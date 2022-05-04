企业向可组合 IT 生态系统的领域驱动现代化：第 1 部分

最近，我们看到许多客户纷纷加入迁移至云的潮流。这主要是出于减少技术债和成本以及满足资本性支出到运营性支出目标的需要。迁移至云所涉及的工作范围包括从直接迁移到重新平台化/修复。
随着 DevSecOps、FinOps、云原生模型、SRE 实践等各类做法的成熟，重点在于利用它们提高 IT 领域的自动化程度、速度和敏捷性。这也有助于将 IT 组织转变为以工程为中心的组织。
CIO 和 CTO 正在认识到，所有这些举措的真正力量在于将 IT 组织转变为以产品为中心的组织，同时将应用程序组合现代化为基于产品和服务的模型。这推动了产品文化，其中存在高度的业务与 IT 对齐。基于产品的团队、全栈小组以及按照产品和服务路线现代化的应用程序在敏捷性、速度和上市时间方面带来显著效益，同时也提高了宏观生产力（减少整个 IT 范围内的冗余能力）。
一种经过验证的产品结构设计方法是围绕组织的领域进行，这催生了领域驱动设计 (DDD)。这种以领域对齐、以产品为中心的方式协调业务和 IT 能力的 DDD 模型，旨在建立一个可组合的 IT 生态系统，其中每个应用程序由一组由其各自产品团队或小组构建和管理的能力组成。因此，领域模型是将组织转变为采用可组合 IT 生态系统模型的核心。
在此过程中，许多客户低估或高估了实现这些目标所需的组织变革。此类举措往往因低估了在相关领域背景下，按照已识别的领域对齐产品和服务来分解和构建应用能力所涉及的复杂性而失败。
这个由三部分组成的博客系列阐述了一种系统化、规范化的方法，旨在整个企业范围内应用 DDD 原则，从而简化遗留应用程序的分解过程，轻松将其重写为符合领域/产品与服务要求的功能架构。但是，首先要认识到，您将在不同层面面临各种重大挑战。需要制定一个可执行的分步计划来应对这些挑战。其中，主要挑战包括运营模式转型、组织变革与调整、IT 组织各部门的角色、技能转型等。本系列的第一篇博客文章还强调需要一个清晰的路线图（采用渐进式方法）来说明企业如何迁移到可组合的 IT 生态系统模型。
该系列的第 2 部分详细介绍了如何分解应用程序并将其与（领域内的）相应产品进行对齐。第 3 部分将探讨如何应对挑战并让组织做好准备。
构建和建立可组合 IT 生态系统的端到端流程包含以下三个领域：
制定核心领域并设计领导团队，以进一步建立用于采用领域驱动设计 (DDD) 的领域模型和企业框架。该团队还将设计目标组织模型和初始业务流程集。
对于每个领域，团队将通过 DDD 会议来界定流程范围，并开展事件风暴会议以梳理高层级能力。团队将举办应用程序分解研讨会/设计会议，将现有 IT 应用程序解构为应提供这些功能的能力集和领域集。此外，这些能力将映射到服务，从而为服务赋予生命（例如，更具体的 API 合约需求等）。您将锁定各领域的能力负责人，并确保他们的工作计划与整体能力构建路线图保持一致。此外，您需要识别能力之间的依赖关系（包括它们的数据需求），这将进一步帮助建立迭代构建计划。
接下来是以迭代方式构建和部署能力。各领域团队通过协作，对需要集成以组合目标应用程序的能力构建进行协调，这意味着团队的迭代计划必须持续保持同步。可组合应用程序的运营阶段支持模型不同，因为相关能力由各自小队支持，您需要重组事件管理和 ITSM 流程以适应产品和服务小队模型。这是运营阶段支持模型的一个重大变化，需要完成大量的组织准备工作才能成功迁移到此模型。
在构建迭代增量路线图时，必须充分考虑共存性，这是成功的基本要素。即旧版功能和现代化功能能够共存，目标是在此期间逐步淘汰旧版功能，同时确保旧版功能的消费者生态系统不会立即受到干扰，并有足够时间转向现代化领域功能。精心设计的共存模型允许单向或双向数据同步以实现此目标，这需要在功能和非功能方面进行仔细的架构考量。
以下是将 IT 生态系统（基于单体架构）现代化改造为上述可组合模型的端到端流程：
基于上述流程，本博客系列分为三个部分：
这篇博客文章讨论了建立框架，该框架包括核心团队、领域模型、组织对齐、业务流程及与领域的对齐（流程范围界定）、建立产品和服务以及技能转型。
这需要汇集一些最聪明的业务（领域）架构师和云架构师，以制定一个设计中心，该中心建立领域模型并指导各个团队进行领域对齐、 流程映射、能力收获、参考架构等。此类团队的初始职责是建立领域模型战略，与团队合作记录各种业务流程，理解这些流程与各个领域区域的联系等。该团队随后作为领域能力中心（领域 COE）运作，以帮助推动领域范围界定讨论、领域驱动设计 (DDD) 会议、应用分解会议等。
企业 IT 组合已经发生了重大变化，演变成一个非常复杂的应用程序和数据网络。大多数成熟客户的数据都是结构化数据，这反过来又为其应用程序提供了一些规范。破解复杂性的关键是开始对 IT 生态系统进行抽象化处理，建立一个所有人都能理解的特定模型，为应用程序和数据的进一步演变或现代化提供指导。完成此项工作的最佳方法是利用行业标准领域模型并根据需要对其进行定制（例如，TMForum、BIAN、IATA 价值链等）。这些模型将有助于构建与业务自然契合的 IT 功能。
虽然领域模型有助于对各种 IT 功能进行抽象化处理，但建立一个分层架构模型也很重要，该模型详细说明了各个层如何交互以及如何实现领域模型。分层架构通常涉及用户体验层（通过 React、Angular 等现代 UI 框架实现）和位于参考系统之上的领域服务层。
最近，IT 组织普遍围绕技术、应用程序组或其他体现共性的类别（多以技术为中心）来构建，以此划分其负责的各类应用。虽然此模型在一定程度上有助于提高效率，但并不能反映企业的运营方式。团队的构建有的围绕消费渠道，有的围绕技术（例如共享服务），有的则围绕基于类别的某种逻辑分组。
这种组织结构可能造成 IT 能力在组织内多处重复建设，并且治理模型在确立 IT 能力、服务和数据的明确所有权方面并未取得太大成功。尽管您可以在云原生模型中构建各种 IT 能力（作为一组集成服务），但由于所涉及的 IT 层和团队以及相关的数据所有权挑战，这无助于实现可组合性的目标。因此，更多的组织正寻求按业务领域路线重组 IT 组织，这是一种对 IT 能力进行分组和建立数据所有权的逻辑方式。
构建可组合 IT 生态系统的一个重要步骤是确保 IT 组织与业务领域保持一致，并确保遵循系统化的领域驱动方法来识别所提供的产品并围绕产品构建团队/小队。这也有助于建立产品的端到端且清晰的所有权，包括构建和管理 IT 功能和服务（包括数据）的自由度。同时，这也有助于防止构建冗余功能，并促使整个企业更好地复用功能/组件。总体而言，这有助于提升敏捷性、加快速度并缩短上市时间，同时通过更好的复用并避免冗余功能，降低 IT 成本。
发现并建立一组业务流程是在开发可组合 IT 生态系统时要进行的首批活动之一。大多数企业对业务流程有不错的了解，但在其管理方式方面的深度可能有所不同。进行多次研讨会和讨论以确定每个领域的范围，这一点非常重要。这组业务流程构成了构建领域对齐和范围的基础。当一组流程与某个特定领域对齐时，它也有间接助于对齐该领域必须拥有和管理的数据（限界上下文）。
在根据各类工作会议和研讨会成果进一步完善业务流程的同时，还可以同步梳理不同层级的业务粒度。在大多数情况下，您至少可以梳理出三个级别的业务流程。如果您建立业务流程，则建立产品可能会容易得多，且根据复杂性和粒度，产品通常会与第 2 级或第 3 级业务流程保持一致。通常，领域能力中心或一些类似的组织负责制定领域战略、业务流程及领域范围界定等工作。领域 COE 为团队制定一系列指南，协助各团队精准识别产品并界定其业务边界。
以可扩展的方式构建可组合 IT 生态系统，就是要为各个 IT 团队/小队赋能，使其能够在以产品为中心的模式下工作。团队/小队需要学习一些基本技能，以获得专业知识。培养各 IT 团队的技能需要双管齐下的战略：
在大多数情况下，组织在开展如此复杂的现代化项目时会在这方面表现不佳。在大多数情况下，与经验丰富的 IT 服务提供商合作更为明智，他们能够带来多项能力，帮助实施包括技能转型在内的不同工作流。
云计算的演进让各类企业都有机会利用云计算功能，而这促进了可组合 IT 生态系统的落地实施。领域驱动的设计、DevOps 和站点可靠性工程等一系列成熟实践的出现，全栈小队的运作模式也得以成功落地。这使得独立的产品团队能够构建端到端的功能和服务，而无需像传统 IT 生态系统中那样经由多级 IT 部门审批。
企业若要启动现代化改造，将 IT 生态系统转变为可组合模型，需要确定整个企业的变革以及运营模式转型的深刻程度，并以更务实的方式全局谋划。他们还需要认识到，领域和流程的清晰度会随着时间的推移而变化，因此需要留有变化的余地。考虑到上述挑战，企业需要采用多步骤方法来建立模型。
初始步骤应侧重于识别较小的产品（或领域）子集进行试点并展示成功。从这些试点中获得的经验教训应反馈给组织，以完善路线图、计划和运营模式。转向可组合 IT 生态系统是一段漫长的旅程，在每个中间变革点衡量成功是关键。过多或过少的框架可能带来重大挑战，范围从分析瘫痪到混乱。因此，需要快速建立第一轮框架，同时应运行聚焦的试点/MVP 计划来测试和完善该框架。该该框架将且应随着时间演进，并且仅基于实际执行经验（例如，从分解应用程序中了解到的流程重叠、基于差距的领域模型改进等）。
请务必阅读本博客系列的第二部分：“实现企业的领域驱动现代化，构建可组合的 IT 生态系统：第二部分 – 实现应用程序和服务的现代化，构建可组合的 IT 生态系统。”
