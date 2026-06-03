市场营销、销售、商务、订单管理和服务是创造和获取收入的职能。它们共同构成了一个系统，通过这个系统，需求得以产生，承诺得以做出，客户关系得以建立或破裂。在大多数企业中，这些职能被设计为独立运作，每个职能都有自己的技术、指标和任务。这种模式是对组织复杂性的一种合理回应。

这种模式已不再足够。下一个时代要求前端作为一个整体运作。以独立系统运行这些职能的成本，现在正以收入来衡量。

AI 智能体正在企业不拥有且无法完全看到的界面上汇总信息、评估选项并影响购买决策。IBM 与全美零售联合会的 研究发现，45% 的消费者现在在购买过程中使用 AI，41% 用于研究产品，33% 用于解读评论。另有 31% 的消费者使用 AI 搜索优惠。¹

同样的动态正在重塑 B2B 领域，买方和采购委员会越来越多地通过企业直接控制之外的平台做出决策。您的前端部门已经在这样的环境中竞争。问题在于，它是否就是为此而设计的。