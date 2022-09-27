从原则到行动：构建整体的人工智能治理方法

如今，AI 已经渗透到商业运作的方方面面。无论是金融服务、员工招聘、客户服务还是医疗管理，AI 正日益驱动各行业的关键工作流程。

但是，随着 AI 的广泛采用，也带来更大的挑战。市场中已出现诸多问题，比如 AI 产出结果存在偏差、给出的建议有失公允，还引发了其他各类不良后果。这让公私部门组织纷纷担忧，AI 的应用是否秉持负责任的原则。加之还要应对繁杂的合规法规与标准，制定一套值得信赖的 AI AI 战略，其必要性便不言而喻。

扩大 AI 的使用规模，就需要 AI 治理、在整个 AI 生命周期中定义政策和建立问责制的过程。这反过来又需要 AI 伦理政策，因为只有将伦理原则嵌 AI 应用程序和流程，我们才能基于信任构建系统。

IBM 研究 自 2012 年以来一直在开发值得信赖的 AI 工具。2018 年 IBM 成立 AI 伦理委员会时，AI 伦理既未成为媒体热议的话题，也未受到商界领袖的高度关注。但如今 AI 已成为不可或缺的存在，渗透到日常生活的诸多方面，人们对 AI 伦理的关注度也呈指数级增长。

在 IBM 商业价值研究院 2021 年的一项研究中，近 75% 的高管认为 AI 伦理同样重要，而 2018 年时，这一比例还不到 50%。此外，该研究指出，那些推行全面 AI 伦理战略且将其深度融入各个业务部门的组织，未来或许能具备竞争优势。