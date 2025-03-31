项目增量 (PI) 规划是企业敏捷方法的关键要素。尽管 PI 规划最初由规模化敏捷框架 (SAFe) 推广（该框架用于持续优化此概念的相关最佳实践），但作为规划活动已获得普遍认可，甚至被未完全采用 SAFe 框架的组织所采纳。
与团队级敏捷活动的原则相呼应，PI 规划最初强调面对面协作以及使用白板和便签等物理设备。新冠疫情加速了组织向远程 PI 规划过渡的步伐，以确保完全远程化的员工队伍能够继续开发和交付数字产品。此类规划活动的成效往往大打折扣，协作环节更是成为“重灾区”。
大多数组织将继续配置远程、混合和现场办公相结合的员工队伍。虽然投资组合经理和产品团队可借助一些草率获批的工具来推动 PI 规划的基本活动，但永久回归面对面办公仍存在不确定性。
因此，协调努力、审查和选择理想的平台以实现 PI 规划数字化，成为了组织领导者肩头的一副重担。即使在产品团队可以选择亲自执行 PI 规划的情况下，合适的平台也能增强活动成效。它可以帮助各个团队更敏捷地执行计划，并将项目计划整合到更广泛的企业战略中。
敏捷项目必须在多个团队之间共享大量信息。它意味着有效的 PI 规划需要可共享且可访问的数据：当人员依靠不同工具访问各类数据存储时，这并非易事。信息通常被锁定在部门孤岛或工具中，因此很难向敏捷项目团队展示跨职能信息。
远程 PI 规划的理想平台可充当所有团队的单一可信信息源。它必须捕获和显示特定团队的信息，并将这些信息纳入该项目对应的视图中。借此，无论是远程还是现场办公，各个团队都能在规划活动中开展工作并分享信息，同时还能见证项目成型的过程。
项目看板（PI 规划活动的主要产出之一）的开发过程就是典型例证。这些看板依靠来自团队产能和可用性、功能列表、创意看板、战略优先事项和路线图的信息，将其转化为输入来直观地规划项目。它们可显示对功能交付、依赖关系和里程碑的承诺。
在此基础上，分组会议可利用针对特定团队的同一信息视图来规划和管理各种看板和列表的用户案例、功能和依赖关系。这也使团队能够快速高效地移动、分类和编辑项目。
其中一个示例是数字平台所具备的信息可视化能力。数字 PI 规划平台能加速项目规划筹备工作，支持团队主动输入未来增量的产能、调整增量时间盒等操作。
PI 规划是一项协作活动；过去如此，将来亦然。但是，由于信息孤岛的存在，面对面规划活动的协作性并不尽如人意。虽然单一可信信息源为协作奠定了基础，但仍有机会通过数字体验来改善协作。
例如，远程 PI 规划平台应通过针对用户案例、任务和待办事项等信息元素进行评论，促进团队沟通。支持“@提及”评论的功能可利用常见的即时通讯工具、电子邮件和其他协作工具，向团队发送即时提醒。信任投票、调研和追溯也是 PI 规划和执行的核心要素，三者均可通过合适的数字体验加以强化。
利用数字平台进行远程 PI 规划，即可将规划活动中的所有信息存储在系统中，以便团队在规划活动后立即着手执行。单一信息源的团队相关视图可创建团队仪表板、计算流量指标并为团队确立更好的 DevOps 实践来管理项目执行进度。单一可信信息源还使团队能够快速适应变化，从而确保项目执行的敏捷性。
这与捕捉有关实物资产的规划决策以及在规划活动后将数据手动输入孤立的工具集形成了鲜明对比。这些孤立的工具也限制了团队在执行项目活动时的灵活性和应变能力。这些挑战可以通过采用合适的 PI 规划平台来应对。
从历史上看，敏捷项目规划重点关注团队的可用产能以及即将到来的项目增量中包含的功能和用户案例。财务方面的考量因素仅限于劳动力成本。
随着当今企业持续扩展敏捷实践，他们逐渐意识到敏捷交付会对产品的 TCO、总体业务支出和收入产生影响。新功能可能会影响收入和订阅、云服务消耗、支持和合同费用、单位成本、所需的资本资产支出和长期运营成本等方方面面。
在 PI 规划期间，产品团队通常不会优先考虑为远程 PI 规划活动增加整体财务的可见性。因此，大多数供应商平台都不支持该功能，但实现这一功能会对所执行的计划和交付的价值产生重大影响。展望未来，任何能够将财务数据纳入敏捷规划的机遇，都应成为组织的首要关注项。
对于当今的大多数组织，尤其是拥有分布式员工队伍的组织来说，实现 PI 规划活动的数字化至关重要。合适的平台有助于推进和改善本地与远程 PI 规划，并加强规划活动的协作要素。PI 规划数字平台可以打破信息孤岛，弥合知识差距，确保所有团队在执行复杂项目时步调一致。