澄清可观测性误区第五部分：无需可观测性驱动的自动化即可构建可观测系统

在我们的博客系列中，截至目前已澄清以下可观测性误区：
在本文中，我们将破除另一个限制可观测性潜力的谬误，即认为无需自动化驱动就能构建可观测系统。
“无需可观测性驱动的自动化即可构建可观测系统”的观点实属谬误，因为它低估了可观测性驱动自动化在现代 IT 运维中的关键作用。
在当今复杂动态的环境中，传统手动方法难以满足站点可靠性工程 (SRE) 与 DevOps 实践对敏捷性、精确性和可扩展性的要求。
可观测性驱动的自动化利用监控与遥测数据的实时洞察，为智能自动化流程提供决策依据。这种协同效应使团队能够检测异常、预测问题并主动响应，确保持续的服务可用性与可靠性。通过自动化事件响应、资源扩缩容及配置调整，企业可简化运维流程、减少人为错误，实现 SRE 与 DevOps 理念中至关重要的快速迭代与部署。
高性能 IT 部门往往能更频繁地发布软件，而试图手动维持这种节奏既不可持续也难以扩展。所使用技术的多样性也意味着您不会总是有主题专家 (SME) 在场协助设置和配置新应用程序。事实是，自动化设置和安装可消除人为错误、缩短部署时间并提高不同环境之间的一致性。
自动化通过机器学习算法、异常检测技术和预测分析简化根因分析流程，并能识别人工操作员可能忽略的模式与异常。自动化分析可缩短查明根本原因所需的时间，并提高检测的准确性，从而加快解决问题的时间。以下是自动化提供的一些优点：
IBM 的可观测性解决方案 (IBM Instana)，专为云原生构建，能自动持续提供高保真数据（包括秒级粒度与端到端追踪），并呈现移动端、Web、应用程序及基础设施间逻辑与物理依赖关系的全景上下文。
我们的客户已经能够使用实时可观测性实现切实的结果。
“我们的团队能够腾出更多的时间开发新功能和规划路线图，而不是整天修复错误。”– ExaVault Inc. 营销主管 Eddie Castillo
该团队特别指出，自 ExaVault 开始使用 Instana 以来，影响客户体验的缺陷平均解决时间 (MTTR) 下降了 56.6%。此外，平台的降速和停机时间也大幅减少。以往的运行时间为 99.51%，如今已达到 99.99%。Fite 表示：“我们正在实现我们设定的目标。我们之所以能够做到这一点，是因为我们对自己的问题有了进一步的可见性。”
“我们很喜欢这款代理软件部署和维护起来非常容易。没有运营开销”——Altissia首席技术官 Grégory Schiano
若想通过全栈可视化与实时云依赖监控能力提升可观测性实践，我们诚邀您预约演示。
敬请关注我们即将发布的博客文章，我们将澄清另一个常见误区：“可观测性仅关乎技术堆栈的某个局部。”
快速识别并修复问题根源。 实时、高保真的数据提供了动态应用程序和基础设施环境的完整可见性。
使用生成式 AI 增强 IT 自动化和运营，将 IT 基础设施的每个方面与业务优先事项保持一致。
IBM SevOne Network Performance Management 是一款监视和分析软件，可提供对复杂网络的实时可见性和洞察。