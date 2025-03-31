项目增量 (PI) 规划是企业敏捷方法的关键要素。尽管 PI 规划最初由规模化敏捷框架 (SAFe) 推广（该框架用于持续优化此概念的相关最佳实践），但作为规划活动已获得普遍认可，甚至被未完全采用 SAFe 框架的组织所采纳。

与团队级敏捷活动的原则相呼应，PI 规划最初强调面对面协作以及使用白板和便签等物理设备。新冠疫情加速了组织向远程 PI 规划过渡的步伐，以确保完全远程化的员工队伍能够继续开发和交付数字产品。此类规划活动的成效往往大打折扣，协作环节更是成为“重灾区”。

大多数组织将继续配置远程、混合和现场办公相结合的员工队伍。虽然投资组合经理和产品团队可借助一些草率获批的工具来推动 PI 规划的基本活动，但永久回归面对面办公仍存在不确定性。



因此，协调努力、审查和选择理想的平台以实现 PI 规划数字化，成为了组织领导者肩头的一副重担。即使在产品团队可以选择亲自执行 PI 规划的情况下，合适的平台也能增强活动成效。它可以帮助各个团队更敏捷地执行计划，并将项目计划整合到更广泛的企业战略中。