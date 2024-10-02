《欧洲人工智能法案》正在推动欧盟内部人工智能 (AI) 的人工监督和监管合规达到新的水平。与针对隐私的 GDPR 类似，《欧盟 AI 法案》可能会为全球即将出台的 AI 法规定下基调。
2024 年初，由 27 个成员国组成的欧洲议会一致通过了《欧盟 AI 法案》。该法案目前正在通过立法程序的最后阶段，预计将于 2024 年下半年分阶段推出。对于任何开发、部署或使用 AI 或计划开发、部署或使用 AI 的组织而言，了解《欧盟 AI 法案》（链接位于 ibm.com 以外）的规定 并做好合规准备至关重要。
《AI 法案》旨在“加强欧洲作为从实验室到市场的全球 AI 卓越中心的地位，确保欧洲的 AI 尊重既定的价值观和规则，并利用 AI 的工业应用潜力。”
— 欧洲议会新闻（ibm.com 外部链接）
《欧盟 AI 法案》的主要重点是加强风险管理、数据保护、质量管理体系、透明度、人工监督、准确性、稳健性和网络安全等领域的监管合规性。它旨在推动 AI 系统开发和部署方式的透明度和问责制，帮助确保投放市场的 AI 产品可供个人安全使用。
《欧盟 AI 法案》旨在应对跨行业（包括医疗保健、金融和能源等受到严格监管的行业）负责任地开发和部署 AI 面临的挑战。对于向客户提供基本服务的行业，如保险业、银行业和零售业，法律要求使用基本权利影响评估，详细说明使用 AI 将如何影响客户的权利。
《欧盟 AI 法案》要求通用 AI 模型（包括大型语言 (LLM) 和基础模型等生成式 AI 系统）遵守基于系统风险等级的分类系统。风险等级越高，对透明度的要求就越高，包括模型评估、文档编制和报告。它还涉及评估和缓解系统风险、报告严重事件以及提供网络安全保护。此外，这些透明度要求包括维护最新的技术文档、提供用于模型训练的内容摘要以及遵守欧洲版权法。
《欧盟 AI 法案》采用基于风险的方法，将 AI 系统对个人健康、安全或基本权利造成的风险程度进行分级。这三个级别是：
《欧盟 AI 法案》还规定了在使用聊天机器人或情感识别系统时如何通知客户的规则。此外，还要求对深度伪造内容进行标记，并识别媒体何时使用了生成式 AI 内容。
不遵守《欧盟 AI 法案》可能会付出高昂代价（ibm.com 外部链接）：
提供错误信息将被处以 750 万欧元或公司全球年营业总额的 1.5% 的罚款（以较高者为准）。违反《欧盟 AI 法案》规定的义务将被处以 1,500 万欧元或公司全球年营业总额的 3% 的罚款（以较高者为准）。
– VentureBeat
《欧洲 AI 法案》是目前最全面的 AI 监管法律框架。世界各国政府都开始关注并积极讨论如何规范 AI 技术，以确保其公民、企业和政府机构免受潜在风险的影响。此外，从公司董事会到普通消费者的利益相关者在谈到 AI 时都开始优先考虑信任、透明度、公平性和责任感。
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