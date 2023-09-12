澄清可观测性误区第五部分：无需可观测性驱动的自动化即可构建可观测系统

“无需可观测性驱动的自动化即可构建可观测系统”的观点实属谬误，因为它低估了可观测性驱动自动化在现代 IT 运维中的关键作用。

在当今复杂动态的环境中，传统手动方法难以满足站点可靠性工程 (SRE) 与 DevOps 实践对敏捷性、精确性和可扩展性的要求。

可观测性驱动的自动化利用监控与遥测数据的实时洞察，为智能自动化流程提供决策依据。这种协同效应使团队能够检测异常、预测问题并主动响应，确保持续的服务可用性与可靠性。通过自动化事件响应、资源扩缩容及配置调整，企业可简化运维流程、减少人为错误，实现 SRE 与 DevOps 理念中至关重要的快速迭代与部署。