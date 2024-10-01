改善客户服务

商业世界竞争激烈，在吸引和留住客户方面也不例外。客户服务体验是组织的重要组成部分，ERP 解决方案可以帮助推进客户关系管理。由于 ERP 软件之类的新系统将所有客户信息集中放在一个地方，因此可以提供更快的客户服务和更加个性化的方法。

ERP 将联系信息、订单历史记录、过去的支持案例等存储在一个简化的系统中。另外，由于 ERP 将跟踪过去的订单和实时库存，因此客户更有可能按时收到正确的物品。如果这些都得到妥善处理，客户就更有可能满意地离开，并在未来再次购买更多产品。

自定义报告

实时数据报告是 ERP 解决方案的亮点之一，也是它与其他业务管理系统相比具有重大优势的原因。借助 ERP 报告工具，组织可以跨许多不同职能，例如财务、库存、采购和人力资源定制报告，并能够根据组织最重要的内容进行计算。这种量身定制的方法可以让企业衡量他们认为最重要的关键绩效指标 (KPI)，并跟踪不同业务组成部分的绩效。

另一个优势是 ERP 可以实时提供最新数据。这意味着，如果员工试图评估某个问题，他们无需分析过时的数据，而是可以参考最准确、最新的数字。定制报告可以帮助组织做出明智的决策，这在业务环境不断变化的情况下至关重要。

扩大合作

ERP 解决方案的构建方式有利于不同部门之间的出色协作。通过将应用程序和数据存储全部整合到一个解决方案下，团队可以清楚地了解每个应用程序的运作方式和对业务的贡献。

在企业资源规划系统运作良好时，整个组织的团队可以自由沟通，因为他们不在单独的平台上运作。后端的集成非常重要，可以帮助员工集成并作为一个整体工作。通过访问所有数据，完全不相关的团队中的一名员工可能能够指出故障或减少重复工作的内容。这种扩展的协作可以增强决策能力，同时成为所有数据输入的单一真实来源。

更高的可持续性

快节奏、不断变化的商业世界非常重视可持续性。高级管理层面临着来自董事会、投资者、客户和其他人的压力，要求他们监管其碳排放的负面影响。

为了了解组织如何通过 ERP 实施来实现可持续发展目标，IBM 商业价值研究院 (IBV) 和 SAP 与牛津经济研究院合作，对全球各个行业的 2,125 多名参与其组织环境可持续发展战略的高级管理人员进行了调查。令人惊讶的结果：那些在环境和财务成果方面都优于竞争对手的公司，也拥有最深入参与的 ERP 实施。

提高透明度和洞察力

ERP 的优势之一是它可以在一个位置全面访问组织中的每种业务职能和流程。随着 ERP 的实施，高管可以访问来自每个部门的数据。ERP 解决方案每天监控数据并提供日常信息，帮助组织尽可能准确地了解库存水平和业务运营等因素。

ERP 提供的完整可见性为组织领导者提供了更好的功能性业务洞察力和更准确的业务预测。因此，这可以简化任务并实现更清晰、更简洁的工作流程。此外，拥有准确的预测模型也是一项竞争优势，因为它们可以改进数据驱动的策略和决策。由于 ERP 可以监控每个部门并将所有数据保存在一个位置，因此有机会实现更高效的流程并改进交叉协作。此外，ERP 可以提高整个组织的本地和基于云的 ERP 系统的业务数据安全性。

ERP 实施成功的一个案例是 Neste，该公司总部位于芬兰埃斯波，是可再生柴油、可持续航空燃料以及可再生聚合物和化学品领域的市场领导者。该公司在实施新的 ERP 系统时采取了联合团队的方法。Neste 与 IBM® Consulting for SAP 合作，推出 SAP S/4HANA 解决方案（位于 Microsoft Azure 云上），涵盖其大部分业务，包括其可再生能源供应链。Neste 的新 ERP 平台能够提高供应链流程效率并使数据更加透明。“影响最深远的好处之一是能够发现并解决流程效率低下的问题。”Neste 集成 ERP 主管 Marko Mäki-Ullakko 指出。

他解释说：“我们已经能够利用 SAP 的流程发现功能来发现供应链和生产瓶颈。这样，集成的 SAP 一直是并将成为我们流程优化工作的关键工具。”

提高灵活性和可扩展性

ERP 软件的独特功能之一是包含满足许多不同业务需求的应用程序或模块。ERP 应用程序，例如采购、供应链管理、库存和项目管理，都是 ERP 下提供的独立应用程序。

ERP 应用程序可以独立运行，但也可以集成到整个 ERP 系统中，从而更容易在组织中进行扩展和配置。借助添加或删除应用程序的能力，ERP 可以帮助企业随着时间的推移而发展壮大。

可扩展性看起来会有所不同，具体取决于您的组织选择使用的 ERP 解决方案。如果企业计划随着时间的推移快速发展，那么基于云的 ERP 系统是最佳选择，因为云 ERP 系统在远程服务器上运行。

提高工作效率

通过将不同的任务自动化，企业资源规划 (ERP) 软件可以让员工腾出时间来处理更相关的任务，提高效率。ERP 系统通过一系列不同的方式提高生产力，这些方式都源于基本任务的自动化和流程的简单化。借助 ERP 系统的简化方法，员工可以减少挖掘信息所花费的时间，从而能够更快地执行其他任务。无需手动输入数据，从而使库存管理等任务变得更加容易，并使指标跟踪变得更加简单。

通过审视整个组织，员工不再负责追踪正确的数据集或了解某个流程如何运作的员工，而是可以专注于更重要的任务和项目。ERP 解决方案使用人工智能 (AI)、机器学习、机器人流程自动化等技术提供这些功能。这些技术支持 ERP 软件应用程序中的自动化和智能建议功能。

降低持续成本

ERP 解决方案的构造方式使得数据输入只需出现一次，但可以在整个组织中用于多种目的。这可以节省业务时间和金钱，因为它简化了冗余任务。前期成本和成本节约还取决于您选择的 ERP 解决方案类型。

如果没有集中式 ERP 软件解决方案，组织将依赖众多系统来运营业务。系统越多，潜在的 IT 成本就越高。ERP 系统有可能降低这些成本。另外，它还可以减少最终用户的培训要求，因为他们只需要在一个系统上学习。这可能会带来更高的盈利能力和更少的干扰。

业务流程标准化

实施 ERP 解决方案的目的是突出并建立组织的最佳实践和一致性。这使您能够简化操作并标准化工作流程，最终减少整个企业的体力劳动和人为错误。客户关系管理 (CRM) 等平台可以简单地集成到 ERP 系统中。

ERP 软件具有许多优势，但标准化是最重要的优势之一。通过依赖标准化和配置，组织还可以降低项目成本，优化跨团队协作，减少摩擦。