通过中后台工作量推动数字化变革

了解企业核心工作量现代化的四大挑战及四种立即启动的方法。

数字化转型已是各组织长达十年的追求，而疫情、数字原生消费者需求及最大化现有投资的需求加速了这一进程。我们看到，组织通过释放企业核心并实现切实收益，从而推动更强大的创新。

 

实现前台数字化以快速取得成效，同时对核心进行现代化以释放创新潜力

现代技术是数字化转型的关键，但截至 2022 年，全球仅有 7% 的核心银行工作量迁移至云端（链接位于 ibm.com 外部）。观察显示，迄今重点多集中于前台应用（或数字前端），但中后台系统同样亟需现代化。

我们认为，数字化转型的真正价值在于中后台系统的现代化。这些系统通常是金融机构运营的支柱，现代化可在不断变化的监管环境中提升长期竞争力、成本效率、韧性、安全性及合规能力。

例如，一家领先的金融交易机构将交易平台迁移至云端，性能提升高达三倍，同时帮助客户在安全云平台中抓住短暂盈利机会并保护其投资。

中后台工作量现代化可能非常复杂，尤其对于成熟机构及受监管行业而言。这要求深入了解现有运营及业务发展方向，同时考虑行业固有的监管和安全问题，以及迁移至云的复杂性。我们认为，中后台系统现代化的收益远大于风险。

四大关键挑战领域

企业通常在以下四个关键领域面临挑战：

  1. 平台：我们看到客户在构建安全、韧性及合规的多云平台时面临成本难题。一个安全且具韧性的平台应利用机密计算环境，涵盖计算容器、数据库、加密及密钥管理。同时，它还应采用行业特定的通用控制框架以支持企业合规要求，但维护这一框架的成本可能构成挑战。此外，我们认为依赖单一云供应商会增加云集中风险，影响应用性能与弹性。
  2. 应用程序：中后台应用程序的复杂性可能成为组织必须面对的重大挑战。高速大容量交易处理、数据一致性、批处理及复杂的业务规则都是造成这种复杂性的因素。这些应用程序已沿用多年，能够深入理解其业务规则及支撑技术的专业人才凤毛麟角。
  3. 数据：数据是另一个关键关注点。数据蔓延、一致性、延迟以及加密都是必须考虑的重要因素。云端前台与本地中后台应用程序之间的延迟可能影响用户体验。数据主权要求可能影响工作量的部署决策，并潜在地抑制创新。
  4. 运营模式：在组织调整流程、技术与文化以采纳新技术和工作方式的过程中，运营模式可能成为现代化之旅中的重大挑战。人员与技能是成功的关键，应用程序转型需要新兴岗位，如站点可靠性工程师（SRE）、全栈开发人员和云工程师等。为满足云原生开发需求，组织应考虑培训并提升员工技能，使其具备在快速变化的数字化环境中茁壮成长的人才储备。

那么，可以采取哪些方法来克服这些挑战，并充分释放数字化转型的价值？

覆盖前台、中台与后台的企业现代化战略四大支柱

涵盖最佳工作量分配、以业务流程为中心的现代化方法、安全与合规考量，以及 360 度全方位运营模式的战略与愿景，对于前台、中台和后台的数字化转型至关重要。

  1. 确定最佳工作量配置：结合混合多云策略，重新评估当前的应用和数据组合，以确定最佳现代化模式和“适用”落地区域，实现业务价值最大化。在确定最佳工作量配置时，应考虑弹性、性能、安全性、合规性及总拥有成本等因素。这一导向对于在现代化应用程序的同时推动业务优化并提升效率至关重要。事实上，不同工作量在高效运行时有各自不同的需求
  2. 采取以业务流程为中心的方法：评估关键的端到端业务流程，以确定如何以最佳方式实现前台、中台和后台应用程序及数据的现代化。为了营造高效且无缝的体验，公司还应评估其基础数字供应链，包括工作流、流程自动化及业务规则。中台和后台应用程序的战略应与前台现代化同步制定，并通过原型验证方法。组织需要定义新的工作流程，支持可配置的业务规则，并通过 API、消息传递、事件处理及其他技术实现整合层现代化，从而改造中台应用程序。对于后台应用程序，核心银行功能及高吞吐量交易处理通常可在大型机上运行，同时借助 Linux、Java 等现代技术实现就地现代化。
  3. 将安全与合规功能融入现代化设计：混合多云环境中的安全与合规挑战包括复杂性、端到端可观测性的缺失、API 漏洞以及不断变化的监管要求。我们发现，多年来“自行构建”的安全与合规框架维护成本一直很高。与行业框架对齐的合规能力能够简化运营并加快云部署。我们将在即将发布的博客中进一步探讨安全相关内容。
  4. 建立 360 度运营模式：构建涵盖平台治理、DevSecOpsFinOps 的运营模型，有助于提升敏捷性，建立统一的自动化交付管道并持续监控反馈，同时促进数据驱动投资的协作与优先排序。在 IT 转型中，重视企业文化和云原生开发技能，同时采纳鼓励信息与创意共享的架构与系统至关重要。

从小规模开始，逐步扩展互联的现代化工作

在当前经济环境下，应优先考虑基于业务价值和总拥有成本的数字化转型举措，因为预算、人才和时间可能有限。

推动独立项目，重点关注成本效益。组织可从前台或中台/后台现代化入手，然后分别向上下游逐步延伸互联。已有多家客户成功实践了这一战略：

  • 巴西一家大型银行正将前台应用程序现代化为私有/公有云的云原生架构，以改造其信用直销和信用卡流程，同时保留大型机上的核心记录系统。
  • 一家大型航空公司正借助混合云与 AI 能力实现 IT 应用环境现代化，打造精简数字平台，在采用新技术的同时充分利用现有 IT 投资，提高敏捷性、降低成本、强化网络安全并优化客户体验。
  • 一家大型金融抵押贷款公司最初将最关键的工作量迁移至混合基础设施，以提升客户体验并为未来构建可持续的技术平台。随后，他们逐步扩展现代化进程，实现全面升级。IBM 的解决方案提供了可扩展性，降低了总体拥有成本，缩短了产品上市周期。

对于受监管行业，选择能够提供安全、灵活且支持合规要求的云平台合作伙伴至关重要，无论云旅程从何处起步。

为何选择 IBM？

IBM 一直致力于通过 IBM Cloud 提供顶级性能参数——弹性、性能、安全、合规协议及总拥有成本管理，特别面向高度受监管行业客户，使其能够在中台和后台的关键工作量上自信决策。

IBM 在为受监管行业及企业客户设计关键任务且高韧性系统方面具备丰富专业经验。我们凭借深厚行业经验，提供量身定制的解决方案，满足客户多样化需求。我们提供 x86、Power 和 zSystems，支持在云端及本地部署高性能、关键任务工作量。我们的团队具备开发新方案或优化现有方案的专业能力。

准备好开启您的数字化转型之旅了吗？欢迎立即访问我们的网站，点击“与 IBM 专家聊天”，立即与技术专家交流。

在迁移工作量至云端前即可预估云费用，避免账单意外。立即开展免费云建模评估

查看我们博客，了解 IBM Cloud 如何以安全为先，推动受监管行业的创新

作者

Ravesh Lala

Head of Business Development

Hybrid Cloud Solutions

John De Marco

Distinguished Engineer

CTO