及拉丁美洲布拉德斯科银行等客户展开合作，借助开放银行、嵌入式金融及超银行平台等多渠道整合方案，助力这些机构充分发挥上述技术能力的价值。

借助 BIAN 的标准化框架，金融机构的转型进程得以加速，不仅让技术测试更便捷，还实现了技术的组件化拆分。正如 Van Wyk 所描述的那样，这就像将复杂的结构分解成单个的“乐高积木”组件，这些组件更容易集成到不仅是银行而且是整个行业的其他系统中。

同样，IBM 商业价值研究院银行与金融市场全球研究负责人 Paolo Sironi 认为，银行业转型需要“可靠但灵活的开发平台”来摆脱“意大利面式”的银行科技架构。他的观点是，中小企业银行业务将是许多金融机构和新选手在未来五年内竞争最激烈的领域。这些金融机构将整合数字化解决方案、生态伙伴协作资源，并运用生成式 AI 等新兴技术，构建更贴合这一庞大客户群体需求的全新商业模式——该群体对全球经济具有重要意义。

在泰国，曼谷银行已经越过 PC 时代，转而使用个人设备。97% 的银行业务都是通过移动设备完成的，客户从未用过支票，许多人也没有银行卡。ATM 已实现无卡化操作，用户可通过手机扫描二维码完成使用。因此，客户服务中心的稳定性更加重要；数字服务全年最多只能停机八小时。更令人瞩目的是，他们需应对高峰日需求激增 10 倍的压力，而在发薪日前后，交易活跃度更是较平日高出多达 300%。

向实时支付的转变并非没有挑战。该模式将交易确认与清算这两个独立流程的时序合并，使二者以实时同步的方式完成。这意味着资金划转的时间窗口大幅缩短，识别欺诈行为、阻止资金流入非法账户的难度相应增加。

AI 正在提升生产力和盈利能力

IBM 高级副总裁兼研究主管 Darío Gil 博士在 BIAN 会议的演讲中指出，计算的未来将融合比特、神经元与量子比特技术，银行业将借助生成式 AI、量子计算等这些技术实现面向未来的自我革新。

IBM 自身已通过相关技术实现超 30 亿美元的生产力提升，并节省了 40% 的人力资源 (HR) 预算。其企业级生成式 AI 平台 watsonx 能够让 HR 员工解答 80% 的员工高频 HR 咨询问题。这一案例对金融服务行业具有重要参考价值，该行业要求从业人员掌握海量专业知识，与 IBM 的应用场景高度契合。对于客户而言，与 IBM 咨询团队及技术合作所带来的业务价值包括：客户咨询应答准确率达 90%、节省 1200 小时人工工时，以及法律文件初稿撰写成本降低 80%。

IBM 如何助您一臂之力

随着软件开发生命周期的加快，IBM 正在与包括全球大多数最大的金融机构在内的客户合作，研究如何在市场上使用 watsonx 和 Granite 等 IBM 技术、推理实验室和其他功能。生成式人工智能正逐步融入各类业务流程，以提升流程的实效性与运营效率。与此同时，随着生成式 AI 加快了代码创建和实施的速度，攻击面也随之增加（更多需要实时保护的软件），并且在整个组织中构建的代码越多，攻击面就会迅速变得越发复杂。

展望未来，各企业将继续应对如何成功扩大生成式 AI 应用的挑战。需考虑的因素很多，包括治理、数据隐私、信任和真实性、运营模式和投资回报。IBM 全球银行和金融市场咨询业务高级合伙人 Saket Sinha 解释说，IBM 正与客户携手合作，协助其妥善处理这些关键考量，并为各类棘手问题提供切实可行的解决方案。通力合作，消除运营障碍，为提高效率和创新能力铺平道路。

专业知识与协作对于这段旅程至关重要，尤其是在此前需要 15 年才能完成的下一阶段进展被压缩为五年。正如 Ramamurthy 所说：“在 30 年的金融服务行业咨询生涯中，我从未对生成式 AI 的潜力感到如此兴奋”。这一点毋庸置疑。

Gemma Godfrey 是 IBM 董事会主席、非执行董事及 IBM Partner
 

2024 年 AI 实际应用

我们对 2,000 家组织进行了调查，旨在了解他们的 AI 计划，以发现哪些方法有效、哪些方法无效，以及如何才能取得领先。
