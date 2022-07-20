技术如何推动业务转型？

在追求创新和可持续增长的不懈角逐中，众多组织一直将科技视为推动业务成果的催化剂。无论目标的侧重点是让数据作为单一可信信息源以奠定能够助力决策的分析能力，通过流程优化降低成本，还是在竞争激烈的环境中提升业务连续性以实现经济生存，科技都在通过业务转型推动价值创造。

让我们看一下业务转型更广泛的定义。业务转型就是对运营和模式进行根本性改变，创建数字化商业模式以实现显著的价值增长。它关乎将决策、运营和数据对齐，以预见并应对变革、客户需求变化和新市场机会。数字时代的业务转型工具包括明确的数字化转型战略、混合云架构、深度分析以及一系列先进科技：人工智能 (AI)、区块链、自动化、边缘计算和物联网 (IoT)。

过去两年，客户正在经历和执行的数字化转型变革速度加快。我们在三大核心领域观察到技术重构模式（即“数字化转型”）。数字化转型意味着打造数字优先的客户、业务合作伙伴和员工体验。换言之，这些体验模式已成为以技术为主导的业务转型的战略驱动要素，其布局基于：

行业需求

领域需求或职能需求

基于角色的需求

让我们深入解析每个驱动要素：