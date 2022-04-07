ESG 报告的未来：展望未来

在消费者、股东和员工的压力下，ESG 报告的重要性激增，投资者和金融机构也逐渐意识到可持续发展风险是一种投资风险（正如 BlackRock 首席执行官 Larry Fink 在致企业首席执行官函中所强调的）。随着 ESG 绩效飙升至议程的首要议题，ESG 报告领域注定会出现变化，该领域长期以来一直受到一系列相互竞争的指南和报告框架的困扰。
当前各类 ESG 框架对环境、社会和治理核心议题的关注度各不相同，有些框架详细涵盖了每个议题，有些框架仅涵盖两个议题，还有框架对部分议题进行了详细阐述，对其他议题则仅从宏观层面进行探讨。
现有的 ESG 框架数量众多，且各框架之间存在显著差异，因此我们在这个“ESG 框架矩阵”中总结了这些框架的主要特点，并列出了覆盖范围示例。
鉴于报告和指导框架众多，不可避免地存在大量重叠之处。例如，TCFD 特别关注重大气候相关问题如何影响公司的财务表现。与此同时，SASB 广泛关注可持续发展，评估重大可持续发展问题如何影响公司的财务表现，其中当然包括气候相关风险，以此与 TCFD 存在重叠。
为了使 SASB 标准与 TCFD 建议协调一致，SASB 正在对其 79 项行业标准进行审查，目的是使其与 TCFD 建议更加一致。协调一致后，按照 SASB 标准进行报告的公司也能满足 TCFD 建议。
为了减轻公司的报告负担，各框架正在采取行动以实现协调一致，CDP、SASB 和 GRI 也都对各自的框架进行了调整。同样，GRI 正在更新其信息披露标准，帮助企业将其可持续发展披露与联合国的 17 项可持续发展目标 (SDG) 保持一致，从而与 PRI 保持一致。
同时，对于实物资产投资，GRESB 已竭尽全力按照 GRI、PRI、TCFD 和 SASB 的标准来构建评估体系。值得注意的是，其披露要求中约有一半与 SASB 的要求相同。
关于 ESG 报告的未来，至少有三个不同角度需要考虑。其中包括监管变化、围绕特定框架的行业融合以及框架间整合。
在监管变化方面，国家和跨国司法管辖区取得了各种进展。美国证券交易委员会于 2022 年 3 月宣布的提案要求各类公司参照 TCFD 的模式进行披露，英国政府也在推行类似的要求。同样，欧盟的可持续金融一揽子计划（包括 CSRD、欧盟分类法和 SFDR）也将进一步要求企业披露 ESG 相关信息。
随着 ESG 报告实践的成熟，行业领域正在围绕其首选框架进行整合。这方面的先行者是房地产行业，该行业倾向于通过标准普尔全球企业可持续发展评估 (CSA) 并根据道琼斯可持续发展指数进行报告，这一趋势最近出现于投资群体，其中，资产管理公司（如 BlackRock ）鼓励其投资对象依据 SASB 进行报告。
也在发生，从而导致各个报告框架更加关注自己的细分领域。除上述例子外，还有几个类似的协议，最新的例子是 IFRS 和 GRI 同意就标准制定开展协调合作。虽然二者可能不会正式整合为一个 ESG 框架，但这可能代表着一种趋势，即允许不同框架专注于 ESG 影响的不同方面。
正如 BlackRock 的 Larry Fink 所说：“气候变化已成为企业长期前景的决定性因素。”如今，企业比以往任何时候都更需要披露其 ESG 绩效报告。未能认真对待 ESG 风险可能会给公司带来一系列负面影响，从年度股东大会上提起的股东诉讼到被资产管理公司除名或撤资等。新冠疫情造成的破坏更加凸显了投资者管理风险的重要性。
不出所料，ESG 报告呈爆炸式增长，而且种种迹象表明，随着加速低碳转型的压力越来越大，其重要性也日益凸显。但是，ESG 报告绝不能沦为走过场活动；毕竟，最终目标是提高 ESG 表现。
要为成功做好准备，企业可以遵循最佳实践，不仅在 ESG 方面，在持续绩效改进方面也应如此。例如，要确保以灵活的格式建立能够满足现在和未来报告要求的良好数据基础，这一点很重要。其核心是数据收集和存储过程是可审计的，并且可追溯至数据源。。
同样重要的是，该原则还支持在全球范围内灵活设定边界。具体来说，可以轻松配置和更改报告组以及报告组的位置、帐户和计量表。如果企业发生了改变清单边界的结构性变化（例如收购或撤资），则需重新计算排放基准线。
将数据结构化为灵活的组织层次结构可以简化重新计算基线的过程，从而提高 ESG 报告的敏捷性。您可以阅读我们的碳核算与 ESG 数据管理电子书，了解更多关于 ESG 数据管理实践的信息。
还必须认识到，实施脱碳战略所需的数据通常分散在企业各个内部系统中，其中许多系统可能并不会互相兼容。这些数据也可能由供应商持有，但供应商又没有部署所需的系统和流程，因此无法共享这些数据。
为应对数据采集挑战，企业应考虑将数据采集流程外包给专业服务提供商。另一种最佳实践是尽可能实现自动数据传输，因为在数据收集之前由人员处理的文件更容易出现加载失败、精度损失和指标混乱的情况。最佳实践是利用云端企业软件平台持续存储和管理数据，因为这种方法优于电子表格。
尽管各个框架不断整合，行业对首选框架的认识也日益清晰，但 ESG 报告仍然是一个复杂的领域，对公司而言，向多个框架提交报告可能是一种负担。但是，有了强大的数据基础，无论最终是否能实现全球框架，公司都可以自己做好准备来满足报告要求。
