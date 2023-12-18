大多数应用程序、服务及内容流已通过多云及混合云环境交付。这一结论基于 IBM® NS1 的业务实践：作为众多此类资产的权威 DNS 服务提供商。我们的内部数据显示，80% 的客户会将工作负载部署在不止一家云服务商的平台上。
然而，“拥有多个可用云平台”与“跨多个云平台分发应用程序、服务及内容流”并非同一概念。
通过 IBM NS1 Connect 基础设施的应用流量数据可见，云平台的使用方式几乎始终处于“孤岛状态”。多数情况下，多云仅用于并行交付单一用途的应用程序，而“从多个云平台同步交付同一应用”的使用场景则极为罕见。
例如，我们发现某大型企业客户使用了九家独立的公有云平台——既包括 AWS、Azure、GCP 这“三大云厂商”，也涵盖腾讯云、DigitalOcean 等中小型服务商。但我们发现，与这些云平台关联的 DNS 记录中，不同云供应商之间完全没有重叠。每条 DNS 记录均仅指向单一云平台。
应用工作负载已在充分利用单一云或混合云环境的优势，下一步将是同时借助多类环境（包括云、边缘及本地基础设施）的协同价值。理想情况下，这一目标可通过抽象管理层实现：该层基于策略驱动跨环境连接决策的落地。应用连接的分布式部署所带来的价值显而易见，具体包括：
特定于云平台的微服务所具备的独特价值，可精准应用于应用工作负载的特定模块，需将整个应用集中部署于单一环境。这种“优中选优”的架构思路，既能增强系统功能，又能避免供应商锁定风险。
云服务的延迟表现会随时间动态变化，且受地理位置、路由路径、服务可用性等多种因素影响。而多云方案可使企业在任意时刻为其应用选择性能最优的部署环境。
不同云供应商之间应用交付成本差异显著。尤其是基线使用承诺，对应用最终触达终端用户的总体支出起着关键影云供应商。而多云方案能够在任意时刻选择成本最优的交付路径，从而降低整体交付成本。
当故障停机或服务终止不可避免地发生时，网络管理员需要具备将应用流量调度备用工作负载的灵活调度能力。真正的多云交付架构可确保即便单个云平台不可用，应用程序仍能持续运行。
NS1 长期以来始终认可基于多后端基础设施供应商交付应用程序、服务及内容的价值。多年来，我们一直助力客户实现多基础设施层的高效管理。这些客户借助我们创新的流量调度能力，持续优化其核心业务指标。
借助高粒度的真实用户监控 (RUM) 数据，我们通过将流量导向延迟最低、成本最优的内容分发网络 (CDN) 及云平台，帮助客户提升应用性能。同时，利用 NS1 可用性监控工具采集的数据，我们可实现故障与服务终止场景下的流量绕行调度，确保应用程序持续运行（进而保障业务收入不受影响）。
如今 NS1 已正式并入 IBM，我们正着手将经实践验证的 DNS 流量调度价值，向网络栈更深层延伸。NS1 的流量调度技术可实现云平台与终端用户之间的最优连接匹配。IBM Hybrid Cloud Mesh 则专注于优化云原生应用工作负载之间的内部连接。这两款解决方案协同发力，能够在每个连接节点上实现应用性能、成本控制与可用性的全方位优化。
多云网络运营软件市场正快速演进。大批初创企业纷纷涌入这一领域，而该领域承载着一系列规模庞大、足以定义行业的客户核心挑战。然而，若审视这些初创企业选择切入的问题范畴，会发现其覆盖范围竟出人意料地狭窄。
几乎所有新兴的多云网络解决方案都聚焦于优化面向内部用例的云间连接。将这种优化连接延伸至终端用户，几乎是事后补充的考量，更不用说覆盖这些供应商生态系统之外的其他网络了。而 IBM 则采取了更全面的视角。通过将 NS1 的权威 DNS 网络与自身的混合云连接解决方案相结合，IBM 能够提供端到端优化的连接能力，且不受客户用例的限制。
更快的连接速度、更低的网络交付成本、更强的网络韧性及更高的可用性，这些价值并非仅局限于防火墙内部的私有网络环境，而是会通过性能更优、持续在线、交付成本更低的应用程序，延伸至终端用户体验层面。进而，这意味着应用程序能够实现更高的客户满意度、更好的客户留存率以及更高的单客户营收。
我们相信，通过优化混合云应用交付链中每个节点的连接能力，从内部网络延伸至终端用户的全链路优化，将释放巨大的客户价值。敬请关注我们将这一愿景落地实现的后续动态。
