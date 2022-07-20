技术如何推动业务转型？

在追求创新和可持续增长的不懈角逐中，众多组织一直将科技视为推动业务成果的催化剂。无论目标的侧重点是让数据作为单一可信信息源以奠定能够助力决策的分析能力，通过流程优化降低成本，还是在竞争激烈的环境中提升业务连续性以实现经济生存，科技都在通过业务转型推动价值创造。
让我们看一下业务转型更广泛的定义。业务转型就是对运营和模式进行根本性改变，创建数字化商业模式以实现显著的价值增长。它关乎将决策、运营和数据对齐，以预见并应对变革、客户需求变化和新市场机会。数字时代的业务转型工具包括明确的数字化转型战略、混合云架构、深度分析以及一系列先进科技：人工智能 (AI)、区块链、自动化、边缘计算和物联网 (IoT)。
过去两年，客户正在经历和执行的数字化转型变革速度加快。我们在三大核心领域观察到技术重构模式（即“数字化转型”）。数字化转型意味着打造数字优先的客户、业务合作伙伴和员工体验。换言之，这些体验模式已成为以技术为主导的业务转型的战略驱动要素，其布局基于：
让我们深入解析每个驱动要素：
企业所在行业将定义推动价值创造所需的转型和科技的需求及类型。组织对其希望在 AI/分析模型类型中收集、整理、编排和指导的各类数据集的需求，在很大程度上取决于其所在的行业。
例如，疫情颠覆了制造业。供应链、员工队伍可用性和可持续发展目标发生了重大转变。企业纷纷重新思考其供应链和运营方式，希望加快数字化转型的步伐。
利洁时 (Reckitt) 就是这样一家企业，它是全球卫生、健康和营养领域值得信赖的知名消费品牌之一，旗下拥有 Lysol、Air Wick、Calgon 等品牌。利洁时与 IBM 合作，部署先进科技，实现工厂的联网和数字化，迈向工业 4.0。目标是为工人提供所需的信息，助力预测和优化整体设备效率 (OEE)、能源效率以及工厂维护。这些工作主要由行业趋势推动，正在帮助利洁时增强弹性和敏捷性，让其产品更好地满足不断变化的市场需求。
转型并非千篇一律由外部力量驱动。许多企业着眼于客户流程、人才或财务以及供应链运营等职能，对这些职能进行重新构想，旨在助力效率提升、流程优化和成本管理。Gartner 最近的一项研究（ibm.com 外部链接）报告称，82% 的 CFO 正在通过加速数字化转型来提升业务竞争力。
目前日益显著的趋势是部署智能工作流，其实现方式是在数据驱动下完成工作流的数字化和自动化。为了加快这些工作流及其成果的实现速度，企业需要将自动化、区块链、AI 和边缘技术贯穿其中，并以数据为骨干。启用智能工作流的优点非常显著。IBV 最近的一份报告以无边界企业为主题，报告中提到众多企业领导者表示，AI 驱动的工作流可以改善客户体验、效率和决策。
IBM 正在通过部署智能工作流来转变其自身的内部流程。通过将自动化和 AI 融入 65% 的工作流，IBM 成功节省了 400 万个工时，从而提高了财务、供应链和客户流程的效率和决策能力。
我们看到科技购买力发生了从 IT 向业务部门的重大转变。事实上，根据 IDC 的数据 （ibm.com 外部链接），到 2023 年，由业务部门出资的科技支出将超过由 IT 领导者出资的科技支出。随着业务部门领导者更多地参与决策、客户转型和运营转型，我们发现业务部门需要借助经过整理的数据来为其分析和洞察提供支持。由此一来，就更有必要将分析和 AI 等技术纳入以数据为基础的整体业务战略。设计增长战略时，通过从一开始就让 IT 和业务部门利益相关者都参与进来，企业可以节省时间和金钱。
CaixaBank 是在西班牙和葡萄牙开展业务的一家大型银行集团，其客户群中有 70.6% 使用数字化服务。该公司一直专注于数字化转型，旨在打造数字化银行。Caixa 与 IBM 合作部署 Salesforce 平台，帮助高效管理联络中心、统一客户服务渠道并统一科技平台，所有这些都致力于改善客户和客服人员的体验。随着世界变得日益超数字化，此类客户转型越来越多地由业务部门领导者负责。
快速演变的科技给企业带来了挑战，使其难以确定该从何处着手，以及科技应该在其增长战略中发挥什么作用。在创新和推动可持续增长的角逐中，组织必须重点关注如何结合行业、领域和角色的具体情况来运用科技。
企业必须摒弃为技术而技术的部署方式，转而将技术融入这三个语境下的整体业务战略。企业需要构建 IT 架构，从聚焦成本消减转向关注增长与价值创造的策略。在新常态下，企业不仅需要依赖 IT 部门，更需借助新型战略生态技术伙伴来应对新挑战。这些战略伙伴能通过分析技术、数据能力、复杂技术整合及业务转型能力的协同作用，推动行业变革性的人文体验。
将业务转型和技术转型融为一体，重塑工作方式，从而增强企业敏捷性。
以 AI 为核心，重塑人力资源并对其进行现代化改造，以实现更好的业务成果并释放员工的全部潜能。
通过端到端服务将数据分析、AI 和自动化技术融入核心流程，提升财务绩效并实现业务价值。