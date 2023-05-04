数字化转型已是各组织长达十年的追求，而疫情、数字原生消费者需求及最大化现有投资的需求加速了这一进程。我们看到，组织通过释放企业核心并实现切实收益，从而推动更强大的创新。
现代技术是数字化转型的关键，但截至 2022 年，全球仅有 7% 的核心银行工作量迁移至云端（链接位于 ibm.com 外部）。观察显示，迄今重点多集中于前台应用（或数字前端），但中后台系统同样亟需现代化。
我们认为，数字化转型的真正价值在于中后台系统的现代化。这些系统通常是金融机构运营的支柱，现代化可在不断变化的监管环境中提升长期竞争力、成本效率、韧性、安全性及合规能力。
例如，一家领先的金融交易机构将交易平台迁移至云端，性能提升高达三倍，同时帮助客户在安全云平台中抓住短暂盈利机会并保护其投资。
中后台工作量现代化可能非常复杂，尤其对于成熟机构及受监管行业而言。这要求深入了解现有运营及业务发展方向，同时考虑行业固有的监管和安全问题，以及迁移至云的复杂性。我们认为，中后台系统现代化的收益远大于风险。
企业通常在以下四个关键领域面临挑战：
那么，可以采取哪些方法来克服这些挑战，并充分释放数字化转型的价值？
涵盖最佳工作量分配、以业务流程为中心的现代化方法、安全与合规考量，以及 360 度全方位运营模式的战略与愿景，对于前台、中台和后台的数字化转型至关重要。
在当前经济环境下，应优先考虑基于业务价值和总拥有成本的数字化转型举措，因为预算、人才和时间可能有限。
推动独立项目，重点关注成本效益。组织可从前台或中台/后台现代化入手，然后分别向上下游逐步延伸互联。已有多家客户成功实践了这一战略：
对于受监管行业，选择能够提供安全、灵活且支持合规要求的云平台合作伙伴至关重要，无论云旅程从何处起步。
IBM 一直致力于通过 IBM Cloud 提供顶级性能参数——弹性、性能、安全、合规协议及总拥有成本管理，特别面向高度受监管行业客户，使其能够在中台和后台的关键工作量上自信决策。
IBM 在为受监管行业及企业客户设计关键任务且高韧性系统方面具备丰富专业经验。我们凭借深厚行业经验，提供量身定制的解决方案，满足客户多样化需求。我们提供 x86、Power 和 zSystems，支持在云端及本地部署高性能、关键任务工作量。我们的团队具备开发新方案或优化现有方案的专业能力。
