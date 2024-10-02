《欧盟 AI 法案》要求通用 AI 模型（包括大型语言 (LLM) 和基础模型等生成式 AI 系统）遵守基于系统风险等级的分类系统。风险等级越高，对透明度的要求就越高，包括模型评估、文档编制和报告。它还涉及评估和缓解系统风险、报告严重事件以及提供网络安全保护。此外，这些透明度要求包括维护最新的技术文档、提供用于模型训练的内容摘要以及遵守欧洲版权法。

《欧盟 AI 法案》采用基于风险的方法，将 AI 系统对个人健康、安全或基本权利造成的风险程度进行分级。这三个级别是：

低风险系统，如垃圾邮件过滤器或视频游戏，除了透明度义务外，法律几乎没有其他要求。

高风险 AI 系统 ，如自动驾驶汽车、医疗设备和关键基础设施（水、气、电等），要求开发者和用户遵守额外的监管要求： 实施风险管理，提供准确性、稳健性和包括人工监督在内的问责框架 满足针对用户、记录保存和技术文档的透明度要求

，如自动驾驶汽车、医疗设备和关键基础设施（水、气、电等），要求开发者和用户遵守额外的监管要求：

禁止使用的系统几乎无一例外都是构成不可接受风险的系统，例如公共场所的社交评分、面部识别、情绪识别和远程生物识别系统。

《欧盟 AI 法案》还规定了在使用聊天机器人或情感识别系统时如何通知客户的规则。此外，还要求对深度伪造内容进行标记，并识别媒体何时使用了生成式 AI 内容。

不遵守《欧盟 AI 法案》可能会付出高昂代价（ibm.com 外部链接）：

提供错误信息将被处以 750 万欧元或公司全球年营业总额的 1.5% 的罚款（以较高者为准）。违反《欧盟 AI 法案》规定的义务将被处以 1,500 万欧元或公司全球年营业总额的 3% 的罚款（以较高者为准）。

– VentureBeat

《欧洲 AI 法案》是目前最全面的 AI 监管法律框架。世界各国政府都开始关注并积极讨论如何规范 AI 技术，以确保其公民、企业和政府机构免受潜在风险的影响。此外，从公司董事会到普通消费者的利益相关者在谈到 AI 时都开始优先考虑信任、透明度、公平性和责任感。