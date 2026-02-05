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重新思考 2026 年的业务弹性：安全、治理和风险的作用不断扩大

发布日期 2026年2月5日
戴着无线耳机在办公室专注工作的女性电脑程序员
By Nathalia Costa

如果说 2025 年让人感觉监管力度达到高潮，那么 2026 年便是全面从严监管正式拉开大幕的一年。监管机构正加大执法力度，范围涵盖欧盟的 NIS2 指令、DORA 法规及 AI 法案等框架，澳大利亚、印度和巴西出台的全新隐私法规，以及美国证券交易委员会的相关规则。监管方的要求十分明确：企业必须展示有效的管控措施、建立治理体系，并制定韧性规划。

安全、治理和风险 (SGR) 不再是合规琐事。这些属于行政管理范畴，直接影响市场准入、企业估值与抗风险能力。

暴露的治理缺陷

《2025 年全球风险报告》着重指出，虚假信息、网络间谍活动以及技术引发的各类混乱，属于最严峻的短期风险。报告表明，数字化已成为领导者必须积极管理的宏观经济变量。

普华永道《2025 年全球数字信任洞察报告》更发出了严厉警示：尽管 77% 的组织计划增加网络安全预算，但仅有 2% 的企业表示已实现全公司范围的网络韧性。这一差距源于治理结构缺失、决策权不明确以及董事会层面问责制不足。

全球转折点：监管政策从规划阶段迈入落地实施阶段

在整个欧洲，NIS2 指令已从期限节点正式进入执法实施阶段。各成员国仍在完成法规的国内转化工作。该指令提高了对关键及重要实体在风险管理、事件上报与管理问责方面的要求标准。随着各国相关法律正式生效，且监管机构将对违规行为采取执法行动以督促落后企业整改达标，2026 年初相关监管审查力度将会显著加强。

配合针对金融服务业的欧盟《数字运营韧性法案》(DORA) 以及聚焦产品安全的《网络韧性法案》，欧盟这套监管体系现已将治理要求与供应商依赖度相关联。它还强化了测试环节与证据留存流程，将纸面化的合规方案转变为可审计的韧性管理方案。

AI 维度不再是理论性的。《欧盟 AI 法案》的分阶段义务现已生效。自 2025 年 8 月起，他们要求通用人工智能 (GPAI) 和基础模型保持透明度，并于 2026 年 8 月对高风险 AI 系统进行主要检查。使用人力资源、信贷审批、医疗诊断或关键基础设施领域 AI 的组织，必须建立完备的风险管理、人工监督机制及文件记录，以应对监管审查。

美国证券交易委员会的网络披露规则已将在 4 个工作日内进行事件报告和年度治理披露的要求常态化。这推动了安全、财务和法律部门之间的跨职能协调。重要性原则与延迟上报豁免情形现已进入实际检验阶段。董事会和 CISO 必须准备好决策框架。

加拿大在 C-27 法案流产后，正面临诸多不确定性。尽管如此，以魁北克《25 号法案》及监管机构指引为代表的省级监管框架，正在提升全国层面的合规预期，尤其在处罚力度、儿童数据保护以及自动化决策透明度等方面。跨国企业应制定一套多元并行的策略，以最严格的标准进行统一合规。

亚洲正在将跨境数据务实举措纳入法规体系——中国正明确数据出境路径（如安全评估、标准合同与认证）并放宽相关门槛，同时仍要求实施严格的数据治理。新加坡保留其快速响应泄露通知模式（一旦确定应报告的泄露事件后 3 天内提交 PDPC），并继续通过承诺实施可见的勒索软件驱动型执法。

澳大利亚颁布了数十年来最具影响力的隐私提升法案。其内容包括新增法定侵权责任、反人肉搜索相关罪名、强化澳大利亚信息专员办公室 (OAIC) 职权、落实技术与组织层面的安全保障措施、要求自动化决策公开透明，以及在 24 个月过渡期内推行《儿童在线隐私准则》。多项条款已生效。部分合规要求现已生效，其余要求（包括《儿童在线隐私准则》）将在 2026 年 12 月及之后逐步落地实施，治理团队必须对分阶段适用规则进行主动管理。

拉丁美洲，巴西国家公共政策发展署 (ANPD) 发布了一份 2026-2027 年执行路线图，将数据主体权利、公共部门治理、AI 和新兴技术以及新数字 ECA 下的儿童数据列为优先事项。这张执行路线图协调了各轮指导之后的监督和制裁。

归根结底，2026 年将是 SGR（战略治理与风险管理）决定企业能否在产品设计、AI 部署、资本市场信息披露以及跨境数据等领域合法运营的关键一年。

2026 年需谨记的经验：SGR 行动指南

以下重点方向阐述了组织应如何将监管压力转化为战略优势，同时在全公司范围内减少业务阻力、重复工作与各类风险。

  • 从合规性转向能力层面。构建可随时用于审计的系统（包括控制措施、日志、测试及数据保护影响评估），并使其同时可作为销售佐证材料。
  • 整合事件上报机制。在统一的信息收集与决策框架下，统筹协调 GDPR、NIS2、DORA、SEC、PDPA、DPDP 各项法规的时间节点。预先批准模板并指导升级流程。
  • 落实人工智能治理。对 AI 进行梳理盘点、开展风险分级，并落实监督机制与合规证明材料，例如在 2026 年 8 月前提前满足《欧盟 AI 法案》的相关要求。
  • 维护跨境数据纪律。持续维护一份动态更新的数据跨境传输及合规机制登记册（例如标准合同条款 SCC、相关认证及安全评估等）。评估自由贸易区 (FTZ) 方案以及印度的同意机制基础设施
  • 将安全工程提升至策略层面。将政策映射至可验证的控制措施（如加密、访问管控、日志记录及业务连续性计划 BCP），并备好相关佐证材料以备尽职调查。
  • 按照最严格的监管体系进行标准化。通过对标最高合规要求（如加拿大《25 号法案》欧盟《NIS2 指令》《DORA 法规》）进行统一协调，减少重复整改工作与合同执行阻力。

明确 2026 年就绪状态：90 天路线图

至关重要的是，在 2026 年提前做好准备——不要等到监管机构、安全事件或 AI 审计倒逼整改时才仓促应对。这份 90 天路线图定义了最重要的行动：

  1. 董事会与政策层面：审批一份统一的战略治理与风险管理 (SGR) 章程，将风险偏好、事件重要性（美国 SEC 要求）、欧盟事件上报规则及 AI 治理整合为一套框架；并指定具体高管承担责任。
  2. 控制与证据留存：维护对照 DORA/NIS2DPDP/PDPA 法规要求的控制措施库，并留存测试佐证材料（如日志、工单、TLPT、数据保护影响评估 DPIA 等）。
  3. AI 合规准备：2026 年第二季度前完成 AI 系统盘点，对高风险应用场景进行分类，并于 2026 年 8 月前起草合规文件（包括风险管理、监督机制及文件记录等）。
  4. 事件协同整合：整合法律、财务及安全相关工具，在达到既定阈值时自动触发美国 SEC 8-K 报告、欧盟行业专项法规及新加坡个人数据保护委员会 (PDPC) 通知流程，包括预先核准的通报文案。
  5. 儿童和广告：实施年龄保证，最大限度地减少数据画像，限制敏感数据的使用。对定向广告行为开展审计（包括巴西相关规定及澳大利亚准则要求）。
  6. 跨境：持续更新相关出站流量登记册。根据中国的制度选择机制（SCC/认证/评估）。对必要性与范围限制进行书面记录/文件化说明。

为何 SGR 必须成为 2026 年的首要任务

终将脱颖而出的组织，是那些认清这一根本性转变的主体：安全、治理与风险管理，已成为构筑战略优势的核心支柱。

它们决定了企业的创新速度、进入新市场时的底气，也决定了企业能否向客户、合作伙伴和投资者充分证明：自身已为未来做好准备。

在 AI、跨境数据流和不断加速的监管执法所塑造的环境中，SGR 决定着组织能够安全和负责任地发展的速度。

及早投入的企业——构建可规模化扩展的治理体系、能验证韧性的安全能力，以及为真实决策提供依据的风险模型——将脱颖而出。他们将以竞争对手无法复制的方式，敏捷地驾驭新规则，自信地回答审计问题并赢得信任。

SGR 不再是开展业务的成本。它彰显了企业的就绪状态、成熟度与发展雄心。到 2026 年，SGR 或许将成为最有力的指标，用以判断哪些组织能够引领所在行业迈入下一个十年。

预测、识别和降低风险

作者

Nathalia Costa

Brand and Content Strategist
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