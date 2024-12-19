利用生成式 AI 以文档为依据，为 AI 时代的监管合规工作助力

在监管合规方面，提前应对并始终遵守不断变化的法规是一项艰巨的任务，尤其是金融行业。生成式 AI 正在变革组织获取知识的方式，让组织能够更快、更准确地获取推动合规战略和运营决策的关键信息。
IDC 的《2024 年全球生成式人工智能预测》指出：”到 2025 年，三分之二的企业将利用生成式 AI 和检索增强生成 (RAG) 推动特定领域的自助服务知识探索，从而将决策效率提高 50%。“特别是通过其与文档直接交互的能力，以直观的对话式交互方式访问最新监管文本，生成式 AI 正在重塑合规工作。这些进步使合规团队能够在日益复杂的监管环境中更快做出更明智的决策。
要实现监管合规，最新且准确的信息至关重要。组织越来越依赖生成式 AI 能力（例如自然语言问答系统和企业搜索功能）来支持员工、合规官和审计员使用自助服务知识探索。文档是生成式 AI 用例中不可或缺的数据源，强调了合规场景中易于获取、考虑上下文的信息的重要性。
想象一下，一名合规官需要快速了解最新的反洗钱 (AML) 政策的监管变化。传统方法可能需要手动筛选密集的监管文本或查阅多个不同的资料来源。借助生成式 AI 系统，用户可以使用自然语言提出问题，并获得直接从相关文档中提取的针对特定上下文的准确答案，从而减少合规管理工作需要的时间和精力。
生成式 AI 通过高级提示技巧来提供更准确、更具体的回复。通过使用 RAG 框架增强基础模型，组织可以让用户访问明智的、数据驱动的决策和洞察分析所需的文档和数据。这种方法显著降低了与信息过时或不完整相关的风险。
例如，全球组织的合规团队可以使用生成式 AI 工具，将现行法规和内部合规文档作为其模型的基础。通过将这些文档输入系统中，AI 可为特定查询（例如遵守新版“了解您的客户 (KYC)”指南所需的步骤）提供量身定制的回复，并附上确切监管文本的出处。这提高了所提供信息的准确性，增强了对 AI 的信任，因为用户可以快速验证资料来源。
生成式 AI 最具影响力的创新之一是使大语言模型 (LLM) 能够与文档动态交互。这一功能解决了 AI 部署中的一个常见挑战：”幻觉“现象，即由于训练数据中的缺陷，模型会生成看似合理实则错误的答案。
通过允许用户直接将相关监管文件上传到 AI 界面，组织可以创建一个动态、具备情境感知能力的知识库。这确保了当合规专业人员询问具体的监管要求时，AI 的回复会以实际文件为依据，并附上引文，以便用户能够追溯信息来源。
基于文档的聊天系统的另一个强大功能是集成矢量存储，例如支持大规模索引和文档检索的矢量存储。此类数据库可以存储数千份文档，显著提高了锚定依据流程的保真度和能力。对于监管合规，这意味着各种监管文本、内部合规政策及相关文档的完整资料库都可以引用并即时访问。合规官可以像对话一样轻松查询这个庞大的知识库，并获得依据最新、最相关的信息实时提供的回复。
例如，如果合规团队有一项任务是要评估新法规对现有做法的影响，他们可以将法规上传到系统中，并提出关于其影响的具体问题。以上传的文档为依据，并通过在矢量索引中存储的相关资料增强能力后，AI 可以提供细致入微的洞察分析，帮助团队快速发现需要关注的领域并相应地调整合规战略。
这些进展的实际影响意义深远。通过将 AI 能力嵌入合规工作流，组织可以部署工具捕捉特定行为，例如提供准确的响应和引用。这些工具可以集成到 AI 助手或代理中，进一步测试和扩展应用程序。
假设一个跨国组织正在将新的反贿赂和反腐败法律纳入其合规框架。通过使用文档聊天 AI 系统，该组织可以将新的法律文本和相关内部政策作为其 AI 模型的基础。合规官随后可以通过对话界面与 AI 互动，以理解具体要求，生成合规清单，甚至发现潜在的不合规项。这不仅提高了合规运营的效率，还增强了组织主动适应监管变化的能力。
通过使用生成式 AI 能力与文档交互，合规团队有能力自助获取关键的监管信息，从而显著提高决策和运营效率。随着生成式 AI 的使用持续增长，监管合规的未来将由智能化、响应迅速、数据驱动、能够跟上不断变化的监管环境的解决方案来塑造。
与 IBM 携手参与网络研讨会，在此期间我们将展示如何通过智能体 AI 计划实现真正的投资回报率，并提供跨行业、用例的示例，甚至还有 IBM 自身的成功案例。
IBM® Granite® 是一系列开放、高性能且值得信赖的 AI 模型，专为企业量身定制，并经过优化以扩展您的 AI 应用程序。深入了解语言、代码、时间序列和防护措施选项。
使用面向 AI 构建器的新一代企业级开发平台 IBM watsonx.ai，可以训练、验证、调整和部署生成式 AI、基础模型和机器学习功能。使用一小部分数据，即可在很短的时间内构建 AI 应用程序。
借助 IBM 业界领先的 AI 专业知识和解决方案组合，让 AI 在您的业务中发挥作用。
IBM Consulting AI 服务有助于重塑企业利用 AI 实现转型的方式。