2024 年初，我们对这一年会发生什么充满疑问，尤其是关于金融服务行业，因为随着技术突飞猛进，该行业本已动荡的局势变得愈发复杂。高利率和通胀问题将延续到新的一年，与此同时，金融服务趋势表明，需要随时了解与金融服务相关的所有事宜，包括银行和资本市场的最新动态，以便为重大变化做好准备。

来年，自动化和效率方面的许多新兴技术有望纷纷涌现。虽然新冠疫情大流行已基本过去，但金融服务行业的工作态势仍处于混合环境中。因此，各组织持续对远程和面对面工作进行投资，这种趋势将持续到 2024 年。

2024 年，对整个金融服务领域最具影响力的趋势预计将是生成式 AI。从重塑客户体验到创造财富管理工具，人工智能 (AI) 将对金融服务业的组织和人员产生持久影响。这篇博客将详细分析这些重大技术进步可能带来的趋势以及一些其他趋势，包括可持续性、网络安全和加密的回归。

倾听：与 Citigroup 从金融行业视角看 AI 的艺术（ibm.com 外部链接）