企业向可组合 IT 生态系统的领域驱动现代化：第 1 部分

最近，我们看到许多客户纷纷加入迁移至云的潮流。这主要是出于减少技术债和成本以及满足资本性支出到运营性支出目标的需要。迁移至云所涉及的工作范围包括从直接迁移到重新平台化/修复。

随着 DevSecOps、FinOps、云原生模型、SRE 实践等各类做法的成熟，重点在于利用它们提高 IT 领域的自动化程度、速度和敏捷性。这也有助于将 IT 组织转变为以工程为中心的组织。

CIO 和 CTO 正在认识到，所有这些举措的真正力量在于将 IT 组织转变为以产品为中心的组织，同时将应用程序组合现代化为基于产品和服务的模型。这推动了产品文化，其中存在高度的业务与 IT 对齐。基于产品的团队、全栈小组以及按照产品和服务路线现代化的应用程序在敏捷性、速度和上市时间方面带来显著效益，同时也提高了宏观生产力（减少整个 IT 范围内的冗余能力）。

一种经过验证的产品结构设计方法是围绕组织的领域进行，这催生了领域驱动设计 (DDD)。这种以领域对齐、以产品为中心的方式协调业务和 IT 能力的 DDD 模型，旨在建立一个可组合的 IT 生态系统，其中每个应用程序由一组由其各自产品团队或小组构建和管理的能力组成。因此，领域模型是将组织转变为采用可组合 IT 生态系统模型的核心。

在此过程中，许多客户低估或高估了实现这些目标所需的组织变革。此类举措往往因低估了在相关领域背景下，按照已识别的领域对齐产品和服务来分解和构建应用能力所涉及的复杂性而失败。

这个由三部分组成的博客系列阐述了一种系统化、规范化的方法，旨在整个企业范围内应用 DDD 原则，从而简化遗留应用程序的分解过程，轻松将其重写为符合领域/产品与服务要求的功能架构。但是，首先要认识到，您将在不同层面面临各种重大挑战。需要制定一个可执行的分步计划来应对这些挑战。其中，主要挑战包括运营模式转型、组织变革与调整、IT 组织各部门的角色、技能转型等。本系列的第一篇博客文章还强调需要一个清晰的路线图（采用渐进式方法）来说明企业如何迁移到可组合的 IT 生态系统模型。

该系列的第 2 部分详细介绍了如何分解应用程序并将其与（领域内的）相应产品进行对齐。第 3 部分将探讨如何应对挑战并让组织做好准备。