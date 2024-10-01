2024 年初，我们对这一年会发生什么充满疑问，尤其是关于金融服务行业，因为随着技术突飞猛进，该行业本已动荡的局势变得愈发复杂。高利率和通胀问题将延续到新的一年，与此同时，金融服务趋势表明，需要随时了解与金融服务相关的所有事宜，包括银行和资本市场的最新动态，以便为重大变化做好准备。
来年，自动化和效率方面的许多新兴技术有望纷纷涌现。虽然新冠疫情大流行已基本过去，但金融服务行业的工作态势仍处于混合环境中。因此，各组织持续对远程和面对面工作进行投资，这种趋势将持续到 2024 年。
2024 年，对整个金融服务领域最具影响力的趋势预计将是生成式 AI。从重塑客户体验到创造财富管理工具，人工智能 (AI) 将对金融服务业的组织和人员产生持久影响。这篇博客将详细分析这些重大技术进步可能带来的趋势以及一些其他趋势，包括可持续性、网络安全和加密的回归。
倾听：与 Citigroup 从金融行业视角看 AI 的艺术（ibm.com 外部链接）
2023 年取得的最大技术进步之一（如果不是最大的话）就是生成式 AI。自新冠大流行以来，技术进步蓬勃发展，并最终改变了金融行业。今年我们可能会看到更多这样的情况。具体而言，预计今年金融科技的影响以及生成式 AI 在聊天机器人上的应用将通过银行技术（如应用程序和其他在线货币服务）增长，从而产生新的收入来源。
生成式 AI 打开了一个创新的新世界，可以帮助个性化财务规划和投资管理。保险就是一个例子。由于能够发现数据趋势，AI 可以帮助保险公司创建个性化产品，从而实现更准确的风险评估并降低个人的保险成本。这是今年的主要金融服务趋势之一，很可能会成为整个行业变革的驱动力。
倾听：银行业转型 – 生成式 AI 将如何彻底改变金融服务（ibm.com 外部链接）
新科技可能令人兴奋，但也会带来新的挑战，尤其是在法规和合规方面。随着今年时间的推移，越来越多的组织认识到通过互联网按需访问基础设施、应用程序、服务器等的好处，云计算等工具可能会越来越受欢迎。新技术和 AI 的发展带来了个人数据和隐私问题，这最终将改变金融服务的监管要求。
更多的组织可能会过渡到混合云模型来处理其工作负载，并进一步管理和执行合规性任务。重要的是要认识到，默认情况下，混合云在设计上各不相同。采用混合云基础设施并不意味着组织获得了最高的效率、功能或可扩展性。因此，金融机构需要密切关注数字化转型，以及在精心策划的混合云环境中支持增长和竞争力所需的集成。
AI 带来了更多挑战，尤其是在网络风险方面。随着技术的不断进步，网络威胁已经并可能继续存在，而且越来越复杂。随着威胁的增加，缓解措施和拥有适当的风险管理工具将至关重要。2024 年可能会对应对此类威胁的工具和基础设施进行投资。未来一年，随着越来越多的金融机构尝试生成式 AI，加强欺诈检测的需求也将成为重要的关注点。
今年可能的一个关键趋势是金融机构更加关注可持续发展工作和环境、社会和治理考量因素。金融服务行业的组织将比以往任何时候都更加支持对绿色倡议的投资。可再生资源、循环利用和减少碳足迹是各组织应优先考虑的举措。
另外，随着客户对资金用途有了更多的考虑，供应商更倾向于与可持续金融产品合作。
人工智能驱动技术的真正好处之一就是客户体验 (CX)。现在，随着改善业务成果的战略和技术的出现，客户体验也常常被称为客户体验管理 (CXM)。其中一个例子是 watsonx Assistant，它使用自然语言处理 (NLP) 来帮助实现数字化转型，并构建人工智能驱动聊天机器人。新技术可以分析客户互动的几乎每一个细节，从而提高客户忠诚度，并随着时间的推移提高满意度。借助这些新技术，金融服务提供商现在能够增加功能，提高客户的期望。
开放银行的前提是它使用应用程序编程接口（也称为 API）从传统银行和其他金融机构提供对客户财务数据的安全访问。
随着客户寻求控制谁可以访问他们的数据，预计开放银行的使用将会增加。API 可能会成为帮助银行将技术连接到内部系统并简化流程的首选方法。
生成式 AI 及其炒作使加密货币淡出了人们的视线，但加密货币有望在 2024 年回归。金融服务行业已经发生了重大转变，转向网上银行方式，并在线上管理信用卡等资产。
另外，区块链也有可能再次获得关注。共享记录系统对于管理机密信息和交易将变得更加重要。
过去，金融机构之间的竞争围绕后台效率展开，而如今，前台客户体验成为了新的竞争力。IBM 金融服务咨询致力于帮助行业客户顺应而非对抗这场传统业务模式的颠覆性变化。
凭借银行数字核心系统现代化方面的专业知识，我们帮助客户将成本收入比 (C/I) 提高了 14% 以上，总运营成本 (TCO) 平均节省了 20-30%。为了帮助客户实现良好的财务绩效，IBM Consulting 利用深厚的行业和技术专业知识完成了多项重要成果，重点关注客户的三个核心需求：增长、效率和合规性。
我们的 IBM® Payments Center 世界一流，可提供端到端支付解决方案，其敏捷性、安全性和可扩展性可满足不断增长的、以合作伙伴为中心的支付生态系统的需求，这对于金融机构完成现代化转型至关重要。
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