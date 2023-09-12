澄清可观测性误区第五部分：无需可观测性驱动的自动化即可构建可观测系统

在我们的博客系列中，截至目前已澄清以下可观测性误区：

在本文中，我们将破除另一个限制可观测性潜力的谬误，即认为无需自动化驱动就能构建可观测系统。

为什么说这是一种理解误区？

“无需可观测性驱动的自动化即可构建可观测系统”的观点实属谬误，因为它低估了可观测性驱动自动化在现代 IT 运维中的关键作用。

在当今复杂动态的环境中，传统手动方法难以满足站点可靠性工程 (SRE) DevOps 实践对敏捷性、精确性和可扩展性的要求。

可观测性驱动的自动化利用监控与遥测数据的实时洞察，为智能自动化流程提供决策依据。这种协同效应使团队能够检测异常、预测问题并主动响应，确保持续的服务可用性与可靠性。通过自动化事件响应、资源扩缩容及配置调整，企业可简化运维流程、减少人为错误，实现 SRE 与 DevOps 理念中至关重要的快速迭代与部署。

事实：自动化在可观测性（以及在任何现代 IT 组织中）发挥着至关重要的作用

高性能 IT 部门往往能更频繁地发布软件，而试图手动维持这种节奏既不可持续也难以扩展。所使用技术的多样性也意味着您不会总是有主题专家 (SME) 在场协助设置和配置新应用程序。事实是，自动化设置和安装可消除人为错误、缩短部署时间并提高不同环境之间的一致性。

自动化通过机器学习算法、异常检测技术和预测分析简化根因分析流程，并能识别人工操作员可能忽略的模式与异常。自动化分析可缩短查明根本原因所需的时间，并提高检测的准确性，从而加快解决问题的时间。以下是自动化提供的一些优点：

  • 实时洞察：许多观测和监控任务需要实时分析，以发现问题并及时做出响应。在实时识别异常和性能下降方面，手动观测无法与自动化系统的速度和准确性相媲美。
  • 减少人为错误：人工观测会增加出现人为错误的风险。手动观测与解读数据可能导致不一致性和疏漏，致使关键问题被忽视。
  • 成本效益：人工观测可能需要专用人员，导致人工成本增加。自动化一旦建立，就可以持续高效地运行，而无需产生额外的人力资源费用。
  • 历史数据和趋势：自动化系统可以有效地存储和分析历史数据，从而实现趋势分析和模式识别。这些信息对于容量规划和性能优化至关重要。
  • 集成：自动化可以与各种工具和平台轻松集成，促进更全面、更具凝聚力的观测生态系统。通过手动努力很难实现这种程度的集成。

IBM 的企业可观测性方法

IBM 的可观测性解决方案 (IBM Instana)，专为云原生构建，能自动持续提供高保真数据（包括秒级粒度与端到端追踪），并呈现移动端、Web、应用程序及基础设施间逻辑与物理依赖关系的全景上下文。

我们的客户已经能够使用实时可观测性实现切实的结果。

“我们的团队能够腾出更多的时间开发新功能和规划路线图，而不是整天修复错误。”– ExaVault Inc. 营销主管 Eddie Castillo

该团队特别指出，自 ExaVault 开始使用 Instana 以来，影响客户体验的缺陷平均解决时间 (MTTR) 下降了 56.6%。此外，平台的降速和停机时间也大幅减少。以往的运行时间为 99.51%，如今已达到 99.99%。Fite 表示：“我们正在实现我们设定的目标。我们之所以能够做到这一点，是因为我们对自己的问题有了进一步的可见性。”

“我们很喜欢这款代理软件部署和维护起来非常容易。没有运营开销”——Altissia首席技术官 Grégory Schiano

若想通过全栈可视化与实时云依赖监控能力提升可观测性实践，我们诚邀您预约演示。

下一步计划

敬请关注我们即将发布的博客文章，我们将澄清另一个常见误区：“可观测性仅关乎技术堆栈的某个局部。”
