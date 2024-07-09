全球网络攻击的十年以及我们深陷何种境地

网络安全态势已受到全球重大事件的显著影响，尤其是近年来的一系列事件。包括新冠疫情，以及近期俄罗斯与乌克兰、以色列与哈马斯之间的军事冲突。

Alvarez 表示，这些事件既激活了以经济利益为驱动的威胁参与者，他们企图从危机中牟利，也催生了更多由国家支持的网络活动。旨在传播恶意软件的电子邮件活动等社会工程攻击利用了公众对全球地缘政治事件的焦虑。在疫情期间，供应链变得更加脆弱。

虽然最大攻击的主要国家目标仍然是北美、欧洲和亚洲，但 Alvarez 还表示，十年来拉丁美洲也出现了大幅攻击增长。