ESG 报告的未来：展望未来

正如 BlackRock 的 Larry Fink 所说：“气候变化已成为企业长期前景的决定性因素。”如今，企业比以往任何时候都更需要披露其 ESG 绩效报告。未能认真对待 ESG 风险可能会给公司带来一系列负面影响，从年度股东大会上提起的股东诉讼到被资产管理公司除名或撤资等。新冠疫情造成的破坏更加凸显了投资者管理风险的重要性。

不出所料，ESG 报告呈爆炸式增长，而且种种迹象表明，随着加速低碳转型的压力越来越大，其重要性也日益凸显。但是，ESG 报告绝不能沦为走过场活动；毕竟，最终目标是提高 ESG 表现。

要为成功做好准备，企业可以遵循最佳实践，不仅在 ESG 方面，在持续绩效改进方面也应如此。例如，要确保以灵活的格式建立能够满足现在和未来报告要求的良好数据基础，这一点很重要。其核心是数据收集和存储过程是可审计的，并且可追溯至数据源。。

同样重要的是，该原则还支持在全球范围内灵活设定边界。具体来说，可以轻松配置和更改报告组以及报告组的位置、帐户和计量表。如果企业发生了改变清单边界的结构性变化（例如收购或撤资），则需重新计算排放基准线。

将数据结构化为灵活的组织层次结构可以简化重新计算基线的过程，从而提高 ESG 报告的敏捷性。您可以阅读我们的碳核算与 ESG 数据管理电子书，了解更多关于 ESG 数据管理实践的信息。

还必须认识到，实施脱碳战略所需的数据通常分散在企业各个内部系统中，其中许多系统可能并不会互相兼容。这些数据也可能由供应商持有，但供应商又没有部署所需的系统和流程，因此无法共享这些数据。

为应对数据采集挑战，企业应考虑将数据采集流程外包给专业服务提供商。另一种最佳实践是尽可能实现自动数据传输，因为在数据收集之前由人员处理的文件更容易出现加载失败、精度损失和指标混乱的情况。最佳实践是利用云端企业软件平台持续存储和管理数据，因为这种方法优于电子表格。

尽管各个框架不断整合，行业对首选框架的认识也日益清晰，但 ESG 报告仍然是一个复杂的领域，对公司而言，向多个框架提交报告可能是一种负担。但是，有了强大的数据基础，无论最终是否能实现全球框架，公司都可以自己做好准备来满足报告要求。

