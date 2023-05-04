现代技术是数字化转型的关键，但截至 2022 年，全球仅有 7% 的核心银行工作量迁移至云端（链接位于 ibm.com 外部）。观察显示，迄今重点多集中于前台应用（或数字前端），但中后台系统同样亟需现代化。

我们认为，数字化转型的真正价值在于中后台系统的现代化。这些系统通常是金融机构运营的支柱，现代化可在不断变化的监管环境中提升长期竞争力、成本效率、韧性、安全性及合规能力。

例如，一家领先的金融交易机构将交易平台迁移至云端，性能提升高达三倍，同时帮助客户在安全云平台中抓住短暂盈利机会并保护其投资。

中后台工作量现代化可能非常复杂，尤其对于成熟机构及受监管行业而言。这要求深入了解现有运营及业务发展方向，同时考虑行业固有的监管和安全问题，以及迁移至云的复杂性。我们认为，中后台系统现代化的收益远大于风险。