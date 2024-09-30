灾难恢复计划首先对最关键的业务流程进行深入分析，即业务影响分析 (BIA) 和风险评估 (RA)。虽然每个企业都不同并且有独特的要求，但是，无论规模或行业如何，都可以按照一些步骤来帮助确保有效的灾难恢复计划。

第 1 步：进行业务影响分析

业务影响分析 (BIA) 是对公司面临的每项威胁及其可能结果的仔细评估。全面的 BIA 会审视这些威胁可能如何影响日常运营、沟通渠道、员工安全和企业的其他关键方面。进行 BIA 时需要考虑的几个因素示例包括收入损失、停机时间的时长和成本、声誉修复的成本（公共关系）、客户或投资者信心的丧失（短期和长期），以及可能因中断导致违规而面临的处罚。

第 2 步：进行风险分析

网络威胁因行业和企业类型的不同而大相径庭。进行合理的风险分析 (RA) 是制定策略的关键一步。可通过考虑两件事分别评估每种潜在威胁：威胁发生的可能性及其对业务运营的潜在影响。对此，有两种广泛使用的方法：定性和定量风险分析。定性风险分析以感知风险为基础，定量风险分析则使用可验证的数据。

第 3 步：创建资产清单

灾难恢复有赖于全面了解企业拥有的每项资产。这包括硬件、软件、IT 基础设施、数据以及对业务运营至关重要的任何其他内容。以下是用于对资产进行分类的三个广泛使用的标签：

关键： 仅当资产是正常业务运营所必需时，才能将其标记为关键 资产。

仅当资产是正常业务运营所必需时，才能将其标记为关键 资产。 重要： 对于每天至少使用一次且一旦中断就会影响业务运营（但不会使其完全停止）的任何资产，可分配此标签。

对于每天至少使用一次且一旦中断就会影响业务运营（但不会使其完全停止）的任何资产，可分配此标签。 不重要：此类资产在企业内使用频率不高，对正常业务运营并非不可或缺。

步骤 4：确立角色和职责

显然，分配角色和职责可以说是灾难恢复策略中最重要的部分。没有它，就没有人知道在发生灾难时该怎么办。虽然实际角色和职责因公司规模、行业和业务类型不同而差别很大，但每个恢复策略都应包含一些角色和职责：

事件报告人： 负责在发生破坏性事件时与利益相关者和有关当局沟通，并维护所有相关方的最新联系信息。

负责在发生破坏性事件时与利益相关者和有关当局沟通，并维护所有相关方的最新联系信息。 灾难恢复计划经理： 灾难恢复计划经理确保灾难恢复团队成员完成分配给他们的任务，并确保已制定的策略顺利推进。

灾难恢复计划经理确保灾难恢复团队成员完成分配给他们的任务，并确保已制定的策略顺利推进。 资产管理员：应指派专人负责在发生灾难时保护关键资产，并在整个事件过程中汇报其状态。

第 5 步：测试和优化

为了确保灾难恢复策略合理，需要不断实践并根据任何有意义的变化定期更新它。例如，如果公司在制定 DRP 策略后收购了新资产，则需要将它们纳入到计划中，确保它们在未来受到保护。灾难恢复策略的测试和优化可分为三个简单步骤：