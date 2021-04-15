将定义业务成果作为应用程序现代化改造的第一步

对客户需求的清晰了解与分布式云服务的结合，对于减少与 IT 复杂性相关的困惑大有裨益。



IBM 委托 Forrester 进行的一项研究结果显示，公有云和私有云容器平台以及虚拟机 (VM) 的使用量都在持续增长 [1]。企业旨在通过数字体验获得竞争优势，并与客户建立持久的关系。这些公司成功的关键在于如何应对复杂的数字化转型和云平台的挑战。

随着他们的团队实施云原生战略来实现组织的业务目标，这三个挑战给开发运维和 IT 领导者带来了持续的压力：

维护现有的旧版系统，根据需要进行现代化改造。 在不同系统和平台上实现应用程序的现代化、构建和部署，并确保一致安全性。 培养技术娴熟的开发与运营团队，使其能够快速灵活地实现具备弹性的客户体验。

考虑到这种压力，对任何应用程序进行现代化改造的关键在于先定义一个清晰、可实现的业务成果。这意味着整个企业的所有利益相关者都要对客户现在的实际需求达成共识。有了这样的明确性，就更容易定义团队至少需要打造什么样的应用程序体验。在为客户提供初始价值的基础上不断改进体现了持续的承诺。