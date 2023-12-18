在 Gartner 最新版《云计算技术成熟度曲线》中，多云网络运营被置于“期望膨胀顶峰”区间，且已濒临“失望之谷”。尽管这一评估在整体层面反映了混合云与多云网络的当前状态，但该判断背后仍潜藏着诸多未被充分揭示的细节。

核心挑战在于，混合云与多云已然成为网络领域的当下主流，更预示着未来发展方向。这一领域堪称“矛盾的集合体”：既催生了过高的市场期望与深切的实践失望，又孕育着深刻的认知突破与显著的效能提升。接下来，我们将深入剖析这一现状背后的深层含义。