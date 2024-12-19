利用生成式 AI 以文档为依据，为 AI 时代的监管合规工作助力

生成式 AI 最具影响力的创新之一是使大语言模型 (LLM) 能够与文档动态交互。这一功能解决了 AI 部署中的一个常见挑战：”幻觉“现象，即由于训练数据中的缺陷，模型会生成看似合理实则错误的答案。

通过允许用户直接将相关监管文件上传到 AI 界面，组织可以创建一个动态、具备情境感知能力的知识库。这确保了当合规专业人员询问具体的监管要求时，AI 的回复会以实际文件为依据，并附上引文，以便用户能够追溯信息来源。