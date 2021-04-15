将定义业务成果作为应用程序现代化改造的第一步

IBM 委托 Forrester 进行的一项研究结果显示，公有云和私有云容器平台以及虚拟机 (VM) 的使用量都在持续增长 [1]。企业旨在通过数字体验获得竞争优势，并与客户建立持久的关系。这些公司成功的关键在于如何应对复杂的数字化转型和云平台的挑战。
随着他们的团队实施云原生战略来实现组织的业务目标，这三个挑战给开发运维和 IT 领导者带来了持续的压力：
考虑到这种压力，对任何应用程序进行现代化改造的关键在于先定义一个清晰、可实现的业务成果。这意味着整个企业的所有利益相关者都要对客户现在的实际需求达成共识。有了这样的明确性，就更容易定义团队至少需要打造什么样的应用程序体验。在为客户提供初始价值的基础上不断改进体现了持续的承诺。
有效的应用程序现代化改造需要采用和学习如何使用新技术。但这同时也要求采用基于敏捷原则的新工作方式，以及不同的应用程序架构方法。
调查受访者表示，他们需要服务合作伙伴来填补关键技能缺口。借助 IBM Garage™，云工具、服务和开发实践方面的专家融入客户团队，以便协作构建新的云原生应用程序或对现有应用程序进行现代化改造。团队学习实现客户最想要的特定改进，或最简化可实施产品 (MVP) 所需的技能。
在开始与客户合作时，IBM Garage 会将所有与客户成功息息相关的人员聚集在一起，首要目标是确定公司需要实现的具体业务成果——例如，具体的应用程序改进、功能更完善的中间件或面向客户的控制措施。团队选择进行现代化改造的任何内容都必须源于最终用户的实际需求。
在确定成果之后，团队会审查目标，思考如何更快地完成目标、花费更少的钱、实现更高的性能并保持持续的安全性。尽管人们普遍认为速度永远是制胜法宝，但太多企业却将速度等同于草率拼凑。测试或试行不成熟的想法可能会让团队疑惑，为什么现代化改造收效甚微。
通过提供可移植性，基于容器的平台支持混合云和多云应用程序的部署。然而，具体环境的差异往往阻碍了可移植性承诺的充分实现。借助分布式云解决方案，IBM 等服务合作伙伴可通过 IBM Cloud Satellite 在任何环境中提供始终可部署的服务。开发运维团队在任何地方都能获得相同的体验，使其能够通过熟悉感来提升工作速度；而这种一致性为自动化创造了很多机会。
许多组织需要在数据源附近运行应用程序，以满足低延迟需求和区域驻留要求。借助 IBM Cloud Satellite，团队可以在不同环境中使用单一身份和访问体验，而无需通过互联网连接；本地运行的应用程序可将数据保存在本地。
通过 IBM 的混合云和 AI 解决方案对现有应用进行现代化改造，加速您的云之旅。通过专家咨询和共同创造服务，满足您独特的业务需求，从而获得灵活性、提高可扩展性并推动创新。
了解 CEO 如何引领利用生成式 AI 实现应用现代化。了解推动转型的三大优先事项以及每位 CEO 需要采取的后续步骤，以在不断发展的数字环境中保持领先地位。
Instana 通过提供全面的监控和切实可行的洞察分析，简化企业的云迁移之旅。
利用生成式 AI 加速和简化大型机应用程序的现代化。
利用混合云和人工智能驱动的现代化服务和策略优化旧版应用程序。