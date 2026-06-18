数字主权，即对关键数据、基础设施和 AI 系统保持控制、可见性和治理的能力，已迅速从政策辩论转变为战略要务。随着地缘政治紧张局势加剧和数字依赖加深，各国政府正在重新思考关键技术的构建、运营和保障方式。
处于这一转变中心的是电信提供商。电信公司长期被视为连接的运营者，如今正逐渐成为国家数字弹性的架构师。他们的责任日益重大，不仅要保持网络运行，还要确保经济体对其赖以生存的系统保有控制权。
许多国家已正式制定主权战略并发表正式声明（包括欧盟 27 国），以减少对外部提供商的依赖并加强对关键基础设施的控制。但主权并不仅仅是把所有东西都留在本地。实际上，这需要在控制与创新之间取得平衡，确保敏感工作负载得到保护，同时仍能接入推动技术进步的全球生态系统。
正是在此处，电信领导者正承担起更为决定性的角色，这也是数字主权成为头等要务的原因。电信网络正日益被归类为关键国家基础设施，这意味着弹性和安全不再是运营问题，而是国家问题。
然而，一个共同的挑战是对主权持有过于狭隘的看法。一些政府推动完全在境内的基础设施、严格的数据本地化和仅限国内的生态系统。虽然这种策略看似审慎，但可能带来取舍。实际上，这会减缓创新，削弱服务质量，并可能加剧集中风险，从而制造而非消除脆弱性。
领先的电信公司正在开辟一条不同的道路。他们与政府密切合作，在最重要的领域实现基础设施的现代化并确保其安全。这种方法包括使用混合云将敏感数据留在国内，同时保持运营灵活性。这也意味着无论供应商国籍为何，都以强调控制和问责的方式使用 AI。
他们还在探索如何利用量子计算服务于国防、网络安全、基础设施优化和长期国家竞争力。有一点是明确的：现在就开始准备的电信公司将拥有显著优势。
随着政府加强对数字主权的关注，电信领导者处于独特地位，能够为国家数字基础设施和服务建立具有弹性的基础。
电信公司已经在各个经济和社会领域运营着可信赖的网络，并可利用这些网络加速在基础设施、数据安全和 AI 领域采用先进的数字能力。
但这种合作需要一种不同的模式。电信领导者现在必须与政府和企业紧密合作，确定优先事项，例如由谁资助和运营关键能力，以及何处需要公共投资。此外，他们还必须确定哪些服务能够获得客户和企业在商业上的支持。
诚然，成功并不要求国家拥有技术栈的每一层。相反，它依赖于构建坚实的基础，并保持对关键系统的控制和可见性。在适当情况下，这种方法会延伸到支持公民的应用程序和服务，以及各经济体日益依赖的技术。
对于电信公司而言，AI 为业务增长带来了重大机遇。根据 IBM 商业价值研究院 (IBV) 的报告 《AI 时代的电信业》，75% 的电信高管认为 AI 将在三年内带来明显的竞争优势。这些益处涵盖成本优化和收入增长。示例如下：
对于大多数电信公司而言，抓住这些机遇与其说关乎技术采用，不如说关乎组织就绪度。这意味着要建立正确的运营模式，培养高效的领导力，让员工队伍具备合适的技能，并释放企业数据的全部价值。
根据我们的经验，已实现 AI 规模化的电信公司会优先考虑以下实践：
让领导层围绕大胆且可衡量的业务成果及共同优先事项保持一致。根据 IBM《2026 年 CEO 调研》，采用 AI 优先方法重新设计高级管理层的组织，在全企业范围内扩展的 AI 计划比同行多 10%。
建立专门的职能部门，协调各团队开发和部署 AI。制定标准以加速创新并管理整个企业的风险。先通过 CoE 集中管理，然后分散以规模化创新。
创建一个公司内所有人都可使用的共享 AI 平台，这样团队无需每次都从零开始构建一切。提供多模型和多模态支持，同时进行集中治理和安全保障。
利用混合云架构提升敏捷性、安全性和成本效益，并利用它们释放企业数据的价值。这种方法让团队能够访问安全可信的数据，从而更有效地构建和扩展 AI，并利用数据洞察推动差异化竞争。
建立强有力的治理和监控机制，使团队能够负责任地管理 AI。这能建立信任，并使安全扩展 AI 变得更加容易，尤其是在受监管的环境中。
投资于员工队伍，在内部培养 AI 技能，同时与生态系统伙伴合作，借助他们的专长，加快实现价值的速度并最大化投资回报。
数字主权和 AI 正迅速改写电信领导者的运营规则。曾经仅是网络管理的问题，如今已近乎驾驭地缘政治，因为政府重新站到了数字经济的中心。要向前迈进，电信公司需要与政府合作，塑造将支撑各经济体迈向下一个十年的基础设施。
但这样的时刻很少仅凭速度就能取胜。优势将属于那些能够集安全基础设施、智能运营，以及让组织能够适应并蓬勃发展的领导力纪律于一身的企业。
当利润微薄时，任何低效环节都会造成影响。尽管旧版系统持续制约 AI 在航空领域的潜力，但利雅得航空选择了一条不同的发展路径。利雅得航空与 IBM 合作，打造了全球首家 AI 原生航空公司，重新定义了更智能、更快捷、更直观的旅行方式。
通过模型监控、风险管理以及贯穿整个 AI 生命周期的治理，将可信 AI 真正落地到实际运营中。
借助提升数据质量、确保合规并支持可信分析与 AI 的治理工具，实现对数据的有效掌控。
在专家指导下建立负责任的 AI 实践，管理风险、满足监管要求，并在规模化环境中落实可信 AI。