财务计划和分析 (FP&A) 专业人士正为 2026 年的重大变革做好准备，人工智能 (AI)、自动化等技术进步正在重塑财务计划和分析领域的未来。

在市场波动、全球供应链中断以及客户行为发生变化的背景下，首席财务官衡量财务计划与分析工作成效的标准，已不再局限于财务报告业绩表现。相反，他们希望财务团队成为战略合作伙伴，并在不确定的时期提供指导。

FP&A 团队面临着提供动态预测和业务敏捷性的压力，但许多团队仍受限于传统工作流程和人工操作模式，难以快速做出响应。在 2026 年，10 年前的 FP&A 方式将不再适用。

为了适应这一新环境，FP&A 专业人士希望拥有高级分析能力，能够主动预判问题、提前给出答案，并建立可实时指导决策的财务职能体系。

本概述重点介绍 2026 年最突出的 FP&A 趋势。还需要强调的是，并非所有趋势都聚焦于 AI。然而，它们都有着共同目标：将财务报表转化为可落地的深度洞察，助力财务专业人士做出更优质的决策。。