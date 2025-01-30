曼谷银行高级执行副总裁 Ian Gillard 表示：“银行业正面临来自全方位的变革冲击。”事实上，过去几年间，受技术革新、消费者偏好转变及监管政策演进的影响，银行业已经历了重大变革。IBM® Consulting 合作伙伴 Shanker Ramamurthy 表示，银行同时面临三个挑战：如何实现增长和竞争优势差，如何降低居高不下的成本/收入比率，如何管理风险和监管风险。

应对这些挑战，需要采取多维度的现代化转型举措。Gillard 和 Ramamurthy 均为银行业架构网络 (BIAN) 董事会成员，二人在 2024 年 BIAN 银行业峰会上提出了相应解决方案。



当前银行业面临的核心挑战之一，是技术测试环节耗费的大量时间与资金成本。BIAN 主席兼前汇丰集团首席信息官 Steve Van Wyk 表示，其根本原因之一是银行“测试单体代码库，而不是能够在组件或微服务的基础上进行处理”。

金融组织的核心业务现代化或许是释放创新潜力的关键——通过中后台数字化转型，机构得以将重心转向开发创新性解决方案及面向客户的体验优化举措。对此，IBM 咨询团队正协助客户在中后台领域推行深度数字化转型，以消除流程复杂性与工作冗余，将投资重新配置到旨在创造卓越价值的客户服务、平台建设及生态体系构建中。这一举措能否将银行现代化项目的投资回报率从低个位数提升至接近 20% 的水平？