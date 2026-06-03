市场营销、销售、商务、订单管理和服务是创造和获取收入的职能。它们共同构成了一个系统，通过这个系统，需求得以产生，承诺得以做出，客户关系得以建立或破裂。在大多数企业中，这些职能被设计为独立运作，每个职能都有自己的技术、指标和任务。这种模式是对组织复杂性的一种合理回应。
这种模式已不再足够。下一个时代要求前端作为一个整体运作。以独立系统运行这些职能的成本，现在正以收入来衡量。
AI 智能体正在企业不拥有且无法完全看到的界面上汇总信息、评估选项并影响购买决策。IBM 与全美零售联合会的 研究发现，45% 的消费者现在在购买过程中使用 AI，41% 用于研究产品，33% 用于解读评论。另有 31% 的消费者使用 AI 搜索优惠。¹
同样的动态正在重塑 B2B 领域，买方和采购委员会越来越多地通过企业直接控制之外的平台做出决策。您的前端部门已经在这样的环境中竞争。问题在于，它是否就是为此而设计的。
前端部门中 AI 的价值并非来自按职能逐一部署。它的价值在于能够跨职能部门实时汇聚情报并采取行动，在具体情境中解读这些情报，对照政策和业务规则进行验证，并自信地执行。
客户意图、产品知识、定价、可用性、权限、库存、履约限制、合同条款、风险、服务历史、忠诚度以及下一步最佳行动，都可能在同一个决策时刻发挥作用。大多数前端部门是为在职能范围内执行而构建的，而非为在创造、获取、保护和扩展收入的各个时刻协调情报而构建。
随着智能体、助手和自主系统在越来越多的交互中充当中介，这一局限性便产生了商业后果。这些参与者不会通过组织架构图来接触企业。它们评估的是企业能否被理解、比较、信任并据此采取行动。企业领导者需要问的问题是：前端部门能否在 AI 需要时，为其提供受管控的、最新的、就绪的决策情报。
理解这一转变最有用的框架，是从存在模式转向资格模式。在旧模式下，企业通过提供产品、服务、优惠、内容和支持路径来竞争。存在本身就已足够。
在智能体模式下，存在仅仅是起点。产品可以存在，但仍可能被排除在外，因为价格无法验证、权限不明、库存过时、策略模糊或履约不可信赖。资格问的是企业能否在特定条件下做出并信守特定承诺。
大规模回答这个问题，需要前端部门作为一个统一的收入系统运作，而非共享汇报关系的五个职能部门。它需要对决定交易能否进行、客户体验从第一个信号到最终履约是否连贯的数据、逻辑、策略和决策权拥有跨职能权限。
同样的转变正在改变领导者思考渠道的方式。购买决策形成的界面已经倍增。有些是自有的，包括网站、应用程序、门户、门店、分行、联络中心、销售工具和服务环境。
其他的则位于企业直接控制之外，包括搜索引擎、市场平台、采购平台、合作伙伴生态系统、社交环境、AI 答案引擎和新兴的智能体界面。第三方界面在任何直接交互发生前就已影响消费者的考虑。自有界面则承担着将意图转化为行动的责任。
挑战在于，习惯于理解自然语言、情境和约束的 AI 环境的买方，在抵达大多数企业自有界面时，会发现体验无法达到这一标准。这是一种收入风险——缩小这一差距需要的不仅仅是界面投资。
生成式引擎优化 (GEO) 是所需工作的一部分。它正从一项搜索策略演变为前端部门的一门学科。在智能体驱动的发现世界中，可见性不仅仅取决于内容。它还涉及产品智能、资格规则、定价结构、库存信号、履约选项以及服务路径，这些都是 AI 系统能够理解、评估和信赖的。信息必须面向机器决策进行结构化，而不仅仅是发布出来供人阅读。
答案引擎优化 (AEO) 是对 GEO 的补充，它提高了当买家使用人工智能驱动的搜索和答案引擎时，您的品牌、产品和专业知识成为答案一部分的可能性。两者结合，GEO 和 AEO 增强了在 AI 驱动的客户旅程中的可发现性、权威性和相关性。
在基础设施层面，模型上下文协议 (MCP) 和通用商业协议 (UCP) 等协议正逐渐成为基础标准，智能体通过这些协议访问、解读、信赖企业数据并据此采取行动。尽早构建这些能力的企业将获得可发现性、权威性和可交易性方面的复合优势，后来者可能会发现要克服这些优势代价高昂。
这对领导层的影响十分重大。如果期望 AI 跨越职能边界进行解读、决策和行动，前端部门的转型就不能按职能逐一管理。企业需要对塑造收入成果的体验、信号、规则、政策、资格逻辑和决策权拥有跨职能的设计权限。没有这种权限，每个领域可能只会更新自己的工具，而企业仍然无法在决策时刻汇聚所需的情报。
前端部门并非为智能体时代而设计。这不是对过去的批评。而是认识到竞争的基础正在改变。
随着 AI 越来越多地介入 B2C 和 B2B 决策，企业被评判的标准将不再是这些能力是否存在于组织内部的某个地方，而更多在于当需求准备转化时，这些能力能否变得合规、可信和可执行。当务之急是围绕创造、获取、保护和驱动收入的决策来设计前端部门。
每个企业的前端部门转型议程各不相同。但思路清晰的领导者往往会提出比那些仍将其视为技术更新的人更为尖锐的问题：
如今没有企业能很好地回答这四个问题。那些诚实地面对自身不足的企业，才最有能力缩小差距。
通过专为企业打造的预构建 watsonx AI 客户服务智能体，为客户服务团队赋能，以维持客户满意度
助力提升客户体验。利用 AI 智能体提升客户满意度，提高投资回报率。
在整个服务客户的流程中构想、设计和提供更智能的体验，从而释放商业价值并推动业务增长