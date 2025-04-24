Matthew Finio：开发人员和基础架构专业人员之间的关系发生了哪些变化？

Miha Kralj：随着“软件定义一切”（软件定义网络、软件定义存储、软件定义计算）的出现，整个开发行业都迎来了变革。

过去，基础架构人员和软件开发人员各自为政，几乎互不沟通。一个负责服务所有底层管道和资产，另一个则负责所有编码工作并让企业梦想成真。

如今，这一现状正在逐步瓦解。双方都还没有做好应对这个时代的准备。他们都不了解安全的定义，因此我们可以将这一概念引入企业。他们需要开始互相学习，但这对双方来说都是一道难题。

这就像《谁动了我的奶酪》这本书所描绘的：如果双方都来自老派传统的世界，他们在相处时就会感到很不舒服。年轻一代伴着 Gmail 和 YouTube 长大，他们生活在一个多元融合的新世界中。但是，来自传统基础架构层面或开发领域的人仍在苦苦挣扎，因为他们在职业生涯早期并未学习另一方所掌握的知识。

MF：那么开发人员和基础架构人员都应该重新思考他们的职责描述吗？

MK：没错。开发人员不应再自视为单纯的应用程序开发者，基础架构人员也不应再自视为运营人员。产品工程环境的现代团队架构同样适用于这一场景，每个人都能在必要时完成他人的工作。专业分工依然存在，但开发人员需在必要时能够快速介入，编写传统上高度偏向基础架构的 Terraform 脚本。

因此，当您询问某人的职业时，他们不应该说“我是软件开发人员”或“我是基础架构/运营人员”。他们都负责构建某个产品或帮助开发某项服务，如果不将这些琐碎环节整合为一体，它就永远无法启用。每个人都需要了解整个产品/服务链、整个生命周期，乃至从底层到顶层的各项事务。