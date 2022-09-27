从原则到行动：构建整体的人工智能治理方法

如今，AI 已经渗透到商业运作的方方面面。无论是金融服务、员工招聘、客户服务还是医疗管理，AI 正日益驱动各行业的关键工作流程。
但是，随着 AI 的广泛采用，也带来更大的挑战。市场中已出现诸多问题，比如 AI 产出结果存在偏差、给出的建议有失公允，还引发了其他各类不良后果。这让公私部门组织纷纷担忧，AI 的应用是否秉持负责任的原则。加之还要应对繁杂的合规法规与标准，制定一套值得信赖的 AI AI 战略，其必要性便不言而喻。
扩大 AI 的使用规模，就需要 AI 治理、在整个 AI 生命周期中定义政策和建立问责制的过程。这反过来又需要 AI 伦理政策，因为只有将伦理原则嵌 AI 应用程序和流程，我们才能基于信任构建系统。
IBM 研究 自 2012 年以来一直在开发值得信赖的 AI 工具。2018 年 IBM 成立 AI 伦理委员会时，AI 伦理既未成为媒体热议的话题，也未受到商界领袖的高度关注。但如今 AI 已成为不可或缺的存在，渗透到日常生活的诸多方面，人们对 AI 伦理的关注度也呈指数级增长。
在 IBM 商业价值研究院 2021 年的一项研究中，近 75% 的高管认为 AI 伦理同样重要，而 2018 年时，这一比例还不到 50%。此外，该研究指出，那些推行全面 AI 伦理战略且将其深度融入各个业务部门的组织，未来或许能具备竞争优势。
IBM 认为，构建值得信赖的 AI 需采用多学科、多维度的方法，并遵循以下三项伦理原则：
若要让 AI 做出的决策真正赢得信任，领导者应从以人为本的视角思考五个核心问题：决策逻辑是否易于理解？是否秉持公平公正？是否存在人为篡改风险？是否具备可追溯问责性？是否能保障数据安全？这五个问题对应值得信赖的 AI 的五项基本原则，即：公平性、稳健、隐私保护、可解释性与透明度。
讨论人工智能治理时，需要注意两个方面：
组织层面的人工智能治理，涵盖为组织制定并推进人工智能战略的全过程，包括依据人工智能相关原则、法规及法律要求，为组织建立完善的人工智能政策体系。
人工智能模型治理通过技术手段，在人工智能/机器学习生命周期的各个阶段设置防护机制，包括数据收集、检测流程和透明报告，以便为所有利益相关者提供所需的信息。
通常，寻求以人工智能治理为载体的可信解决方案的组织，往往需要在上述某一方面或两方面均获得专业指导。
近日，一家美国跨国金融机构向 IBM 寻求帮助，其面临多项挑战，包括要部署上百个机器学习模型。这些模型均基于多个数据科学技术栈构建，而所用技术栈又整合了开源工具与第三方工具。该机构的首席数据官意识到，搭建一套整体性框架对公司而言至关重要，这套框架需适配企业内部各类工具开发的全量模型并实现协同运转。
针对该案例，IBM 专家实验室与这家金融机构开展合作，基于 IBM Cloud Pak for Data 打造了一套技术驱动型解决方案。最终构建起一个企业级规模的人工智能治理中心，使首席数据官能够跨银行全域追踪并管控上百个人工智能模型的合规情况，而不受所用机器学习工具的限制。
有时，组织的需求更多地与组织的人工智能治理息息相关。例如，某跨国医疗健康组织原本应用一款人工智能模型推断专业技术能力，现计划将其扩展至软技能/基础能力的推断场景。为此，该组织邀请 IBM Consulting 团队介入，在代码编写前便为内部数据科学家团队提供系统性共情框架的应用培训，助力其在模型开发初期就充分考量设计初衷，并搭建模型防护机制。
此次培训取得成功后，该客户意识到需要推行更全面的人工智能治理。在 IBM Consulting 的协助下，该组织成立了首个人工智能伦理委员会、一个卓越中心，并推出了人工智能素养培训项目。
在很多情况下，组织需要采用混合方法进行人工智能治理。最近，一家法国银行集团面临新的合规措施。该公司此前缺乏足够的组织流程与自动化人工智能模型监控机制，无法实现规模化的人工智能治理落地。同时，团队还希望构建负责任的人工智能管理文化。因此，他们既需要组织层面的人工智能治理解决方案，也需要人工智能模型治理的专项方案。
IBM Consulting 与该客户合作制定了一套人工智能原则，并成立了伦理委员会，以应对各类即将生效的法规要求。与此同时，IBM 专家实验室同步提供技术实施服务，落地了多项核心技术解决方案组件，包括企业级人工智能工作流、偏见监控、性能监控与模型漂移监控，以及为人工智能模型生成说明文档。这些举措旨在提升整个组织对 AI 应用的透明度认知。
要通过建立组织层面治理与人工智能模型治理来推动 AI 伦理落地执行，需采用整体性方法。IBM 为您的人工智能治理之旅提供独特且行业领先的能力支撑：