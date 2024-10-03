趋势：人工智能和机器学习

广泛采用生成式 AI 工具的时代即将走入第二个年头。越来越多的企业想要了解如何应用整套人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 技术来改进其业务流程。在 IBM 商业价值研究院最近开展的一项调查中，有四分之三的 CEO 表示，拥有最先进生成式 AI 技术的企业将拥有竞争优势。

越来越明显的是，在未来几年，AI 将展示许多用例，在这些用例中，AI 可以增强人类活动并简化任务，而不是消除大量劳动力。例如，生成式 AI 作为一种快速引擎，将大大减少人类创建纲要、提出构思和学习重要信息所需的时间，从而提高效率。它还将打造智能化程度更高的聊天机器人来解决简单的问题，这将改善客户体验，同时让客户服务代表腾出时间来处理更大订单的问题。

此外，对于数据驱动型企业而言，机器学习工具将是非常强大的助力，能够帮助他们更好地将数据分析付诸实践。例如，通过利用 ML 来分析企业所依赖的供应链，企业能够实时做出更明智的决策。这样一来，企业便能够有效应对原材料和/或成品因环境和市场因素而延迟交付的情况。但是，企业仍然需要人类根据 ML 产生的数据分析结果来决定具体采取哪些行动。

趋势：自动化

与 AI 和 ML 一样，自动化也将对生产力提升产生巨大的推动作用。在进行数字化转型的过程中，组织可能会发现有大量人工操作可以而且应该实现自动化。例如，通过机器人流程自动化 (RPA)，可以自动完成订单处理、库存管理和客户问题解决等一系列电子商务活动。

趋势：云计算

在过去的几年中，各组织一直在迁移到云端。无论他们使用的是公有云、私有云还是多云环境，他们都消除了维护自己的数据中心的繁重步骤。云服务提供商利用云技术来保持正常运行时间和安全性，从而使组织能够专注于核心业务。

趋势：网络安全

由于许多服务走到线上，组织面临更大的数字攻击风险。组织之前使用的系统适用于分散程度较低的员工队伍，而基于这类旧版系统所实现的安全状况在现代环境下恐怕难以为继。为正面应对网络安全挑战，组织可采取的一种方式便是进行“安全左移”。这种方式要求在开发周期初期就考虑网络安全问题，并将安全措施更直接地嵌入到代码中。

组织尝试先进安全措施的另一种方式是通过区块链，它可以提高数据完整性和交易安全性。

趋势：边缘计算和物联网

更多的分布式设备将需要更高的互联性来驱动价值。物联网 (IoT) 使技术能够相互连接和通信。例如，制造商可以在工厂中使用 IoT 来了解他们的机器何时需要维修，称为预防性维护。边缘计算使企业应用程序更接近数据源（如 IoT 设备或本地边缘服务器），从而使 IoT 更加高效和强大。

趋势：整个企业的转型

数字化转型以独特的方式影响着不同的行业。 例如，医院和医疗保健提供方利用这场疫情来重新思考他们的整体做法。他们将资金和资源转用于建立强大的远程医疗服务，如视频会议，并加强患者获取健康记录的渠道。但这样做需要在数据保护和网络安全增强方面进行大量投资，因为包含敏感医疗信息的数据泄露可能会造成灾难性的后果。

金融服务提供商增加了对 API 的使用，以便能够利用更大的生态系统并与更多合作伙伴建立联系。消费者组织已经找到了以数字方式扩展客户体验的方法，例如温布尔登网球公开赛在温布尔登网球公开赛应用程序和网站上的视频剪辑中创建了 AI 生成的语音评论。

趋势：低代码或无代码

通过引入更多的视觉编码方法，数字化转型彻底改变了技术开发模式。低代码方法可帮助 DevOps 团队简化部分编码工作，而无代码方法可将非开发人员引入开发过程。这种新模式表明，数字化转型不仅涉及技术进步，如创建面向视觉的编码模型，还涉及企业文化变革。随着开发模式发生转变，非技术人员更容易参与开发过程，由此消除了孤岛，推动更多人参与产品和解决方案构建。

趋势：远程办公

在疫情发生之前，就已经开始向分布式员工队伍转变了。虽然一些公司要求员工全职返回办公室，但也有很多公司选择混合办公或完全远程办公。因此，他们需要重新思考工作流程、如何跟踪生产率和出勤率等要素，以及如何实施完成工作所需的数字技术。例如，组织可能需要建立一个更强大、功能更强大的虚拟专用网络 (VPN)，以使员工能够登录并访问敏感文件。