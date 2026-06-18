正是在此处，电信领导者正承担起更为决定性的角色，这也是数字主权成为头等要务的原因。电信网络正日益被归类为关键国家基础设施，这意味着弹性和安全不再是运营问题，而是国家问题。

然而，一个共同的挑战是对主权持有过于狭隘的看法。一些政府推动完全在境内的基础设施、严格的数据本地化和仅限国内的生态系统。虽然这种策略看似审慎，但可能带来取舍。实际上，这会减缓创新，削弱服务质量，并可能加剧集中风险，从而制造而非消除脆弱性。

领先的电信公司正在开辟一条不同的道路。他们与政府密切合作，在最重要的领域实现基础设施的现代化并确保其安全。这种方法包括使用混合云将敏感数据留在国内，同时保持运营灵活性。这也意味着无论供应商国籍为何，都以强调控制和问责的方式使用 AI。

他们还在探索如何利用量子计算服务于国防、网络安全、基础设施优化和长期国家竞争力。有一点是明确的：现在就开始准备的电信公司将拥有显著优势。