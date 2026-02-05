在整个欧洲，NIS2 指令已从期限节点正式进入执法实施阶段。各成员国仍在完成法规的国内转化工作。该指令提高了对关键及重要实体在风险管理、事件上报与管理问责方面的要求标准。随着各国相关法律正式生效，且监管机构将对违规行为采取执法行动以督促落后企业整改达标，2026 年初相关监管审查力度将会显著加强。

配合针对金融服务业的欧盟《数字运营韧性法案》(DORA) 以及聚焦产品安全的《网络韧性法案》，欧盟这套监管体系现已将治理要求与供应商依赖度相关联。它还强化了测试环节与证据留存流程，将纸面化的合规方案转变为可审计的韧性管理方案。

AI 维度不再是理论性的。《欧盟 AI 法案》的分阶段义务现已生效。自 2025 年 8 月起，他们要求通用人工智能 (GPAI) 和基础模型保持透明度，并于 2026 年 8 月对高风险 AI 系统进行主要检查。使用人力资源、信贷审批、医疗诊断或关键基础设施领域 AI 的组织，必须建立完备的风险管理、人工监督机制及文件记录，以应对监管审查。

美国证券交易委员会的网络披露规则已将在 4 个工作日内进行事件报告和年度治理披露的要求常态化。这推动了安全、财务和法律部门之间的跨职能协调。重要性原则与延迟上报豁免情形现已进入实际检验阶段。董事会和 CISO 必须准备好决策框架。

加拿大在 C-27 法案流产后，正面临诸多不确定性。尽管如此，以魁北克《25 号法案》及监管机构指引为代表的省级监管框架，正在提升全国层面的合规预期，尤其在处罚力度、儿童数据保护以及自动化决策透明度等方面。跨国企业应制定一套多元并行的策略，以最严格的标准进行统一合规。

亚洲正在将跨境数据务实举措纳入法规体系——中国正明确数据出境路径（如安全评估、标准合同与认证）并放宽相关门槛，同时仍要求实施严格的数据治理。新加坡保留其快速响应泄露通知模式（一旦确定应报告的泄露事件后 3 天内提交 PDPC），并继续通过承诺实施可见的勒索软件驱动型执法。

澳大利亚颁布了数十年来最具影响力的隐私提升法案。其内容包括新增法定侵权责任、反人肉搜索相关罪名、强化澳大利亚信息专员办公室 (OAIC) 职权、落实技术与组织层面的安全保障措施、要求自动化决策公开透明，以及在 24 个月过渡期内推行《儿童在线隐私准则》。多项条款已生效。部分合规要求现已生效，其余要求（包括《儿童在线隐私准则》）将在 2026 年 12 月及之后逐步落地实施，治理团队必须对分阶段适用规则进行主动管理。

在拉丁美洲，巴西国家公共政策发展署 (ANPD) 发布了一份 2026-2027 年执行路线图，将数据主体权利、公共部门治理、AI 和新兴技术以及新数字 ECA 下的儿童数据列为优先事项。这张执行路线图协调了各轮指导之后的监督和制裁。

归根结底，2026 年将是 SGR（战略治理与风险管理）决定企业能否在产品设计、AI 部署、资本市场信息披露以及跨境数据等领域合法运营的关键一年。